Dans le communiqué Règlement intervenu avec Environnement et Changement climatique Canada - ArcelorMittal Exploitation minière Canada confirme que plus de 400 millions de dollars ont été investis pour régler les problématiques de façon permanente, diffusé le 15-May-2026 par ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que la section Annexe, ainsi qu'un paragraphe faisant référence à l'annexe, ont été retirés. La copie complète et corrigée suit :

Règlement intervenu avec Environnement et Changement climatique Canada - ArcelorMittal Exploitation minière Canada confirme que plus de 400 millions de dollars ont été investis pour régler les problématiques de façon permanente

MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») annonce qu'un règlement est intervenu aujourd'hui avec Environnement et Changement climatique Canada au sujet de ses pratiques en gestion des eaux à ses sites d'opérations minières de Mont-Wright et Fire Lake.

Selon les termes de ce règlement, ArcelorMittal Exploitation minière Canada paiera la somme de 100 millions de dollars canadiens en lien avec des événements survenus entre 2014 et 2022, en lien avec l'interprétation et l'application du Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants et de la Loi sur les pêches, telles qu'elles étaient en vigueur durant la période visée. De cette somme, une amende de 100 dollars canadiens sera remise au Receveur général du Canada, et le reste sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement du Gouvernement du Canada.

Les accusations étaient relatives à des rejets non-autorisés par les opérations d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada de matières en suspension et, dans certains cas, à la présence de nickel et de zinc, mais d'aucun produit chimique nocif. Il faut noter que 96 % des infractions pour lesquelles ArcelorMittal a plaidé coupable sont survenues en 2018 ou avant. Depuis, ArcelorMittal a investi plus de 400 millions de dollars canadiens dans de vastes infrastructures permanentes de contrôle et de traitement de l'eau conçues pour répondre aux enjeux opérationnels et environnementaux en matière de gestion de l'eau, tant sur ses sites qu'en périphérie de ceux-ci. Avec ces projets maintenant complétés, ArcelorMittal continue de déployer des initiatives qui renforcent et font progresser ses pratiques en matière d'environnement et de développement durable.

« Le règlement conclu et annoncé aujourd'hui marque la fin de ce chapitre », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada. « Nous nous engageons à améliorer la performance environnementale de nos activités. La plupart des problèmes liés à cette plainte remontent à il y a huit ans ou plus, et depuis lors, nous avons investi 400 millions de dollars canadiens pour améliorer la gestion de l'eau sur le site. Cela comprend, entre autres projets, les 162 millions de dollars canadiens investis à Mont-Wright pour la construction de l'usine de traitement de l'eau Nipi, ainsi qu'un réseau de fossés collecteurs d'eaux de ruissellement. Je suis convaincu que les mesures que nous avons prises permettront d'éviter de telles situations à l'avenir. Les collectivités situées à proximité de nos sites d'exploitation sont extrêmement importantes pour nous et nous continuerons de nous assurer que nous prenons les bonnes décisions pour protéger l'environnement. »

À propos d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. exploite des installations minières dans la province de Québec, notamment les mines de Mont-Wright et de Fire Lake. L'entreprise s'engage à respecter des pratiques d'exploitation minière responsable et à protéger l'environnement ainsi que les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités.

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Source : Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]