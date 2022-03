SHENZHEN, Chine, le 2 mars 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) - un important fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques pour les entreprises et les consommateurs dans le domaine de l'Internet mobile - a annoncé aujourd'hui qu'elle participe au Mobile World Congress (MWC) 2022, du 28 février au 3 mars à Barcelone. Dans le cadre du MWC de cette année, ZTE présente sous le thème « Inspire the Digital World » (inspirer le monde numérique) des solutions et des pratiques innovantes en matière de technologies de l'information et des communications (TIC), qui sont « simples, rapides et vertes » et destinées aux segments du commerce interentreprises, entreprise-consommateur, et entreprise-domicile.

À l'occasion de l'événement, ZTE exhibe à son kiosque ses plus récentes solutions de TIC et ses pratiques couronnées de succès, en mettant l'accent sur l'amélioration de réseau, les capacités au-delà de la connectivité, le développement durable, l'avenir numérique et la vie numérique. Parmi les nombreuses nouveautés en vedette, l'entreprise dévoile sa solution simplifiée de site « UniSite NEO », le prototype précis de réseau optique passif 50G du secteur, la solution GreenPilot, les séries phares Nubia Z40 Pro et Blade V40 de milieu et de haut de gamme, ainsi que la gamme des produits de quatrième génération pour l'accès mobile à l'Internet avec la technologie 5G.

L'entreprise participera à cinq événements thématiques organisés par GSMA, notamment le sommet 5G mmWave, la conférence sur la sécurité de la technologie 5G et la conférence sur les jumeaux numériques. De plus, ZTE a lancé sa plateforme en ligne pour le MWC 2022, sur laquelle les visiteurs auront la chance de se laisser inspirer par les perspectives approfondies des hauts dirigeants de l'entreprise concernant le monde numérique et à partir de laquelle ils pourront assister à quatre événements virtuels : « 5G Growing », « 50G PON Builds a Sustainable Development of Broadband Network », « How Superb Networks Boost Value for CSPs », et « Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022 ». Les visiteurs en ligne pourront en outre explorer du contenu intéressant, c'est-à-dire des entrevues avec des utilisateurs multiples, des vidéos d'analyse de solutions populaires par des experts, des visites d'exposition en direct et bien plus encore!

Des réseaux simplifiés et efficaces qui répondent aux exigences des clients sur demande

ZTE s'engage à aider ses clients à élaborer des réseaux efficaces et modernes qui correspondent à leurs objectifs et à leurs exigences fondamentaux. Possédant de puissantes capacités de réseau, elle peut satisfaire les besoins des clients en matière de déploiement et d'utilisation de réseau sur demande.

Pour le déploiement de réseaux sans fil, ZTE lancera UniSite NEO, soit la plus récente solution simplifiée de déploiement de sites, basée sur des jeux de puces de nouvelle génération qui ont été conçus à l'interne. La solution UniSite NEO, dotée d'un dispositif OMNI-UBR, redéfinit la façon actuelle dont les sites sont déployés. Plus performant, le produit AAU 5G de nouvelle génération est le plus léger dans le secteur, ce qui permet de réduire de 40 % la consommation d'énergie des sites de tout mode à fréquences multiples.

En ce qui concerne les réseaux filaires, ZTE fournit des réseaux optiques ultralarges pour l'accès au réseau fédérateur - avec le prototype précis de réseau optique passif 50G de l'industrie, un réseau de transport optique économique cinq en un et la solution de système commercial de réseau de transport optique de classe 1,2T qui a la cote la plus élevée de l'industrie -, ce qui favorise la création d'une infrastructure pour une expérience utilisateur optimale.

ZTE a lancé uSmartNet, une solution qui permet aux clients de faire la transition vers des réseaux autonomes de plus haut niveau, pour faire face aux processus de plus en plus complexes en matière de déploiement, d'exploitation et de maintenance des réseaux, tout en adhérant au concept de « l'intelligence endogène, l'autonomie de domaine unique, la collaboration interdomaines, l'expansion des capacités et la coconstruction ».

Des réseaux privés personnalisés à guichet unique qui améliorent le réseau

Face aux défis de divers scénarios d'applications industrielles et à un processus de déploiement de grande complexité, ZTE a proposé de manière innovante l'offre d'un « réseau privé en tant que service ». Il s'agit d'une solution qui aide les opérateurs à mettre en œuvre un guichet unique pour l'industrie de façon simple et efficace, et ce, tout au long du processus, allant de la planification du réseau et du déploiement précis à l'exploitation et à la maintenance rationalisées.

La solution de réseau privé de ZTE est la première sur le marché qui permet de réaliser l'intégration des technologies 4G et 5G, des fonctions de reconnaissance vocale et des données, et du nuage et du réseau, ainsi que le partage complet des ressources et la mise en réseau simplifiée. Afin de fournir les meilleurs services abordables de réseau privé, ZTE a entre autres lancé une solution intégrée i5GC de premier plan, grâce à laquelle un serveur peut être déployé avec un ensemble complet de réseau central 5G, pris en charge par un réseau public, et déployé en nuage de façon spécialisée et publique.

Pour répondre aux exigences importantes des applications industrielles clés, comme celles de la protection du réseau électrique, du contrôle industriel, de la logistique des points d'accès et de la télémédecine, ZTE a proposé la solution Time Promised Communication (TPC). Cette dernière possède la capacité de contrôle précis du réseautage ponctuel (TSN) 5G, des réseaux locaux 5G, des systèmes de communication ultrafiable à faible latence et des accords sur les niveaux de service, ce qui lui permet d'atteindre la plus haute précision enregistrée dans l'industrie - avec une synchronisation par rapport à l'horloge inférieure à 1 µs, une haute stabilité, une latence déterministe hyperfaible (de 1 à 20 ms), et une ultrafiabilité supérieure à 99,999 % - et ainsi de contrôler à distance des machines de précision sans fil 5G. De surcroît, en s'appuyant sur la solution TPC, ZTE et Qualcomm ont réussi à démontrer l'application du TSN 5G sur les réseaux intelligents, ce qui a contribué à accélérer la commercialisation de la technologie 5G dans des marchés clés.

Par ailleurs, ZTE a lancé des produits développés à l'interne, comme des composants 5G de véhicules à guidage automatique et une plateforme de réalité augmentée pour la création de jumeaux numériques. En s'associant à ZPMC, l'entreprise a aussi lancé la première passerelle vidéo intégrée dans le domaine des points d'accès. En collaboration avec la division sichuanaise de China Telecom, ZTE a lancé le projet de démonstration de la chaîne d'approvisionnement intelligente 5G+, « configuration d'entrepôt en nuage », qui accélère le processus commercial de la technologie 5G dans les segments verticaux de l'industrie.

Une infrastructure numérique verte et sûre favorise le développement durable à long terme

Grâce à son infrastructure numérique des TIC vertes, à son mouvement écologique habilitant les segments verticaux et à ses opérations à faibles émissions de carbone, ZTE a grandement contribué à la réalisation du double objectif en matière de réduction des émissions de la société dans son ensemble.

Pour ses opérateurs, ZTE fournit sa solution GreenPilot tout au long du processus d'approvisionnement, de stockage, d'utilisation et de gestion de l'énergie, afin de créer une infrastructure numérique verte à faibles émissions carboniques.

Sur le plan de la sécurité du réseau, ZTE adhère aux quatre principes d'ouverture, de transparence, de gouvernance et de conformité. Ayant réussi plusieurs évaluations et certifications de sécurité tierces, l'entreprise s'assure que chaque connexion est sûre et fiable.

Une connexion omniprésente pour un avenir numérique vert

ZTE se concentre sur les scénarios d'application et la demande du marché pour stimuler l'évolution continue du réseau. Au MWC 2022, l'entreprise montre la manière dont elle poussera la connexion omniprésente vers de nouveaux sommets.

Pour ce qui est de la connexion au réseau optique, l'architecture du réseau optique passif satellite de ZTE offre une couverture intégrale à faible coût, avec des avantages comme la gestion centralisée, une fonctionnalité « prêt à l'utilisation » et une réduction du délai de lancement. Le système optique de ZTE à processeur multicœur et à modes peu nombreux va au-delà de la limite de l'espace physique et multiplie par 100 la capacité du réseau fédérateur optique, le faisant passer du niveau T au niveau P.

Constatant l'évolution du réseau d'accès sans fil, l'entreprise a lancé la solution ZTE RIS. Cette solution repose sur l'utilisation de la super-surface intelligente, l'une des technologies de base de la 5G avancée et de la 6G. L'entreprise prend l'initiative d'appliquer la technologie au réseau 5G, en assurant la couverture de sites conjoints de hautes et basses fréquences dans les zones urbaines denses. La solution peut donc réduire considérablement les coûts de déploiement des ondes à haute fréquence, telles que les ondes millimétriques, car elle permet de raccourcir la durée du cycle de déploiement, de diminuer la consommation d'énergie du réseau et d'accélérer la création de réseaux verts, efficaces et à faibles émissions de carbone.

En outre, ZTE propose des solutions omniprésentes de couverture 5G qui fonctionnent jusqu'à une hauteur de 10 000 mètres et jusqu'à 100 kilomètres en mer. Le signal 5G est transmis à des vitesses aussi rapides que 350 km/h. Grâce à la très grande capacité de la solution, les utilisateurs peuvent profiter d'expériences 5G en tout temps et en tout lieu, ce qui rend la vie numérique plus conviviale.

Des terminaux avec un écosystème complet pour des expériences inégalées

Au MWC 2022, ZTE tiendra une conférence de lancement de produits durant laquelle elle présentera ses terminaux avec un écosystème complet, qui offriront aux individus, aux familles et aux industries des expériences numériques et intelligentes inégalées.

Dans le domaine de l'expérience d'utilisation des terminaux de téléphonie et d'Internet mobile, ZTE présentera Nubia Z40 Pro, le plus récent produit phare élaboré grâce à une technique d'imagerie humaine, la série mondiale Blade V40 haut de gamme, le nouveau Red Magic 7 offrant une expérience de jeu unique et des périphériques écologiques, la série Axon proposant l'expérience exceptionnelle propre à la gamme des produits de quatrième génération pour l'accès mobile à l'Internet avec la technologie 5G qui sont équipés des plateformes Snapdragon X65 et X62, les systèmes liés à l'Internet des véhicules ainsi que les terminaux de l'industrie. De plus, ZTE mettra l'accent sur l'équipement privé d'abonné qui a des ondes millimétriques 5G à haute puissance, dont le taux de transmission a augmenté jusqu'à 10 Gbit/s.

Dans le cadre du MWC 2022, en ce qui a trait à l'expérience de maison intelligente et la vie numérique familiale, ZTE présentera à ses clients ses capacités techniques, ses innovations et ses projets de coopération sur le marché au moyen de ses solutions de connexions de réseau à domicile, de vidéo de bout en bout, de bureau informatique en nuage à domicile et d'expansion des affaires.

Actuellement, la 5G est intégrée entre autres aux technologies de l'infonuagique/l'informatique en périphérie, de mégadonnées, de l'intelligence artificielle, de la réalité étendue et de la robotique, et la transformation de la maison en un espace intelligent ainsi que le passage au numérique des entreprises continuent de s'accélérer.

ZTE adhère à son principe fondamental voulant que « la technologie crée de la valeur » et maintient sa position clé en tant que « moteur de l'économie numérique ». Elle continue de faire forte concurrence et de mettre à l'essai ses solutions numériques pour les adapter davantage aux scénarios et les rendre plus rentables. Dans l'avenir, ZTE se joindra à des partenaires qui ont l'environnement à cœur pour poursuivre ses efforts visant à donner un nouvel élan au monde numérique.

