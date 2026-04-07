ArcelorMittal et le Service de sécurité incendie de Fermont concluent une entente d'entraide en situation d'urgence

FERMONT, QC, le 7 avril 2026 /CNW/ - ArcelorMittal Mines et Infrastructure Canada (« ArcelorMittal ») et le Service de sécurité incendie de Fermont annoncent la conclusion d'une entente d'entraide visant à renforcer la protection contre les incendies et à soutenir les interventions en situation d'urgence sur le territoire fermontois.

Au centre, à l’arrière, de gauche à droite : représentants d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada, Danny Bouchard, technicien en prévention des incendies, Protection des installations, Alexandre Côté, directeur, Gestion des processus en santé sécurité, Pierre Luc Dallaire, directeur général, Opérations minières, et représentants de la Ville de Fermont, Patrick Lacerte, maire, Yan Shaw, directeur, Service incendie, Alex Raiche, capitaine préventionniste, Marie Philippe Couture, greffière et directrice générale adjointe, ainsi que l’équipe du Service de sécurité incendie. Crédit photo : Kathleen Dubé Photographie (Groupe CNW/ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.)

Cette entente prévoit la possibilité pour le Service de sécurité incendie de Fermont de faire appel, au besoin, à des membres de la brigade d'ArcelorMittal dûment formés pour intervenir en situation d'urgence, ainsi que de recourir aux équipements spécialisés de l'entreprise. Les modalités d'intervention établies entre les deux organisations visent à assurer une coordination efficace, une communication fluide et une exécution sécuritaire des opérations.

Dans les faits, cette collaboration existe déjà depuis plusieurs années et cette entente vient en formaliser les mécanismes. Elle a d'ailleurs été mise à profit à maintes reprises, notamment lors d'interventions liées à des feux de forêt, ce qui a permis de démontrer la complémentarité naturelle et l'efficacité des ressources mobilisées.

Grâce à cette initiative, les deux parties mettent en commun leur savoir-faire et leurs ressources afin de soutenir une réponse plus robuste lors d'événements nécessitant une intervention rapide, qu'il s'agisse d'incendies ou d'autres types de situations d'urgence. Cette entente reflète une volonté commune de renforcer la sécurité sur le territoire fermontois par une entraide structurée.

« Ce partenariat témoigne de notre volonté de demeurer fortement ancrés dans la communauté de Fermont. En partageant notre expertise et en unissant nos forces, nous sommes fiers de contribuer à améliorer la sécurité de tous », a déclaré Mapi Mobwano, président et chef de la direction.

« Cette entente vient renforcer notre capacité à assurer la sécurité des citoyens. Pouvoir compter sur le soutien d'ArcelorMittal lorsque la situation l'exige est un atout majeur pour Fermont. C'est un bel exemple de collaboration qui profite directement à notre communauté », a déclaré Patrick Lacerte, maire de Fermont.

À propos d'ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c

Filiales de ArcelorMittal, un chef de file de l'acier dans le monde et l'un des cinq plus grands producteurs de minerai de fer à l'échelle internationale, ArcelorMittal Infrastructure Canada (« AMIC ») et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (« AMEM ») sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et d'expédier les produits d'AMEM sur quatre continents. AMEM produit du concentré et des boulettes d'oxyde de fer destinés au marché de l'acier. Les deux entreprises emploient près de 3 000 personnes, faisant d'ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.

Pour en savoir plus : mines-infrastructure-arcelormittal.com

SOURCE ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.

Renseignements : Annie Paré, directrice, Communications, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c., [email protected]