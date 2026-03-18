Dans le communiqué La ministre Valdez annonce un investissement fédéral qui vise à stimuler le tourisme autochtone, diffusé le 17 mars 2026 par Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur le fil de presse CNW, l'organisation nous informe que des changements ont été apportés à la deuxieme puce dans la section ''Faits en bref''. La copie complète et corrigée suit :

La ministre Valdez annonce un investissement fédéral qui vise à stimuler le tourisme autochtone

MILLBROOK, NS, le 17 mars 2026 /CNW/ - Partout au Canada, les communautés autochtones offrent des expériences touristiques authentiques et enrichissantes aux visiteurs du Canada et à ceux de l'étranger. Ce sont des occasions uniques de découvrir les savoirs traditionnels autochtones ainsi que l'histoire et les pratiques culturelles des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Le tourisme autochtone permet non seulement d'approfondir la compréhension de ces peuples et de resserrer les liens avec eux, mais aussi de stimuler la croissance économique en soutenant les entrepreneurs autochtones, tout en favorisant la réconciliation économique et l'autodétermination.

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, et la députée de Cumberland-Colchester, Alana Hirtle, ont souligné aujourd'hui, en compagnie du président-directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin, l'octroi de 6 millions de dollars de fonds additionnels prévus au budget de 2025 pour le volet des expériences touristiques autochtones emblématiques (VETAE) du Fonds pour le tourisme autochtone. La ministre a également présenté les projets qui bénéficieront de ce financement. L'annonce a eu lieu au Centre culturel et patrimonial de Millbrook, sur le territoire de la Première Nation de Millbrook, en Mi'kma'ki.

Le volet des expériences touristiques autochtones emblématiques vise à soutenir des expériences phares qui ancrent les destinations touristiques dans les communautés autochtones et à développer l'infrastructure et les services nécessaires. Les 6 millions de dollars additionnels, dont l'octroi a été rendu possible en raison du succès de la première ronde de financement, permettront d'accroître l'offre, de renforcer la promotion internationale et d'assurer la commercialisation viable de destinations et d'expériences autochtones enrichissantes avec le soutien des communautés concernées. Il est d'ailleurs essentiel de faire croître le tourisme autochtone au moyen de partenariats, afin que le Canada réalise le plein potentiel de son économie touristique et se positionne comme destination mondiale de premier plan.

Les nouveaux fonds soutiendront les projets suivants :

Le Centre culturel Mi'kmawey Debert (Nouvelle-Écosse) reçoit du financement fédéral pour la construction du nouveau Centre culturel Mi'kmawey Debert, qui permettra à la communauté de faire connaître l'histoire et la culture micmaque aux étudiants de tous âges ainsi qu'aux visiteurs de la Nouvelle-Écosse, d'ailleurs au Canada et de l'étranger.

reçoit du financement fédéral pour la construction du nouveau Centre culturel Mi'kmawey Debert, qui permettra à la communauté de faire connaître l'histoire et la culture micmaque aux étudiants de tous âges ainsi qu'aux visiteurs de la Nouvelle-Écosse, d'ailleurs au Canada et de l'étranger. Restaurant Sagamité YQB S.E.N.C. (Québec) reçoit du financement fédéral pour permettre à la franchise « Restaurant La Sagamité » d'étendre son offre d'expériences gastronomiques autochtones à l'aéroport de Québec.

reçoit du financement fédéral pour permettre à la franchise « Restaurant La Sagamité » d'étendre son offre d'expériences gastronomiques autochtones à l'aéroport de Québec. Les Six Nations de la rivière Grand (Ontario ) reçoivent du financement fédéral pour la construction d'un nouveau centre d'accueil sur leur territoire. Ce centre offrira des expériences touristiques autochtones, accroîtra la capacité d'accueil, améliorera l'expérience des visiteurs et mettra en valeur la communauté et ses sites historiques.

) reçoivent du financement fédéral pour la construction d'un nouveau centre d'accueil sur leur territoire. Ce centre offrira des expériences touristiques autochtones, accroîtra la capacité d'accueil, améliorera l'expérience des visiteurs et mettra en valeur la communauté et ses sites historiques. La Nation crie Enoch (Alberta) reçoit du financement fédéral pour l'aménagement d'une nouvelle station thermale autochtone au centre de villégiature River Cree Resort sur son territoire. Ce centre deviendra une destination de bien-être de classe mondiale une fois les travaux terminés en 2028.

reçoit du financement fédéral pour l'aménagement d'une nouvelle station thermale autochtone au centre de villégiature River Cree Resort sur son territoire. Ce centre deviendra une destination de bien-être de classe mondiale une fois les travaux terminés en 2028. La Spo7ez Cultural Centre and Community Society (Colombie-Britannique) reçoit du financement fédéral pour l'agrandissement de son centre culturel, notamment de sa boutique de cadeaux, et pour l'aménagement d'une cuisine commerciale pour un café et des services de traiteur.

reçoit du financement fédéral pour l'agrandissement de son centre culturel, notamment de sa boutique de cadeaux, et pour l'aménagement d'une cuisine commerciale pour un café et des services de traiteur. La Société de développement de la Première Nation des Tla-o-qui-aht (Colombie-Britannique) reçoit du financement fédéral pour l'agrandissement de son infrastructure de villégiature, notamment pour la construction d'une installation thermale et de 12 unités de camping.

Ces fonds additionnels au titre du budget de 2025 s'ajoutent aux plus de 50 millions de dollars déjà consacrés au cours des trois dernières années à des programmes du gouvernement du Canada qui soutiennent le tourisme autochtone, dont le Fonds pour le tourisme autochtone et le Programme pour la croissance du tourisme. Ils témoignent de l'engagement du gouvernement fédéral à bâtir une économie forte en partenariat avec les peuples autochtones.

Citations

« Notre nouveau gouvernement fédéral travaille en partenariat avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis à bâtir un Canada fort. Un volet essentiel de ce travail consiste à soutenir le tourisme autochtone partout au pays. Les peuples autochtones sont les premiers à avoir raconté l'histoire de ce territoire, et le tourisme autochtone offre aux visiteurs l'occasion de vivre leurs récits, leurs cultures et leurs traditions. Grâce à des investissements comme celui-ci dans le volet des expériences touristiques autochtones emblématiques du Fonds pour le tourisme autochtone, nous créons des emplois, stimulons les économies locales et aidons les communautés autochtones à faire connaître leurs histoires aux visiteurs du Canada et d'ailleurs. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez

« Le Centre culturel Mi'kmawey Debert, dans Cumberland-Colchester, sera une destination exceptionnelle qui accueillera des visiteurs de partout au Canada et d'ailleurs dans le monde pour leur faire découvrir l'histoire et la culture de la nation micmaque, ainsi que le lien profond qui unit ce peuple à son territoire. Forte de plusieurs décennies d'expérience dans l'industrie touristique néo-écossaise, je sais à quel point ce type d'attraction est essentiel pour dynamiser l'ensemble de l'écosystème touristique régional, national et international. Cet investissement du gouvernement du Canada contribuera à la création d'emplois locaux et au renforcement de notre économie touristique, tout en permettant à davantage de personnes de découvrir la richesse de l'histoire, de la culture et des récits micmacs. »

- La députée de Cumberland-Colchester, Alana Hirtle

« Les améliorations au réseau routier de Debert symbolisent bien les façons dont le tourisme autochtone ouvre des voies vers une prospérité partagée. Ce nouvel investissement, qui fait suite au succès de la première tranche de financement au titre du VETAE, aura des retombées dans encore plus de régions au pays. Il permettra de soutenir les exploitants d'entreprises touristiques autochtones afin qu'ils offrent des expériences enrichissantes, dynamisent les économies locales et mettent en valeur la richesse des cultures des Premières Nations, des Inuits et des Métis d'un océan à l'autre. »

- Le président-directeur général de l'Association nationale des sociétés autochtones de financement, Shannin Metatawabin

« Ce soutien nous permet de poursuivre la réalisation de la vision du Centre culturel Mi'kmawey Debert. Nos Aînés ont créé un lieu où les gens peuvent se rassembler, séjourner sur le territoire et apprendre l'histoire et la culture de la bouche des Micmacs eux-mêmes. Des projets comme celui-ci mobilisent de nombreux partenaires, et cet investissement nous aide à poursuivre la construction d'un espace qui accueillera étudiants, familles et visiteurs de tout le Mi'kma'ki et d'ailleurs. Dans les années à venir, le Centre deviendra un lieu d'accueil où nous inviterons les visiteurs à venir approfondir leur connaissance de l'histoire et de la culture de la nation micmaque, ainsi que des 13 000 ans de lien qui nous unissent à ce territoire. »

- Le directeur général du Centre culturel Mi'kmawey Debert, Tim Bernard

Faits en bref

Le Fonds pour le tourisme autochtone, lancé en 2023, disposait d'une enveloppe de 20 millions de dollars sur deux ans pour aider l'industrie à se relever de la pandémie et à favoriser sa croissance durable à long terme. Cet investissement de 6 millions de dollars additionnels fait suite à la première ronde du VETAE.

Grâce à cette ronde additionnelle de financement, le VETAE appuiera des expériences touristiques autochtones emblématiques à divers endroits du pays. Ces projets devraient attirer plus de 659 000 visiteurs au total, contribuant au développement du tourisme régional et à l'essor d'expériences autochtones authentiques. Cette expansion permettra en outre d'accroître les sources de revenus des communautés autochtones et de créer quelque 126 emplois à temps plein.

Le tourisme autochtone est une priorité du Programme pour la croissance du tourisme. Ce programme a dépassé son objectif d'allouer au moins 15 % des fonds à des initiatives touristiques menées par des Autochtones : à compter de décembre 2025, 20 % des fonds avaient été investis dans 88 projets autochtones.

Selon le Conference Board du Canada, en 2023, le secteur du tourisme autochtone a généré des revenus estimés à 3,7 milliards de dollars, a contribué directement au produit intérieur brut du Canada à hauteur de 1,6 milliard de dollars et a soutenu environ 34 700 emplois au pays.

L'industrie du tourisme autochtone offre d'importants débouchés économiques aux femmes : 36 % des entreprises touristiques autochtones sont détenues par des femmes.

L'Association nationale des sociétés autochtones de financement chapeaute plus de 50 institutions financières autochtones au Canada et œuvre au développement économique des communautés autochtones depuis plus de 35 ans. Elle collabore avec un comité consultatif autochtone, constitué de représentants d'associations touristiques autochtones de tous les coins du pays, pour cerner et évaluer des projets qui pourraient apporter une contribution positive à leurs communautés et attirer des investissements additionnels.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Chris Zhou, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]