SHENZHEN, Chine, 2 mars 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions en matière de télécommunications et de technologies d'Internet mobile pour les entreprises et le grand public, a annoncé aujourd'hui la publication d'un livre blanc sur la neutralité carbone et un objectif vert de bout en bout orientée vers l'avenir, GreenPilot au MWC 2022, renforçant ainsi son engagement envers la réduction des émissions de carbone afin d'accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable.

Publié conjointement par ZTE et Frost & Sullivan, un cabinet de recherche et de services-conseils, le livre blanc intitulé Pathways to Carbon Neutral: The Transformative Role of Digitalization illustre les changements climatiques à venir et l'engagement mondial en faveur de la réduction des émissions de carbone. Il explore également l'impact de la décarbonisation des technologies numériques dans quatre secteurs : les télécommunications, l'électricité, les transports et la fabrication, en mettant l'accent sur les télécommunications pour leur excellence et leur potentiel à créer une accélération transformationnelle des efforts de décarbonisation.

Pour faire face aux défis climatiques, ZTE ajoute GreenPilot à son portefeuille de solutions vertes pour aider à réduire la consommation d'énergie des réseaux mobiles afin de créer des réseaux verts.

« La solution GreenPilot récemment mise sur le marché s'applique à divers scénarios et offre des solutions d'économie d'énergie à un processus complet pour maximiser l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone, a déclaré Mme Chen Zhiping, vice-présidente de ZTE. GreenPilot intègre des solutions de RuralPilot, SolarMaster, SmartLi, PowerPilot et GreenDC, conçues pour répondre aux exigences de différents scénarios. »

ZTE RuralPilot : Doté de la conception Lego, le ZTE RuralPilot peut être assemblé, détaché et agrandi facilement. Tous les appareils sont installés sur le poteau, ce qui facilite le transport et la construction, entraînant ainsi une diminution de 50 % des coûts d'ingénierie. De plus, les panneaux solaires et les batteries intelligentes au lithium fournissent une alimentation électrique 100 % propre sans avoir recours au réseau électrique ou à un générateur diesel. Comme la consommation totale d'énergie d'un site peut être contrôlée dans la limite de 150 watts, la consommation électrique peut être réduite de 59 % et les dépenses en immobilisations (CAPEX) de 35 %.

ZTE vient d'être récompensé par le Global Telecom DC Power Product Leadership Award 2022, selon l'évaluation de Frost & Sullivan de l'industrie mondiale de l'alimentation du courant continu pour les télécommunications, en reconnaissance des solutions d'alimentation en courant continu hautement efficaces, modulaires, intelligentes et écologiques de l'entreprise, qui répondent aux problèmes actuels des clients et aux exigences futures de la 5G.

Le ZTE a toujours fait de l'écologie et de la réduction des émissions de carbone l'une des principales stratégies de l'entreprise. À ce jour, ZTE a déployé plus de 500 brevets d'innovation verte. À l'avenir, l'entreprise continuera de renforcer ses efforts de recherche pour réaliser des percées dans des technologies clés, en espérant de construire une société dépourvue de carbone avec ses partenaires mondiaux.

Cliquez ici pour télécharger le document d'information :

Pathways to Carbon Neutrality: The Transformative Role of Digitalization

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202203011424.pdf

SOURCE ZTE Corporation