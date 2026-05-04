Le projet rendra possibles la production de sulfate de cobalt de qualité batterie et la croissance de la chaîne d'approvisionnement en minéraux critiques du Canada

TEMISKAMING SHORES, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Développement rural), Pauline Rochefort, a annoncé, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, un investissement majeur de 20 millions de dollars dans Electra Battery Materials Corporation. Cet investissement, fait au titre du Fonds de réponse stratégique, viendra appuyer un projet d'une valeur de 99,4 millions de dollars qui vise à donner une nouvelle orientation à la raffinerie d'Electra située à Temiskaming Shores, en Ontario, et à en augmenter la capacité de production afin qu'elle produise du sulfate de cobalt de qualité batterie. L'installation sera la première raffinerie de sulfate de cobalt en Amérique du Nord et produira des résultats conformément à la Stratégie automobile, à la Stratégie industrielle de défense et à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques du gouvernement du Canada. Alors que les marchés mondiaux et les flux de capitaux convergent vers l'électrification, notre gouvernement investit stratégiquement dans l'industrie canadienne des minéraux critiques en vue de bâtir une économie forte et résiliente.

L'investissement fait par notre gouvernement dans Electra permettra de créer et de maintenir plus de 160 emplois, y compris 60 possibilités d'emploi direct à temps plein pour les Canadiens dans le Nord de l'Ontario. Par ailleurs, les travaux de construction de l'installation entraîneront l'embauche de 100 personnes de métier, ce qui générera des retombées économiques importantes pour Temiskaming Shores et les communautés avoisinantes, dont North Bay et Sudbury. À plein régime, l'installation fournira suffisamment de sulfate de cobalt pour alimenter jusqu'à un million de véhicules électriques annuellement. À titre de seule raffinerie de sulfate de cobalt en Amérique du Nord, l'usine d'Electra permettra au Canada de demeurer un chef de file mondial de l'industrie des minéraux critiques et des batteries de véhicules électriques. Une production au pays de sulfate de cobalt donnera au secteur de l'automobile un accès à des composants de batteries essentiels, réduira la dépendance envers les importations et viendra soutenir l'essor de secteurs, dont ceux des véhicules électriques, de la fabrication de matériel de défense, des semiconducteurs et des technologies médicales émergentes.

Le Canada possède ce dont le monde a besoin pour répondre à la demande du futur. En augmentant la production et la capacité de transformation des minéraux critiques au Canada, cet investissement fait progresser le plan de notre gouvernement visant à bâtir l'économie la plus forte du G7. Il permet également de créer de bons emplois bien rémunérés, de renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales et de stimuler notre compétitivité industrielle.

Citations

« Le Canada bâtit la capacité industrielle nécessaire pour être compétitif et prospérer dans une économie mondiale en évolution rapide, grâce à des investissements dans l'exploitation des minéraux critiques d'ici. Notre gouvernement obtient des résultats concrets en créant de bons emplois et en bâtissant une économie canadienne résiliente, axée sur les travailleurs et l'industrie. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Le Canada possède les minéraux critiques les plus recherchés aux quatre coins du monde, et ces ressources peuvent servir à créer des emplois de qualité, à consolider l'industrie et à sécuriser les chaînes d'approvisionnement. En investissant dans l'installation à Temiskaming Shores, nous soutenons le Nord de l'Ontario, la transition vers les technologies propres et dans l'établissement d'un Canada fort. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson

« Ce projet constitue une excellente nouvelle pour la communauté de Temiskaming Shores et l'ensemble de l'économie canadienne. En investissant dans Electra Battery Materials Corporation, nous développons notre secteur de la fabrication tout en renforçant l'industrie des minéraux critiques au pays. Je suis ravie de voir que le projet contribuera à l'établissement d'un Canada fort et créera des emplois bien rémunérés au sein de l'économie locale. »

- La secrétaire parlementaire du secrétaire d'État (Développement rural) et députée de Nipissing--Timiskaming, Pauline Rochefort

« Notre attention porte actuellement sur la mise en œuvre de notre projet. Nous souhaitons veiller à l'entrée en production de notre raffinerie et ainsi offrir une source intérieure fiable de sulfate de cobalt. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement de l'appui qu'il nous a accordé jusqu'à présent et qui nous permettra d'atteindre notre objectif de mise en service en 2027. »

- Le président-directeur général d'Electra Battery Materials Corporation, Trent Mell

Faits en bref

Le Fonds de réponse stratégique aide les industries canadiennes à innover, à s'adapter et à soutenir la concurrence dans une économie mondiale changeante. Pour ce faire, il appuie des projets transformateurs de grande envergure qui assurent la résilience économique, renforcent les chaînes d'approvisionnement et protègent les emplois de qualité dans des secteurs clés comme ceux de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile, des produits forestiers, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe.

Fondée en 2011 sous le nom de First Cobalt, Electra Battery Materials Corporation est une entreprise canadienne cotée en bourse qui a son siège social à Toronto.

En juin 2024, Electra a reçu 5 millions de dollars du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques de Ressources naturelles Canada pour appuyer la prochaine phase de sa proposition de recyclage des matériaux de batteries à Temiskaming Shores, en Ontario.

Le projet d'aujourd'hui fait suite à une annonce de proposition entre le gouvernement du Canada et Electra faite en mars 2025.

L'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario a investi une somme de 5 millions de dollars par l'entremise du programme Croissance économique régionale par l'innovation pour soutenir la poursuite de la remise en service et de l'agrandissement de la raffinerie hydrométallurgique de cobalt d'Electra en Ontario. Cet investissement s'ajoute au versement initial de 5 millions de dollars qui avait été effectué en 2020.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]