/C O R R E C T I O N de la source -- Department of Housing, Infrastructure and Communities/

Dans le communiqué Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Métis-sur-Mer, diffusé le 16-Jul-2026 par Department of Housing, Infrastructure and Communities sur le fil de presse CNW, la société nous informe que des modifications ont été apportées. La copie complète et corrigée suit, avec des détails supplémentaires à la fin :

Avis aux médias : Annonce concernant le logement à Métis-sur-Mer

MÉTIS-SUR-MER, QC, July 16, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant le logement en présence de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, Karine Boivin-Roy, ministre responsable de l'Habitation, Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, et Philippe Dufort, président et directeur général de la Société de Développement de l'Est.

Date : 17 juillet 2026



Heure : 14 h 15 [HNE]

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à l'équipe des relations avec les médias de LICC, à l'adresse suivante : [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Correction: Une version précédente du communiqué avait la mauvaise heure pour l'événement. L'heure a été modifié pour lire "14 h 15" au lieu de "13 h 30 [HNE]."

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]