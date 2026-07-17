Prochaine étape du partenariat entre Maisons Canada et la Société d'habitation du Québec pour construire des milliers de logements abordables

SAGUENAY, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Après avoir annoncé en avril dernier, une première phase de partenariat entre Maisons Canada et la Société d'habitation du Québec concernant la création de plus de 850 logements abordables, les gouvernements du Canada et du Québec confirment aujourd'hui la progression des pourparlers à la Table de collaboration conjointe entre Maisons Canada et la Société d'habitation du Québec, menant à une deuxième phase qui comprend environ 2 000 nouveaux logements abordables.

Cette seconde phase s'accompagne d'investissements de 250 M$ de la part du gouvernement du Canada et de 184 M$ de la part du gouvernement du Québec, dont près de 70 M$ pour des suppléments au loyer attribués à des ménages à faible revenu admissibles. Cela porte à plus de 2 800 le total de nouveaux logements abordables qui seront construits partout au Québec.

Ce résultat est rendu possible grâce à la collaboration établie au sein de la Table. Ces 2 815 nouveaux logements, qui permettront de dépasser l'objectif initial, démontrent l'efficacité de la collaboration fédérale-provinciale pour accélérer la construction de logements.

Un bon exemple des fruits de cette collaboration, c'est la construction de 15 logements abordables à Jonquière par la Coop d'habitation La Solidarité de Saguenay, qui permettra de répondre au besoin persistant de logements dans la région.

Des efforts constants pour construire plus et plus vite partout au Québec

Au Québec, Maisons Canada poursuit également la construction de 1 055 logements sur des terrains publics situés à Longueuil dans le cadre de son approche de construction directe. Combinés, ces efforts soutiendront la création de plus de 4 000 logements dans l'ensemble du Québec.

Pour près de 75 pour cent de ces nouveaux logements, on aura recours à des méthodes de construction modernes, générant ainsi une demande soutenue pour l'industrie et les travailleurs canadiens et québécois, tout en renforçant les capacités de production canadiennes et québécoises et en accélérant la croissance d'un secteur du logement moderne, qui permet de livrer des logements à plus grande échelle et plus rapidement. Ce partenariat pluriannuel représente un investissement combiné de plus de 700 millions de dollars provenant de Maisons Canada, de la Société d'habitation du Québec, des municipalités, de partenaires du secteur privé et d'organisations sans but lucratif.

Le travail permettra également de créer :

157 logements avec services de soutien destinés aux populations vulnérables, principalement les ménages dont le revenu est très faible à faible;

1 808 logements abordables à travers la province, répondant aux besoins des collectivités rurales, ainsi que des logements abordables et logements supplémentaires soutenus par des approches de construction et de financement innovantes.

Au cours des semaines et des mois à venir, les deux partenaires collaboreront avec des bailleurs de fonds privés, les administrations locales et le secteur sans but lucratif afin d'identifier des constructeurs de tout le Québec et tout le Canada qui utilisent des méthodes de construction modernes, pour construire ces logements et de développer notre industrie canadiennes et québécoises. Ce travail illustre bien la promesse de Maisons Canada : une collaboration entre les gouvernements, le secteur privé, les partenaires financiers, les collectivités locales et les organismes sans but lucratif pour maximiser notre impact.

Le Canada et le Québec mettent en place un modèle permettant de fournir des logements abordables à grande échelle. Face à l'incertitude mondiale, nous choisissons de construire -- en partenariat avec les provinces et les territoires -- afin de fournir aux Canadiens les logements dont ils ont besoin.

Citations

« Chaque Canadien mérite un logement sûr et abordable où se sentir chez lui. Ce partenariat avec la Société d'habitation du Québec illustre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements collaborent avec les collectivités et les fournisseurs de logement dans la poursuite d'un objectif commun. En investissant dans près de 2 000 logements qui seront abordables de façon permanente et en adoptant des méthodes de construction innovantes, nous aidons davantage de familles, de personnes âgées et de personnes vulnérables du Québec à trouver un logement qui est à leur portée, tout en accélérant la construction des logements dont nos collectivités ont besoin. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La collaboration entre les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi qu'avec l'ensemble des partenaires sur le terrain n'a jamais été aussi productive. Notre volonté de mettre à profit le partenariat entre Maisons Canada et la Société d'habitation du Québec pour accélérer la construction de logements abordables au Québec, sans compromettre notre droit de regard dans un champ de compétence qui nous appartient, va bon train. Cette seconde phase témoigne de nos efforts constants et de l'efficience de la collaboration en place. Au final, ce sont les familles, les personnes seules et toutes les autres clientèles ayant besoin d'un toit abordable qui sont les grands gagnants de l'annonce d'aujourd'hui. »

-- Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Aujourd'hui est un grand jour pour le projet de la Coopérative d'habitation « La solidarité », mais aussi dans ma vie de député. Après 13 années de travail acharné par l'organisme Loge m'entraide où j'ai eu la chance d'accompagner la directrice, Mme Sonia Côté, durant les 4 dernières années, nous pouvons enfin crier, haut et fort et envers tous les nombreux obstacles que nous avons traversés, victoire! Ensemble, nous n'avons jamais baissé les bras puisque lorsque qu'une population donne plus de 650 000 $ en dons pour qu'un projet se réalise, il est impossible pour le député de la place d'abandonner. Quelle fierté de terminer mon mandat en annonçant enfin la réalisation de ce projet de 15 logements sociaux, chez nous, à Jonquière. Longue vie à la nouvelle Coopérative La Solidarité ! »

-- Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Ce partenariat marque une avancée importante dans notre mission visant à construire plus rapidement davantage de logements abordables. En combinant les atouts de Maisons Canada, de la Société d'habitation du Québec, des municipalités, des fournisseurs de logements sans but lucratif et des partenaires du secteur, nous créons un modèle qui permettra d'assurer une abordabilité permanente à grande échelle. Plus important encore, ce partenariat aidera un plus grand nombre de personnes à trouver un logement sûr et abordable où se sentir chez elles. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« La Société d'habitation du Québec est fière de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des moyens mis en place par les gouvernements pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables au Québec. Nous allons déployer les efforts requis pour que ces investissements se traduisent rapidement en nouveaux logements prêts à être occupés par des ménages dans le besoin. »

-- Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Avec un taux d'inoccupation de seulement 1,3 % à Saguenay, l'accès à un logement abordable est devenu un véritable défi pour trop de familles et de personnes seules. Chaque projet compte. La Coopérative d'habitation La Solidarité, c'est 15 familles et personnes seules qui auront accès à un logement sain, de qualité et à leur portée. C'est exactement le genre de projet qui bâtit une ville à échelle humaine, et tout le conseil municipal se réjouit de cette annonce. »

-- Luc Boivin, maire de Saguenay

Faits en bref

Lancée en septembre 2025, Maisons Canada est l'organisme fédéral chargé de financer et de construire des logements à grande échelle. Le 19 juin 2026, la Loi sur Maisons Canada a reçu la sanction royale, faisant de Maisons Canada une société d'État dotée des moyens et des pouvoirs permanents nécessaires pour investir des capitaux à grande échelle et accélérer la construction de logements abordables dans tout le pays.

Sous l'approche du gouvernement fédéral, Maisons Canada joue un rôle central dans l'effort de bâtir plus de logements abordables. Cette nouvelle agence fédérale canadienne est chargée d' accélérer le rythme de la construction de logements en investissant dans des projets de logements abordables, de logements avec services de soutien et de logements communautaires pour aider à créer des collectivités plus fortes et plus inclusives.

Depuis son lancement, Maisons Canada a fait progresser des projets de construction directe à Longueuil, Dartmouth, Ottawa, Toronto, Winnipeg et Edmonton, et a conclu d'importants partenariats dans le domaine du logement partout au pays - entre autres avec le Québec, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, le Yukon, la Ville d'Ottawa, ainsi qu'une entente tripartite avec le Nunavut et la Nunavut Tunngavik Incorporated. En avril 2026, Maisons Canada a approuvé huit projets liés à création de 1 100 nouveaux logements locatifs à Ottawa - dépassant ainsi ses objectifs initiaux.

En tout, ces projets de construction directe et ces ententes majeures représentent la création de plus de 10 000 nouveaux logements.

Ces premiers progrès démontrent la capacité de Maisons Canada à agir rapidement, à dépasser les frontières administratives et à obtenir des résultats à grande échelle.

Le Québec a adopté pour sa part la Stratégie québécoise en habitation et il a mis en œuvre une série de programmes et de leviers financiers pour accélérer la construction de logements abordables partout au Québec. Les résultats sont tangibles, puisque près de 9 000 logements abordables devraient être livrés en 2026.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le solide partenariat existant entre le Canada et le Québec et sur les résultats concrets qu'il produit déjà pour favoriser la construction d'un plus grand nombre de logements dans toute la province : En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un protocole d'entente pour orienter un déploiement de Maisons Canada dans l'ensemble du Québec qui soit respectueux des priorités et des compétences de la province. Ils ont également établi une Table de Collaboration conjointe afin de coordonner les investissements, de simplifier les processus d'approbation et de mieux harmoniser le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires. Parallèlement, le gouvernement fédéral a engagé près d'un milliard de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement afin d'aider le Québec à mettre en place les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées nécessaires à la construction de nouveaux logements. En avril 2026, dans le cadre de ce partenariat, le Canada et le Québec ont annoncé un financement conjoint de 200 millions de dollars pour construire près de 865 nouveaux logements abordables, logements de transition et logements avec services de soutien dans l'ensemble de la province - entre autres avec le projet Îlot Saint-Vincent-de-Paul, à Québec, qui est l'un des premiers projets de Maisons Canada à aller de l'avant au pays.

Les méthodes de construction modernes - comme la construction en usine, la construction modulaire et la construction en bois massif - permettent de bâtir des logements plus durables, plus rapidement et tout au long de l'année, ce qui améliore la prévisibilité des projets et réduit les délais de construction, tout en stimulant la demande en bois d'œuvre, en acier et en aluminium canadiens, conformément à la politique Achetez canadien du gouvernement du Canada.

Liens connexes

Maisons Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez-vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Arslan Tifouri, Directeur des communications de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]