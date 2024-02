BARCELONE, Espagne, 24 février 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, est fier de dévoiler les points saillants sur la 5G-A lors du Mobile World Congress 2024 . Cette initiative vise à exploiter tout le potentiel de la technologie 5G et à créer une valeur infinie.

Les infrastructures vertes à la recherche de la courbe parfaite en matière de bits et de watts

Première plateforme radio à puissance ajoutée constante de l'industrie pour un rendement optimal

La dernière plateforme radio atteint une efficacité de la puissance ajoutée quasi constante, assurant un rendement optimal en tout temps. Cela permet une augmentation de l'efficacité de la puissance ajoutée de 25 à 30 points de pourcentage et une baisse de la consommation d'électricité des unités radio à distance de 35 % par rapport à la moyenne de l'industrie.

« 0 bit 0 watt » avec une hibernation inédite dans l'industrie

La première technologie d'hibernation de l'industrie a été déployée à grande échelle sur plus de 300 000 AAU afin de réduire la consommation d'énergie d'une AAU à seulement 5 watts en l'absence de trafic. Cette technologie a également été appliquée à l'unité radio à distance, permettant une consommation d'énergie de seulement 3 watts en l'absence de trafic. Dans le cas des petites cellules, l'hibernation ne permet aucune puissance pour les unités radio à distance pico en l'absence de trafic, et la cellule peut être réveillée en quelques secondes en cas de tentatives d'accès au service.

5G-A B2C : des expériences homogènes de 10 Gb/s et plus

Uni-Radio permet de simplifier le site avec 10 fois moins de radios

L'Uni-Radio (A+P) réalise une intégration extrêmement simplifiée de 7 bandes en 1, avec l'AAU à deux bandes, l'UBR à cinq bandes unique de l'industrie et l'antenne pleine bande FDD, réduisant le nombre d'unités radio de 10 à 1.

L'unité radio à distance 12 TR, unique en son genre dans l'industrie, devient extrêmement écologique, ce qui permet une efficacité énergétique supérieure

L'unité radio à distance 12 TR à double bande, inédite dans l'industrie, évolue sur une nouvelle plateforme, atteignant une efficacité de la puissance ajoutée quasi constante. Cela permet une baisse de la consommation d'électricité des unités radio à distance de 35 % par rapport à la moyenne de l'industrie. Avec la première mise en commun RF de l'industrie, l'unité radio à distance 12 TR permet un partage intersectoriel de la puissance de sortie. Pour un secteur donné, 4*120 W peuvent être utilisés comme 4x160 W pour une plus grande efficacité énergétique.

La technologie MIMO massive DRF, la plus grande intégration de l'industrie, pousse encore plus loin l'enveloppe des capacités de la 4G

La technologie MIMO massive à triple bande DRF prend en charge toutes les technologies d'accès radio sur les réseaux 2G à 5G et NB-IoT avec une puissance de sortie impressionnante de 640 W en 115 L seulement, ce qui permet d'améliorer le débit jusqu'à six fois. En outre, la formation de faisceaux par intelligence artificielle améliore les performances de la technologie MIMO massive DRF de 30 %, tandis que le partage du spectre dynamique, unique à l'industrie, optimise l'utilisation du spectre, permettant un gain du taux de données de 10 % supplémentaire.

La plus grande bande passante AAU mmWave de l'industrie permet d'acquérir une expérience 5G-A de 10 Gb/s et plus

La bande passante AAU mmWave de 1,6 GHz la plus grande de l'industrie permet à une seule cellule d'atteindre une capacité de 28 Gb/s et plus, ce qui permet d'offrir des expériences de 10 Gb/s et plus. Elle sert à divers scénarios, y compris l'accès fixe sans fil (AFSF), la liaison terrestre mobile à large bande passante et la diffusion en direct de l'UHD, entre autres.

5G-A B2B : intégration réseau-nuage et mise en service en une heure

UniEngine : une solution 5G privée tout-en-un pour les productions de base

UniEngine réalise une intégration tout-en-un de la 5G de base, de la 5G RAN et de l'exploitation et de l'entretien simplifiés, tout en fournissant un calcul puissant pour permettre le déploiement sans effort d'applications tierces. Les capacités déterministes améliorées du RAN offrent de bien meilleures garanties de service. La simplification de l'exploitation et de l'entretien aide énormément les entreprises encore moins expérimentées à déployer leurs réseaux privés de 5G et permet de surveiller le rendement du service de bout en bout.

Le CampSite intérieur 5G-A crée de nouvelles possibilités pour la télédiffusion et le divertissement de RV

Le CampSite, qui fait la taille d'une valise, est facile à déployer par une seule personne. Il intègre la communication et l'informatique, permettant la configuration du réseau 5G-A en une heure. De plus, grâce à l'inclusion de MiCell, la première solution mmWave distribuée par microcellules et mise en commun FI de l'industrie, elle offre une couverture de 2 500 m2, offrant jusqu'à 6 Gb/s de liaison descendante ou 4 Gb/s de liaison montante, avec une très faible latence de 4 ms@99,99 % et une fiabilité élevée. CampSite facilite de nouveaux cas d'utilisation, comme la télédiffusion 5G et le divertissement de RV sans fil à grande échelle et sans sac à dos, entre autres.

5G-A B2X : stimuler la nouvelle économie

Un réseau 5G-A ultra-fiable et l'intégration d'un nuage en périphérie permettent d'obtenir un V2X rentable pour le transport intelligent

ZTE a déployé le premier réseau V2X intégré véhicule-route-nuage basé sur la 5G-A, permettant la conduite autonome et améliorant l'efficacité du trafic. Le réseau ultra-fiable et le nuage en périphérie de la station de base atteignent une latence de 20 ms@99,99 %, permettant la conduite autonome L4 des véhicules L2 à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h.

5G-A NTN réalise une connectivité universelle grâce à l'intégration espace-sol

ZTE a mis au point la première station terrestre de réseau non terrestre de l'industrie et a terminé le premier essai 5G IoT-NTN direct à la cellule sur la bande S au monde, ainsi que le premier essai maritime de l'industrie et les essais en laboratoire et sur le terrain du NR-NTN. Ces efforts visent à fournir des capacités de communication d'urgence, d'IdO étendu et de services Internet.

Intelligence ubiquiste : obtenir un rendement élevé à tous les niveaux

L'unité de bande de base 5G-A, l'intégration de la communication et du calcul pour les applications d'IA riches

L'unité de bande de base 5G-A assure une intégration transparente des capacités de communication et de calcul. En tirant parti de sa capacité de calcul, l'IA native de la station de base améliore l'intelligence du RAN, permettant des garanties de service très efficaces pour stimuler le trafic, mettre en œuvre des stratégies plus précises en matière d'économie d'énergie et faciliter l'exploitation et l'entretien du réseau autonome L4. En ouvrant la ressource de calcul à des tiers, le déploiement d'applications rentables à la station de base devient possible, ce qui enrichit la gamme de nouvelles applications.

La publicité uSmartNet utilisée lors d'un grand événement sportif en Asie a été générée par l'IA

Grâce au contenu généré par l'IA et à la technologie de jumeau numérique, uSmartNet de ZTE a obtenu la première assurance de jeux intelligents de l'industrie pendant l'événement. Cette réalisation n'a entraîné aucun problème majeur et aucune plainte importante de la part des clients, ce qui a permis d'améliorer l'efficacité opérationnelle de 15 % et de réduire la charge de travail de 30 %.

