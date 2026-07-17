Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Green Hill

GREEN HILL, NS, July 17, 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, et de Robert Parker, préfet de la Municipalité du comté de Pictou.

Date : Le lundi 20 juillet 2026 Heure : 14 h (HAA) Lieu : Église presbytérienne Salem

140, Salem Loop

Green Hill (Nouvelle-Écosse) B0K 2A0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Adam MacInnis, Agent des communications, Municipalité du comté de Pictou, 902-485-2240, [email protected]