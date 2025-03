BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a dévoilé plusieurs produits FWA et MBB, alimentés par la solution ZTE AI FWA et la philosophie de produits GIS basée sur l'IA au salon MWC Barcelona 2025. La gamme comprend le ZTE G5 Ultra, le premier FWA 5G-Advanced phare alimenté par l'IA au monde, le ZTE G5 Max Wi-Fi, le premier FWA Wi-Fi 7 mmWave 30 dBi au monde, et le ZTE U60 Pro, le Wi-Fi 7 5G Mobile Wi-Fi le plus rapide au monde.

Les solutions FWA et MBB de classe mondiale de ZTE conçues pour les personnes, les véhicules et les foyers (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

ZTE domine le marché mondial FWA et MBB 5G avec une performance de numéro 1 mondial

Selon le dernier rapport TSR, ZTE a conservé sa position de numéro un mondial sur le marché FWA et MBB pendant quatre années consécutives, avec une augmentation de 38 % des livraisons mondiales. Fort de ses partenariats avec plus de 130 opérateurs dans plus de 100 pays, ZTE a livré plus de 250 millions d'appareils dans le monde. ZTE a également été reconnu par ABI Research comme le chef de file mondial, le meilleur innovateur et le meilleur responsable de la mise en œuvre.

Le vaste portefeuille de ZTE comprend des produits et des solutions intégrés conçus pour les personnes, les véhicules et les foyers, et destinés aux consommateurs individuels et aux clients industriels. Cette offre diversifiée est soutenue par l'engagement de ZTE en faveur de l'innovation technologique, comme en témoigne la première solution AI FWA à pile complète du secteur, qui met en avant six fonctions essentielles basées sur l'IA : application multi-scénarios de l'IA, gestion de la qualité de service de l'IA, contrôle vocal de l'IA, reconnaissance des applications de l'IA, protection des enfants de l'IA et optimisation du réseau de l'IA en temps réel.

ZTE dévoile trois produits FWA et MBB 5G alimentés par l'IA en coopération stratégique avec Qualcomm

ZTE a dévoilé trois produits révolutionnaires dans le cadre d'une coopération stratégique avec Qualcomm, qui mettent en exergue la philosophie de produit GIS (Green, artificial Intelligence, Security) de l'entreprise, basée sur sa solution AI FWA. Les trois produits sont équipés de la plateforme Qualcomm Dragonwing™ FWA Gen 3, dotée du système Snapdragon® X75 5G Modem-RF, qui permet des percées en matière de performances 5G, d'efficacité énergétique, de flexibilité du spectre et d'amélioration de la connectivité.

Le ZTE G5 Ultra, le premier appareil FWA phare 5G-Advanced optimisé par l'IA, offre une vitesse de pointe pouvant atteindre 19 Gbps. Il prend en charge le Wi-Fi 7 tri-bande, deux ports réseau ultra-rapides de 2,5 Gbps, et intègre le contrôle vocal et la gestion de la qualité de service par l'IA. S'appuyant sur des algorithmes d'IA avancés, il optimise de façon dynamique les performances du réseau, garantissant une connectivité transparente pour les jeux en ligne, la diffusion en continu 4K et le travail à distance.

Le Wi-Fi ZTE G5 Max, le premier FWA Wi-Fi 7 mmWave 30 dBi au monde, prend en charge à la fois l'agrégation de porteuses Sub 6G et mmWave avec des vitesses de pointe allant jusqu'à 10 Gbps. Dotée d'une antenne 30 dBi à gain ultra élevé, elle assure une réception stable du signal dans un rayon de 6 km en extérieur, augmentant de 200 % la vitesse de la liaison descendante et de 500 % la vitesse de la liaison montante, et réduisant de 70 % la consommation d'énergie. Il prend également en charge le Wi-Fi 7 ultrarapide pour des scénarios d'utilisation plus souples.

Le ZTE U60 Pro, le Wi-Fi 7 5G Mobile Wi-Fi le plus rapide au monde, offre des vitesses de pointe de 3,6 Gbps et est doté d'une batterie de 10 000 mAh, permettant une autonomie de 16 heures et une connectivité étendue. Avec le Wi-Fi 7 double bande, la charge rapide et les capacités de charge inversée, il permet un partage pratique de l'énergie pour d'autres appareils mobiles. Doté d'une interface à écran tactile et d'une connexion Wi-Fi rapide compatible NFC, le ZTE U60 Pro améliore le confort d'utilisation.

Pionnier de l'avenir du FWA et MBB 5G avec des solutions alimentées par l'IA

ZTE met l'accent sur sa philosophie de produit GIS (Green, artificial Intelligence, Security), qui comprend des fonctionnalités clés telles que l'efficacité énergétique verte, avec des stratégies d'économie d'énergie pilotées par l'IA qui apprennent du comportement de l'utilisateur pour optimiser la consommation d'énergie; l'intelligence alimentée par l'IA, avec la Super Antenne alimentée par l'AI de ZTE, qui augmente la vitesse du réseau de 20 %, assurant une connectivité fiable même dans les zones à faible signal; et l'optimisation du réseau intelligent, qui alloue la bande passante de manière dynamique pour améliorer l'efficacité de 20 % et réduire la congestion de 30 %. ZTE introduit également des fonctions de sécurité avancées, notamment la détection des menaces basée sur l'IA et la fonction Child Guardianship (tutelle des enfants) pour garantir des expériences en ligne sûres pour les enfants.

Fidèle à la stratégie IA pour Tous, ZTE élève l'expérience de l'utilisateur grâce à des mises à niveau multidimensionnelles, créant un écosystème d'IA à scénario complet 1+2+N qui améliore l'interaction globale avec l'utilisateur, l'efficacité, la résonance émotionnelle et la valeur fonctionnelle des produits ZTE. Avec ses produits innovants et ses solutions basées sur l'IA, ZTE favorise l'inclusion numérique et offre des expériences de réseau intelligentes, sécurisées et fiables aux utilisateurs du monde entier.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au salon MWC 2025 à Barcelone, ou consultez le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc25.html

