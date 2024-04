ʔaq̓am, BC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'efforce de renouveler les relations entre la Couronne et les peuples autochtones au Canada sur la base de l'affirmation des droits, du respect, de la coopération et du partenariat. Une nouvelle ère, guidée par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, s'ouvre au Canada.

Aujourd'hui, le Nasuʔkin Joe Pierre Jr. de ʔaq̓am et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé le règlement de la revendication particulière relative à la cession de bois de 1942 de ʔaq̓am. Les efforts déployés par ʔaq̓am et le Canada pour régler cette revendication particulière répondent à un grief de longue date et symbolisent l'engagement du Canada vers la guérison et la réconciliation avec la communauté ʔaq̓am.

À la suite de la cession et de la vente, en 1942, de bois sur la réserve Kootenay no 1 de ʔaq̓am, le Canada n'a pas géré correctement la vente du bois. Plus précisément, la vente du bois ne reflétait pas les exigences énoncées par ʔaq̓am et le bois a été vendu à un taux inférieur, ce qui a entraîné des pertes économiques pour la communauté. Le Canada a versé une indemnité de 7 067 507 $ pour réparer ce préjudice.

Les écarts socio-économiques entre les populations autochtones et non autochtones au Canada sont le résultat de décennies de politiques coloniales, qui ont souvent conduit à la négation et à la dépossession des terres et des ressources. Pour faire progresser la réconciliation au Canada et rétablir la confiance avec les communautés autochtones, il est essentiel que le Canada honore ses obligations légales et indemnise correctement les peuples autochtones pour ce qui leur a été illégalement pris ou refusé.

Le règlement des revendications particulières est une étape clé de la réconciliation entre le Canada et les Premières Nations, qui permet de reconnaître et de réparer les erreurs du passé et de construire un avenir meilleur pour tous.

« Le règlement d'aujourd'hui marque non seulement un moment historique de réconciliation et de guérison, mais aussi un hommage à l'esprit et à la sagesse durables de nos ancêtres, des détenteurs de savoir et de l'ensemble de la communauté ʔaq̓am, d'hier et d'aujourd'hui. Leur résilience et leur engagement inébranlable en faveur de la justice ont ouvert la voie à cette réalisation importante. Je remercie notre équipe de négociation et tous les membres de notre communauté pour leur précieuse contribution. »

Nasuʔkin Joe Pierre Jr.

ʔaq̓am

« L'histoire du Canada est claire : les gouvernements fédéraux n'ont pas été de bons partenaires dans leurs relations de nation à nation avec les Premières Nations. Aujourd'hui, cependant, nous reconnaissons les torts causés à ʔaq̓am et nous nous efforçons d'être un bon partenaire dans le développement de la communauté aujourd'hui et pour les générations futures. Bien sûr, nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais la réparation des torts du passé est essentielle pour construire la relation avec ʔaq̓am. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

ʔaq̓am est situé dans le sud-est de la Colombie-Britannique, le long de la rivière St. Mary. La réserve Kootenay no 1, d'une superficie de 7 446 hectares, est l'une des six réserves de ʔaq̓am. La population inscrite de la communauté dans son ensemble compte environ 400 membres.

réserve Kootenay no 1, d'une superficie de 7 446 hectares, est l'une des six réserves de ʔaq̓am. La population inscrite de la communauté dans son ensemble compte environ 400 membres. ʔaq̓am fait partie de la Ktunaxa Nation, qui possède son propre groupe linguistique et dont le territoire traditionnel s'étend du sud-est de la Colombie-Britannique jusqu'aux États-Unis, dans des parties de l'État de Washington , de l' Idaho et du Montana .

, de l' et du . Le terme « revendication particulière » fait généralement référence aux revendications des Premières Nations à l'encontre de la Couronne concernant les terres et les biens des réserves des Premières Nations et le non-respect des traités historiques et autres accords.

Du 1er janvier 2016 au 29 février 2024, 293 revendications ont été réglées pour près de 10,8 milliards de dollars d'indemnités. Depuis le début du Programme des revendications particulières en 1973 jusqu'au 29 février 2024, 698 revendications totalisant 14,7 milliards de dollars d'indemnités ont été réglées par voie de négociation.

ʔaq̓am Community

Revendications particulières

Mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

