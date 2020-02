ZTE se classe parmi les trois premières entreprises mondiales en termes de brevets grâce aux 2 561 familles de brevets essentiels à la norme, liés à la 5G, qu'elle a déclarés auprès de l'ETSI

SHENZHEN, Chine, 28 février 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), grand fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir déjà déclaré 2 561 familles de brevets essentiels à la norme liés à la 5G auprès de l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), faisant ainsi partie des trois premières entreprises mondiales en la matière, selon le dernier rapport sur les brevets industriels de la 5G distribué par le ministère fédéral allemand de l'Économie et de l'Énergie (BMWi). Le rapport est réalisé conjointement par IPlytics et l'université technique de Berlin.

Engagée à construire la compétitivité fondamentale de l'innovation indépendante à l'ère de la 5G, ZTE possède plus de 5 000 brevets liés à la 5G, qui font partie du « camp du plus haut niveau » du déploiement mondial des brevets. ZTE a déposé plus de 74 000 demandes de brevets dans le monde entier, dont plus de 34 000 ont été accordés.

En outre, l'entreprise a déposé plus de 3 900 demandes de brevet pour des jeux de puces, couvrant l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Corée, entre autres pays. Étant un contributeur et un participant majeur à la recherche sur les technologies et les normes mondiales en termes de 5G, ZTE a soumis plus de 7 000 propositions concernant la 5G Nouvelle Radio (5G NR) et le réseau cœur 5G (5GC) aux organismes internationaux de normalisation.

À ce jour, ZTE a travaillé en étroite collaboration sur la 5G avec plus de 70 entreprises de télécommunications à l'échelle mondiale, obtenant 46 contrats commerciaux liés à la 5G dans le monde entier. Par ailleurs, l'entreprise a mis en œuvre avec succès plus de 60 cas d'utilisation, a monté une collaboration stratégique avec plus de 300 clients industriels et a collaboré avec plus de 200 fournisseurs de produits de premier plan.

La propriété intellectuelle étant l'une de ses principales stratégies de développement, ZTE a fondé un système complet de gestion de la propriété intellectuelle et a exploré une stratégie d'exploitation des brevets par elle-même. En déployant des brevets mondiaux de grande qualité, ZTE a réalisé des innovations durables et a acquis des avantages concurrentiels sur le marché mondial, ce qui lui a permis d'apporter des produits innovants et des services de grande qualité aux clients.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs télécom, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a décroché 46 contrats commerciaux liés à la 5G sur les principaux marchés tels que l'Europe, la région Asie-Pacifique et la région du Moyen-Orient et de l'Afrique). ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation.

