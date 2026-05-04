Le gouvernement continuera de protéger et de renforcer les secteurs les plus touchés par les droits de douane américains

OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, et le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, ont annoncé des mesures de soutien de 1,5 milliard de dollars pour soutenir plusieurs industries canadiennes touchées par les droits de douane. Ces mesures incluent la création d'un programme de 1 milliard de dollars de la Banque de développement du Canada (BDC) visant à renforcer la résilience économique du Canada. Ce programme sera mis à la disposition des industries fabriquant et exportant des produits contenant de l'acier, de l'aluminium ou du cuivre. Il soutiendra les entreprises qui utilisent ces métaux en grandes quantités dans leur production et qui subissent les contrecoups de ces droits. Comme suite à la décision prise par les États-Unis le 6 avril 2026 de modifier leurs droits de douane sur les produits contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre, le gouvernement du Canada agit en toute urgence pour transformer ses industries stratégiques afin qu'elles puissent s'adapter, concurrencer et prospérer dans ce nouveau contexte mondial.

Le programme de BDC offrira du financement à des conditions avantageuses pour permettre aux entreprises de faire face aux pressions immédiates. Il fournira également à l'industrie un nouvel outil pour se transformer et s'adapter aux conditions futures du marché. Le gouvernement du Canada s'attend à ce que les institutions financières canadiennes continuent de collaborer avec les entreprises alors que nous unissons nos efforts pour soutenir ce secteur.

Ce nouveau programme s'inscrit dans la priorité du gouvernement de fournir rapidement des liquidités aux entreprises viables qui se heurtent à d'importants défis économiques en raison des droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium et le cuivre.

De plus, le gouvernement injecte 500 millions de dollars supplémentaires par l'entremise de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) pour soutenir les entreprises canadiennes touchées par les droits de douane dans tous les secteurs de l'économie canadienne. Ces fonds, versés par les agences de développement régional (ADR) du Canada, permettront aux PME d'accéder au financement nécessaire pour réaliser des virages stratégiques, diversifier leurs marchés et améliorer leur productivité, et ainsi renforcer leur compétitivité.

Le gouvernement continuera également de soutenir d'autres industries critiques touchées par les droits de douane et qui sont des piliers de l'économie du Canada, par exemple celles du bois d'œuvre et le secteur forestier.

Ensemble, ces mesures viendront renforcer davantage la réponse ferme du gouvernement à ces droits de douane injustes et injustifiés. À ce jour, cette réponse inclut ce qui suit :

Des droits de douane de 25 % sur des importations de produits américains d'acier d'une valeur de 12,6 milliards de dollars et d'aluminium d'une valeur de 3 milliards de dollars.

Un engagement de 5 milliards de dollars, mis en œuvre au moyen du Fonds de réponse stratégique (FRS), assorti de modalités souples pour aider les entreprises de tous les secteurs touchés par les droits de douane, y compris ceux de l'acier et de l'aluminium, à s'adapter, à se diversifier et à croître.

Des contingents tarifaires (CT) visant à restreindre les importations d'acier de pays tiers. Pour les pays non parties à un accord de libre-échange, les CT sont fixés à 20 % des niveaux d'importation de 2024, assortis d'un droit de douane de 50 % applicable au-delà de ce seuil. Pour les partenaires d'un tel accord (à l'exclusion des États-Unis et du Mexique), les CT sont établis à 75 % des niveaux de 2024, assortis du même droit hors contingent.

Des droits de douane de 25 % sur certaines importations d'acier et d'aluminium de Chine, ainsi que certaines importations non américaines d'acier et d'aluminium contenant de l'acier fondu et coulé en Chine ou de l'aluminium fondu et coulé dans ce même pays.

Des droits de douane de 25 % sur certains produits dérivés de l'acier importés, comme les tours éoliennes, les bâtiments préfabriqués, les attaches et les fils.

Un nouveau programme de recyclage professionnel visant jusqu'à 50 000 travailleurs, une plus grande souplesse et la prolongation des prestations d'assurance-emploi, ainsi qu'une nouvelle plateforme numérique d'emplois et de formation pour orienter plus rapidement les travailleurs canadiens vers des carrières.

Plus de 100 millions de dollars sur deux ans pour soutenir les employeurs admissibles de tous les secteurs qui ont conclu une entente de travail partagé et pour subventionner la formation des employés dont les heures de travail ont été réduites, ce qui aidera jusqu'à 26 000 travailleurs canadiens dans divers secteurs, y compris l'acier.

Une enveloppe de 150 millions de dollars au titre de l'IRRT réservée aux producteurs d'acier.

Des outils de financement améliorés, notamment par des ajustements apportés au Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane (CGETDD) ainsi que par un soutien accru par l'entremise du programme Pivoter pour se propulser de BDC et des ADR.

La priorisation de l'utilisation de l'acier et de l'aluminium canadiens dans les projets financés par les deniers publics dans le cadre de la nouvelle politique d'approvisionnement Achetez canadien, qui exige que tous les contrats de plus de 25 millions de dollars donnent préséance aux matériaux canadiens

Une collaboration avec les compagnies ferroviaires afin de réduire de 50 % les tarifs de transport interprovincial de l'acier et du bois d'œuvre canadiens.

Citations

« Nous prenons des mesures concrètes pour consolider l'économie du Canada en appuyant nos industries de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui protégeront les travailleurs et feront en sorte que les entreprises disposent des outils et du financement nécessaires pour poursuivre leurs activités, croître et augmenter les forces du Canada ici, au pays. »

- La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly

« Les industries canadiennes de l'acier, de l'aluminium et du cuivre subissent des pressions réelles, et notre gouvernement agit rapidement pour les aider à s'adapter, à se moderniser et à rester concurrentielles. L'investissement annoncé aujourd'hui fournira aux entreprises le financement nécessaire pour renforcer leurs activités, protéger les bons emplois pour les Canadiens et bâtir une économie industrielle nationale plus résiliente. »

- L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, gouvernement du Canada

« Notre économie est tributaire des entreprises canadiennes et des travailleurs qui font rouler nos industries de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Ces initiatives permettront aux entreprises du Nord de l'Ontario et de partout ailleurs au pays d'avoir accès aux ressources dont elles ont besoin pour s'adapter, persévérer et prospérer. Lorsque nous investissons dans le Nord de l'Ontario, nous investissons dans l'avenir du Canada et renforçons une économie nationale qui profite à l'ensemble de la population canadienne, une entreprise résiliente, un bon emploi et une collectivité prospère à la fois. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Lorsque nous investissons dans les entreprises du Canada atlantique, nous améliorons l'avantage concurrentiel du pays tout entier. Cette initiative offre aux petites et moyennes entreprises un soutien concret qui leur permettra de s'adapter, de demeurer compétitives et de continuer de faire bien rouler les économies régionales. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera les entreprises à investir dans leurs propres activités, à ouvrir de nouveaux marchés et à créer les conditions propices à la croissance dans l'ensemble de la région. »

- Le ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Sean Fraser

« Les industries canadiennes de l'acier, de l'aluminium et du cuivre sont essentielles à la construction de logements et d'infrastructures, ainsi qu'à l'établissement d'une économie propre dont a besoin la population du Canada. Notre gouvernement prend des mesures décisives pour soutenir les secteurs dont dépend notre économie. Ce nouveau programme d'un milliard de dollars donnera aux fabricants et aux exportateurs les outils dont ils ont besoin pour s'adapter, rester compétitifs et étendre leurs activités. Ainsi, nous améliorons la résilience économique du Canada et veillons à ce que nos industries stratégiques soient en bonne posture pour prospérer dans un marché mondial en évolution. »

- Le ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, l'honorable Gregor Robertson

« Les Canadiens de l'Ouest savent ce que signifie persévérer dans des conditions difficiles. C'est toujours vrai aujourd'hui, alors que les entreprises de notre région touchées par les droits de douane s'adaptent pour relever ce défi. Notre gouvernement continue de soutenir leurs efforts grâce à un financement supplémentaire de 500 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire. Ce financement additionnel aidera davantage d'entreprises à s'adapter à l'évolution des marchés et des chaînes d'approvisionnement, à se diversifier, à augmenter leur résilience, à demeurer compétitives et à continuer de créer de bons emplois dans les collectivités des provinces des Prairies. »

- La ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, l'honorable Eleanor Olszewski

« Les entreprises du Nord dans les secteurs du cuivre, de l'acier et de l'aluminium subissent les pressions d'un environnement de marché inéquitable. Les mesures annoncées aujourd'hui envoient un message clair aux entreprises du Nord et aux travailleurs qui en dépendent : nous sommes à vos côtés. Cet investissement donnera à ces entreprises le financement et les outils dont elles ont besoin pour traverser cette période de perturbation, protéger des emplois bien rémunérés et maintenir la solidité de l'industrie et des chaînes d'approvisionnement du Nord pour de nombreuses années. »

- La ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Chartrand

« Lorsque les marchés deviennent inéquitables, le Canada doit pouvoir compter sur des institutions capables d'agir rapidement et efficacement. La BDC est prête à acheminer rapidement ces fonds vers les entreprises de l'acier et de l'aluminium, afin qu'elles puissent poursuivre leurs activités et leur production. Le Canada se tient résolument aux côtés de ses entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium, en leur donnant les moyens de surmonter les perturbations causées par les droits de douane. »

- La présidente et cheffe de la direction de la Banque de développement du Canada, Isabelle Hudon

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]; Sofia Ouslis, Directrice adjointe, communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias, Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]