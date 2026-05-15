MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - ArcelorMittal Exploitation minière Canada (« ArcelorMittal ») annonce qu'un règlement est intervenu aujourd'hui avec Environnement et Changement climatique Canada au sujet de ses pratiques en gestion des eaux à ses sites d'opérations minières de Mont-Wright et Fire Lake.

Selon les termes de ce règlement, ArcelorMittal Exploitation minière Canada paiera la somme de 100 millions de dollars canadiens en lien avec des événements survenus entre 2014 et 2022, en lien avec l'interprétation et l'application du Règlement sur les effluents des mines de métaux et de diamants et de la Loi sur les pêches, telles qu'elles étaient en vigueur durant la période visée. De cette somme, une amende de 100 dollars canadiens sera remise au Receveur général du Canada, et le reste sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement du Gouvernement du Canada.

Les accusations étaient relatives à des rejets non-autorisés par les opérations d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada de matières en suspension et, dans certains cas, à la présence de nickel et de zinc, mais d'aucun produit chimique nocif. Il faut noter que 96 % des infractions pour lesquelles ArcelorMittal a plaidé coupable sont survenues en 2018 ou avant. Depuis, ArcelorMittal a investi plus de 400 millions de dollars canadiens dans de vastes infrastructures permanentes de contrôle et de traitement de l'eau conçues pour répondre aux enjeux opérationnels et environnementaux en matière de gestion de l'eau, tant sur ses sites qu'en périphérie de ceux-ci. Avec ces projets maintenant complétés, ArcelorMittal continue de déployer des initiatives qui renforcent et font progresser ses pratiques en matière d'environnement et de développement durable.

« Le règlement conclu et annoncé aujourd'hui marque la fin de ce chapitre », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada. « Nous nous engageons à améliorer la performance environnementale de nos activités. La plupart des problèmes liés à cette plainte remontent à il y a huit ans ou plus, et depuis lors, nous avons investi 400 millions de dollars canadiens pour améliorer la gestion de l'eau sur le site. Cela comprend, entre autres projets, les 162 millions de dollars canadiens investis à Mont-Wright pour la construction de l'usine de traitement de l'eau Nipi, ainsi qu'un réseau de fossés collecteurs d'eaux de ruissellement. Je suis convaincu que les mesures que nous avons prises permettront d'éviter de telles situations à l'avenir. Les collectivités situées à proximité de nos sites d'exploitation sont extrêmement importantes pour nous et nous continuerons de nous assurer que nous prenons les bonnes décisions pour protéger l'environnement. »

À propos d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. exploite des installations minières dans la province de Québec, notamment les mines de Mont-Wright et de Fire Lake. L'entreprise s'engage à respecter des pratiques d'exploitation minière responsable et à protéger l'environnement ainsi que les collectivités dans lesquelles elle exerce ses activités.

Des précisions sur les 400 millions de dollars canadiens investis sont fournies en annexe, de même que des explications des projets les plus importants en gestion de l'eau et gestion environnementale.

Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Annexe

Projets visant l'amélioration de la gestion de l'eau sur les sites miniers d'ArcelorMittal



Nom du projet Année de réalisation Site Coûts totaux GESTION DES EAUX - 172,5 millions $ 1. Usine de traitement Effluent MS-6 2017 Mont-Wright 3 527 914 $ 2. Remplacement FL-7 2018 Fire Lake 187 164 $ 3. Usine de traitement à FL-2 2018 Fire Lake 518 431 $ 4. Usine de traitement temporaire HS-2 2018 Mont-Wright 34 593 012 $ 5. Études de remplacement de l'usine de traitement des eaux rouges 2018 Mont-Wright 2 335 903 $ 6. Canal Sud-Ouest 2018 Mont-Wright 21 430 099 $ 7. Bassin C 2019 Mont-Wright 16 393 577 $ 8. Canal B 2020 Mont-Wright 2 849 680 $ 9. Canal C 2023 Mont-Wright 16 542 048 $ 10. Usine de traitement des eaux NIPI 2022 Mont-Wright 66 236 308 $ 11. Canal D 2024 Fire Lake 7 900 801 $ SYSTÈMES D'EAUX SANITAIRES - 11,7 millions $ 12. Aire de repos - cuisine 3 2018 Mont-Wright 162 083 $ 13. Nouvelle usine de traitement des eaux sanitaires (SP-02) 2022-2025 Mont-Wright 11 500 038 $ GESTION ET PROJETS DU PARC À RÉSIDUS - 214,8 millions $ 14. Rehaussement de la digue Hesse 4 2023 Mont-Wright 27 771 125 $ 15. Gestion du parc à résidus 2017 - 2025 Mont-Wright 133 872 773 $ 16. Projet B+ 2018 - 2023 Mont-Wright 38 156 697 $ 17. Travaux civils au parc à résidus 2020 - 2023 Mont-Wright 14 975 853 $ PROJETS DE COMPENSATION DE L'HABITAT DU POISSON - 20,1 millions $ 18. Lac Jeannine et Nipissis 2022 - 2024 Mont-Wright 20 116 357 $

GRAND TOTAL DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS = 419 069 863 $

Sommaire du projet d'usine de traitement des eaux « Nipi »

Complexe minier Mont-Wright

Investissement: 66 millions $CA

Construction: avril 2021 à mars 2023 - inaugurée le 17 avril 2023

Capacité: Construction d'une usine de traitement des eaux d'une capacité de 6500 m3/heure. Environ 10 à 12 millions de m3 d'eau sont traités par année par cette usine. L'usine a été conçue pour traiter les matières en suspension ainsi que métaux dissous dans l'eau avec contrôle du pH. La société Nordikeau, qui travaille en partenariat avec la nation innue, est responsable de l'exploitation de l'usine.

Bénéfice: Amélioration de la qualité des eaux rejetées au-delà des standards communs.

Sommaire du Programme de gestion des eaux minières

Complexe minier Mont-Wright - Secteur Sud-Ouest

Investissement: 75,3 millions $CA

Construction: 2017-2025

Description: Construction d'infrastructures de gestion des eaux minières pour capter et diriger les eaux de ruissellement et les eaux issues des activités minières vers une usine de traitement des eaux. Le projet a consisté à :

Prolonger de 1,9 km un fossé existant (fossé B)

Construire un nouveau fossé de 4,2 km

Ajouter un nouveau bassin de rétention d'eau (Bassin C) d'une capacité de rétention combinée à 170 000 m3

Ce projet venait compléter un projet précédent (constructions Bassin A et B et fossés A et B). Ces projets ont permis d'assurer la conformité aux exigences réglementaires fédérales et provinciales, et de protéger des milieux naturels sensibles en aval tels que la rivière aux Pekans et la réserve aquatique projetée de la Rivière Moisie.

Bénéfices: Gestion des eaux minières optimisée, réduction des risques environnementaux et réglementaires et continuité des opérations assurée.

Sommaire du programme de gestion et confinement des résidus miniers

Complexe minier Mont-Wright - Secteur Bassin B+

Investissement: 74,8 millions $CA

Construction: 2021-2025

Description: Construction d'un bassin de retenue contrôlée et de décantation des eaux provenant des résidus miniers déposés hydrauliquement ainsi que des eaux de ruissellement en contact avec ces résidus. Le bassin est d'une capacité de 12,7 millions de mètres cubes d'eau et est étendue sur une superficie d'environ 4 km2.

Le bassin B+ joue un rôle clé dans l'équilibre hydraulique du site, l'intégrité des infrastructures du parc à résidus et la gestion des volumes de résidus générés par le concentrateur. Il prévient les débordements d'eau directement à l'environnement qu'auraient pu causer des pluies extrêmes. Il aide au contrôle de la recirculation des eaux au concentrateur et aide à la qualité des eaux à l'effluent final.

Bénéfices: Fiabilisation du système global de gestion des résidus, amélioration du contrôle des eaux et des infrastructures, sécurisation des opérations minières et réduction des risques environnementaux, avec le bassin B+ comme élément structurant de la performance et de la stabilité du système de confinement

Sommaire du rehaussement de la digue Hesse 4 et agrandissement du parc à résidus - Complexe minier Mont-Wright

Investissement: 27,8 millions $CA

Construction: complétée à la fin décembre 2023

Description: Augmentation de la capacité du parc à résidus Hesse Nord afin de soutenir la production du concentrateur et prévenir les débordements. Le projet a consisté à rehausser la digue Hesse 4 (jusqu'à ~666 m) ainsi que la structure de décantation associée, afin d'augmenter la capacité de stockage du parc à résidus et pour assurer une gestion adéquate des eaux des résidus dans le parc.

Bénéfices: Amélioration de la gestion des résidus et des eaux et élimination du risque de déversements non contrôlés dans l'environnement

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Source : Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]