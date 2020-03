ZTE s'associe à KDDI pour dévoiler de nouveaux téléphones intelligents 5G au Japon

SHENZHEN, Chine, 24 mars 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs internationaux de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui qu'une nouvelle série de produits ZTE a1 sera dévoilée au Japon en 2020, en coopération avec KDDI, la principale entreprise de télécommunications locale. Le nouveau téléphone intelligent 5G sera compatible avec les modes autonome et non autonome, disposera d'un écran 6,5 pouces, d'un système de prise de vue IA quad et d'un appareil photo à égoportrait de 32 Mpx.

À l'ère de la 5G, les deux parties feront équipe pour développer les téléphones intelligents 5G centrés sur l'utilisateur en vue de répondre aux nouvelles exigences spécifiques du public local, parallèlement au déploiement du réseau 5G au Japon. En 2020, ZTE lancera près de dix téléphones intelligents 5G dans le monde et plus de 15 terminaux 5G au total.

Outre KDDI, ZTE a également coopéré avec SoftBank au Japon pour lancer l'Axon 10 Pro 5G de ZTE en mars 2020. Il est disponible dans plus de dix pays à travers le monde et salué comme le premier téléphone intelligent 5G commercialisé en Europe du Nord, au Moyen-Orient et en Chine.

« ZTE s'attache à répondre aux exigences diverses des entreprises de télécommunications, des utilisateurs professionnels et du grand public dans de multiples modalités de services, et à donner à des centaines de secteurs les moyens de disposer d'une gamme complète de terminaux 5G », a déclaré Xu Feng, le vice-président directeur de ZTE Corporation et président de la division Appareils mobiles. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les principales entreprises de télécommunications de la planète, dont KDDI et SoftBank, pour cerner et satisfaire les véritables besoins du public local. »

Après le lancement du nouveau téléphone intelligent Axon 10 Pro 5G en Chine le 23 mars, ZTE a encore enrichi sa gamme de produits et renforcé sa présence mondiale dans le segment des terminaux 5G. À l'heure actuelle, ZTE coopère avec plus de 30 entreprises de télécommunications mondiales dans le domaine des terminaux 5G.

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise de pointe pour le grand public, les opérateurs, les entreprises et les clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, l'entreprise s'engage à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour offrir excellence et valeur ajoutée à mesure que les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information convergent. Coté à la bourse de Hong Kong et de Shenzhen (code d'action H : 0763.HK/code d'action A : 000063.SZ), ZTE commercialise ses produits et services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a obtenu 46 contrats commerciaux 5G sur des marchés de premier plan comme l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique. ZTE consacre 10 pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et joue un rôle moteur au sein de plusieurs organisations internationales de normalisation.

Personne-ressource pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. +86 755 26775189

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation

Liens connexes

www.zte.com.cn