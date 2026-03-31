GATINEAU, QC , le 31 mars 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, sera à Etobicoke afin de présenter les nouvelles mesures que prend le gouvernement du Canada pour mieux soutenir les entreprises locales et protéger les emplois. Ces mesures visent à faire baisser les impôts afin d'alléger les coûts pour les producteurs et les Canadiens en général, d'autant plus que le Canada s'apprête à vivre une excellente saison sur les plans sportif et touristique.

L'annonce sera faite au nom du ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le mercredi 1er avril 2026 Heure : 13 h (HNE) Lieu : Etobicoke (Ontario)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse. Les détails du lieu de l'événement seront communiqués à l'inscription.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Liane Kotler, Directrice des communications, Cabinet de la secrétaire d'État (Travail), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]