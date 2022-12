Cette nouvelle collaboration permettra à 230 000 jeunes d'acquérir des compétences et des ressources en matière de bien-être mental.

TORONTO, le 6 déc. 2022 /CNW/ - JA Canada est heureux d'annoncer une nouvelle collaboration nationale de trois ans qui aura un impact sur plus de 230 000 jeunes Canadiens.

Zurich Canada, la Fondation Z Zurich et JA Canada entretiennent depuis longtemps une relation significative axée sur l'acquisition par les jeunes de compétences en matière de finances, de préparation à la carrière et d'entrepreneuriat.

« Chez Zurich Canada, nous nous engageons à soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons », a déclaré Saad Mered, chef de la direction de Zurich Canada. « Aux côtés de la Fondation Z Zurich, nous sommes ravis de collaborer avec JA Canada pour combiner les ressources et l'expertise afin de favoriser des liens positifs entre les jeunes et de développer des compétences fondamentales en matière de bien-être mental. »

Plus tôt cet automne, JA Worldwide a publié sa nouvelle marque et son énoncé de vision amélioré : un monde dans lequel les jeunes ont les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour bâtir des communautés prospères. En tant que chef de file de l'éducation commerciale et de l'entrepreneuriat chez les jeunes, JA Canada cherche à tirer parti de sa plateforme, de ses expériences d'apprentissage et de son réseau d'étudiants pour intégrer l'éducation et les compétences en matière de bien-être mental dans les programmes de JA.

« Notre collaboration en matière de bien-être mental avec Zurich Canada est directement alignée sur notre objectif d'aider les jeunes à développer l'état d'esprit nécessaire à la réussite dans la vie, les études et la carrière », a déclaré Scott Hillier, Chef de la Direction de JA Canada. « Nous sommes reconnaissants de la collaboration et de l'investissement de la Fondation Z Zurich et de Zurich Canada », a ajouté M. Hillier.

Grâce à l'investissement de la Fondation Z Zurich, JA Canada fera la promotion et la sensibilisation de l'importance cruciale du bien-être mental et de la résilience des jeunes par le biais d'un éventail d'activités ciblant les jeunes âgés de 12 à 17 ans, ainsi que leurs éducateurs et leurs soignants.

« En travaillant en amont avec les jeunes entrepreneurs en herbe et les étudiants qui commencent leur exploration de carrière, nous pouvons aider à développer des compétences permanentes pour promouvoir la santé mentale », a déclaré M. Hillier.

Grâce aux conseils et à l'engagement d'un groupe consultatif collaboratif composé de partenaires de premier plan dans le domaine de la santé mentale, ainsi qu'un conseil des jeunes et d'un groupe de travail sur l'élaboration du programme, JA Canada entreprend l'élaboration d'une série unique d'activités qui deviendront des composantes établies de la programmation de JA Canada.

« L'engagement des partenaires en santé mentale est une composante essentielle de l'initiative, qui assure le développement d'un contenu fondé sur des preuves et axé sur les jeunes pour améliorer et soutenir le bien-être mental », a déclaré Jennifer James, vice-présidente des programmes de JA Canada.

Les principales activités comprennent : des webinaires/cours pour les jeunes et un perfectionnement professionnel en ligne pour les éducateurs qui seront lancés au début de 2023; le réaménagement du Programme d'aptitudes à la réussite de JA pour les salles de classe de tout le pays, disponible au printemps 2023; et l'intégration de modules sur le bien-être mental et la résilience dans le Programme d'entreprise de JA, le programme d'entrepreneuriat jeunesse de marque de JA.

JA et Zurich Canada, en partenariat avec le Groupe consultatif des partenaires en santé mentale, ont également hâte d'offrir aux jeunes des possibilités d'apprentissage par l'expérience uniques et transformatrices en organisant des Sommets de la jeunesse et, de plus, en lançant un défi dynamique pour les jeunes sur le bien-être mental qui encourage la promotion, la défense et l'autodétermination par l'engagement des pairs.

« Zurich Canada et la Fondation Z Zurich sont enthousiasmés par cette collaboration multipartenaire et par la possibilité pour les employés de Zurich de servir de champions du programme et de bénévoles », a déclaré Ray Chaaya, AVP Employee Experience & Culture, Zurich Canada. « Ensemble, nous pouvons donner aux jeunes les moyens de réussir à l'avenir en les aidant à renforcer leur résilience et en les dotant d'aptitudes à la vie quotidienne », a déclaré Chaaya.

Pour de plus amples renseignements sur la collaboration entre JA Canada et Zurich Canada et la Fondation Z Zurich, sur les compétences en matière de réussite, sur les programmes JA ou sur la façon de s'impliquer, veuillez visiter jacanada.org.

A propos de JA Canada

JA Canada inspire la prochaine génération à réaliser son potentiel et à avoir un impact positif dans sa communauté. Grâce à notre réseau de bureaux locaux, nous collaborons avec des éducateurs, des bénévoles et des organisations partout au Canada pour offrir aux jeunes des expériences d'apprentissage pratiques, immersives et numériques. JA s'engage à assurer l'accessibilité et l'inclusivité par le biais de programmes qui aident les jeunes à acquérir des compétences transférables en matière de préparation au travail, de santé financière et d'entrepreneuriat. Le succès commence ici.

A propos de Zurich Canada

Zurich Canada fait partie du Zurich Insurance Group, un assureur multi-lignes comptant environ 55 000 employés dans le monde entier qui sert des clients sur les marchés mondiaux et locaux. Zurich Canada est un fournisseur d'assurance de premier plan au service des moyennes et grandes entreprises, y compris les multinationales, sur le marché commercial canadien depuis près de 100 ans. Avec plus de 500 employés dans des bureaux à travers le pays, Zurich offre la force mondiale d'un fournisseur d'assurance de premier plan combinée à une connaissance approfondie des industries et des marchés locaux. Zurich Canada aspire à être le premier choix des professionnels de la gestion des risques en tant que partenaire de premier plan pour aider à relever les défis en matière de risque d'aujourd'hui et de demain. Pour en savoir plus, visitez www.zurichcanada.com.

A propos de la Z Zurich Foundation

À la Z Zurich Foundation, nous croyons en un monde où les jeunes disposent des outils et des ressources nécessaires pour améliorer leur bien-être mental. À travers les différents projets que nous soutenons, nous visons à créer un mouvement pour le bien-être mental qui aide les jeunes à voir leurs sentiments pour ce qu'ils sont, afin qu'ils puissent prévenir le stress de se transformer en anxiété.

La Z Zurich Foundation travaille aux côtés des collaborateurs de Zurich Insurance Group et d'autres parties prenantes, ainsi qu'avec des gouvernements et des ONG, à la poursuite d'un avenir où les gens peuvent s'épanouir face aux risques climatiques croissants, où ceux d'entre nous qui ressentent le stress de la vie peuvent s'exprimer, et où les marginalisés de notre société peuvent atteindre leur plein potentiel.

La Z Zurich Foundation est une fondation basée en Suisse, créée par des membres du Groupe d'Assurance Zurich (Zurich). C'est le principal véhicule par lequel Zurich met en œuvre sa stratégie mondiale d'investissement communautaire.

Visitez le site Web de la Z Zurich Foundation pour en savoir plus sur son travail : https://zurich.foundation.

