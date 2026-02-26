ArcelorMittal fracasse de nouveaux records avec un sautage de 9,6 millions de tonnes à Mont-Wright

MONT-WRIGHT, QC, le 26 févr. 2026 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») a franchi un nouveau jalon en réalisant un sautage exceptionnel de plus de 9,6 millions de tonnes à son complexe minier de Mont-Wright. Cette opération record, rendue possible grâce à l'expertise et à la rigueur des équipes, a repoussé une fois de plus les limites de la production minière.

Ce nouveau sautage record illustre encore une fois la capacité d’ArcelorMittal à innover et à se surpasser, tout en plaçant la sécurité, l’environnement et l’excellence opérationnelle au cœur de ses activités. Crédit photo : Jocelyn Blanchette (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Ce sautage a regroupé deux panneaux de tailles différentes. Le panneau principal, totalisant 9,3 millions de tonnes, a nécessité 3,4 millions de kilogrammes d'explosifs. Il s'agit là d'un nouveau record mondial pour un seul panneau, qui surpasse par la même occasion le record précédent de 3 millions de kilogrammes d'explosifs utilisés lors du sautage du 5 novembre dernier.

Un panneau adjacent, déclenché dans le cadre de la même opération, a ajouté 370 000 tonnes et 276 000 kilogrammes d'explosifs, portant le total combiné à plus de 9,6 millions de tonnes dynamitées et plus de 3,6 millions de kilogrammes d'explosifs chargés. Un autre record pour les équipes de Mont-Wright qui ont également utilisé 7 962 détonateurs pour réaliser cette opération d'envergure.

Un exploit collectif et innovant

Chaque étape de ce sautage d'envergure a été réalisée selon les plus hauts standards en santé-sécurité et en environnement. Un plan d'évacuation exhaustif, un périmètre de sécurité adapté et l'utilisation de technologies de séquençage avancées ont permis un déclenchement précis des détonateurs, un contrôle optimal de la fragmentation et une réduction des impacts environnementaux. Les explosifs contenaient un additif de pointe qui contribue à limiter les émissions de gaz et par conséquent, l'empreinte environnementale de l'opération.

« Après le dynamitage historique du 5 novembre, nous savions que nous pouvions aller encore plus loin. Ce nouveau jalon démontre que nos équipes repoussent constamment les limites, toujours avec sécurité et responsabilité environnementale », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

L'opération, qui s'est déroulée dans la fosse A du secteur Mont Survie, a mobilisé toutes les expertises : génie minier, géologie, arpentage, exploitation, santé-sécurité et environnement. Une coordination étroite entre les équipes a permis d'assurer la stabilité du terrain et de minimiser les impacts sismiques et environnementaux.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient près de 3 000 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

