Le gouvernement du Canada publie une déclaration pour souligner la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine

OTTAWA, ON, le 31 août 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a fait la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, on souligne au Canada et partout dans le monde la Journée internationale des personnes d'ascendance africaine. Cette occasion spéciale souligne les acquis des personnes d'ascendance africaine et nous invite à poser des gestes concrets en vue d'une véritable équité.

Les personnes afrodescendantes ont contribué non seulement à façonner l'identité de notre pays, mais aussi à le rendre plus fort. Leurs succès dans des domaines tels que les sports, l'entrepreneuriat, les arts et la culture ont enrichi nos communautés et renforcé notre fierté commune en tant que Canadiens et Canadiennes.

Le Canada est fier d'avoir coparrainé la deuxième Décennie des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, qui s'étend de janvier 2025 à décembre 2034. Au cours de cette deuxième décennie, nous continuerons à promouvoir l'équité et à donner les moyens d'agir aux personnes noires au Canada.

Cette journée est également le moment de réfléchir aux obstacles systémiques et aux inégalités auxquelles les personnes d'ascendance africaine se heurtent encore. Notre gouvernement est déterminé à combattre le racisme, à créer des occasions favorisant la pleine inclusion sociale et économique des personnes noires au Canada, et à soutenir les entreprises et les entrepreneurs noirs afin qu'ils puissent prospérer et contribuer à la croissance de notre économie.

Le Canada est une mosaïque. Notre diversité est notre force, et elle définit qui nous sommes en tant que pays. C'est en donnant les moyens d'agir à toutes nos communautés que nous bâtirons un Canada fort.

En cette Journée internationale des personnes d'ascendance africaine, je vous invite à en apprendre un peu plus sur les personnes d'ascendance africaine et leur apport à notre société. Ensemble, bâtissons un pays uni qui œuvre pour l'égalité des chances pour tout le monde. »

SOURCE Patrimoine canadien

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]