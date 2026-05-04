OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et ses partenaires internationaux ont donné suite à leur engagement de veiller à ce que les systèmes de télécommunications de prochaine génération soient sécurisés, résilients et interopérables à l'échelle mondiale.

Les membres de la Coalition mondiale sur les télécommunications, soit les gouvernements de l'Australie, du Canada, des États-Unis d'Amérique, de la Finlande, du Japon, du Royaume-Uni et de la Suède, ont annoncé que l'Union européenne, représentée par la Commission européenne, était devenue le premier partenaire stratégique de la Coalition.

Ce nouveau partenariat s'inscrit dans l'expansion de la Coalition, à laquelle la Finlande et la Suède s'étaient jointes le 3 mars 2026. Il reconnaît l'importante contribution que la Coalition et l'Union européenne feront au titre de leurs capacités respectives en matière de politiques, d'expertise technique, de recherche et d'innovation en vue d'atteindre des objectifs communs.

Citations

« L'arrivée de l'Union européenne à titre de premier partenaire stratégique de la Coalition mondiale sur les télécommunications est un jalon important de notre démarche commune visant à bâtir des réseaux de télécommunications sécurisés, résilients et fiables. Le Canada est fier de collaborer avec des partenaires aux vues semblables afin d'élaborer des politiques, de mener des recherches et d'innover pour renforcer la connectivité mondiale et protéger les technologies sous-jacentes à l'économie et à la société de chaque membre. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

Faits en bref

La Coalition mondiale sur les télécommunications a été créée en 2023 par les gouvernements de l'Australie, du Canada, des États-Unis, du Japon et du Royaume-Uni afin de favoriser la coopération multilatérale en matière de politiques sur l'innovation, la résilience et la sécurité en matière de télécommunications.

Le 3 mars 2026, les gouvernements de la Finlande et de la Suède ont adhéré à la Coalition mondiale sur les télécommunications, marquant sa première expansion.

À titre de partenaire stratégique, l'Union européenne pourra participer aux discussions à différents niveaux, soutenir des volets de travail dirigés par les gouvernements membres, et appuyer volontairement des publications et des initiatives.

Les membres de la Coalition ont la responsabilité d'établir les orientations stratégiques et de prendre des décisions relatives à la gouvernance et aux activités opérationnelles. L'exercice de ces fonctions peut être éclairé par des échanges avec l'un des partenaires stratégiques.

Les partenariats stratégiques visent à offrir une plus grande souplesse de collaboration avec la Coalition et à susciter des occasions de renforcer les échanges entre les membres et des partenaires partageant les mêmes vues, y compris d'autres organisations multilatérales.

La participation à la Coalition, à titre de membre ou de partenaire stratégique, témoigne d'une adhésion à la vision commune énoncée dans la déclaration d'intention conjointe de 2023.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]