« À la Sun Life, nous avons vu les effets de la COVID-19 sur la santé financière, physique et mentale des Canadiens. Aider les gens à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain, c'est dans notre nature, explique Eric Monteiro, vice-président principal et premier directeur de l'expérience Client. Nous croyons fermement que les Canadiens peuvent et doivent prendre en main leur avenir. Et nous sommes là pour les aider, avec des conseils, des outils, des ressources en ligne et notre réseau de conseillers partout au pays. »

La campagne, conçue en collaboration avec les agences Publicis Canada et Cossette Média, aura lieu du mois d'octobre jusqu'au début de 2021. Elle regroupe des publicités numériques et des publications sur les réseaux sociaux, dans une variété de canaux, comme YouTube, Spotify, Pinterest, des panneaux publicitaires numériques, etc. Le but de la campagne est de faire connaître l'offre globale de la Sun Life, soit une gamme de solutions, de services et d'innovations numériques axés sur trois piliers de la santé - financière, physique et mentale.

« Notre nouvelle campagne nationale a pour but de donner aux Canadiens les moyens de prendre leur vie en main. Elle illustre l'importance de se donner des objectifs et de les atteindre, affirme Milos Vranesevic, vice-président principal et premier directeur du marketing, Sun Life. Nous comprenons comment nos Clients et la population se sentent en ce moment. De façon positive et optimiste, la campagne montre notre volonté à soutenir la santé et le bien-être global des gens d'ici. Cette année, en plus de notre publicité télévisée, nous intégrons davantage le numérique afin d'établir de nouveaux contacts et des liens durables. »

Utilisation de nouvelles plateformes

La Sun Life utilise Spotify et Pinterest pour la première fois. Ces plateformes aideront la Sun Life à rejoindre un public plus jeune. Des citations inspirantes sur Pinterest et une liste de lecture joyeuse sur Spotify renforceront le sentiment de positivité que la campagne souhaite créer. De plus, nous lançons une nouvelle série de balados. Des gens d'ici nous racontent leurs véritables expériences financières et les effets sur leur santé en général. On peut y accéder maintenant sur sunlife.ca et dès novembre sur Spotify.

Pour en savoir plus sur la campagne, visitez sunlife.ca/allezonvataider.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 122 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

