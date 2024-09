Summer Chen , vice-présidente de ZTE, a été invitée à prononcer un discours à l'occasion de l'événement SDG Digital « A Digital Future for All » au siège social des Nations Unies

NEW YORK, 27 septembre 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763. HK/000063.SZ), un important fournisseur mondial de solutions intégrées de technologies de l'information et des communications, a récemment annoncé que Summer Chen, vice-présidente de ZTE, a été invité à participer à l'initiative SDG Digital et a prononcé un discours-programme lors de l'événement « A Digital Future for All » au siège social des Nations Unies. Dans son discours, madame Chen a abordé les efforts mondiaux de ZTE visant à tirer parti des technologies numériques pour la protection de la biodiversité, et a exprimé l'engagement ferme de l'entreprise à faire progresser la connectivité significative et la transformation numérique à l'échelle mondiale, tout en faisant la promotion active d'initiatives conformes aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

« A Digital Future for All » est la voie numérique des Journées d'action du Sommet de l'avenir. Organisée par le Bureau de l'envoyé du Secrétaire général pour les technologies, l'Union internationale des télécommunications (UIT) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la voie numérique a mis de l'avant les engagements de toutes les parties prenantes pour exploiter l'innovation, la science et les données d'une manière plus inclusive, sécuritaire et durable, faisant progresser une vision commune pour tirer parti des technologies numériques afin d'offrir un avenir plus durable, inclusif et responsable.

Dans son discours, Summer Chen a souligné que ZTE, en collaboration avec le parc national de Sanjiangyuan, la filiale de China Mobile du Qinghai et la China Tower, a abordé des conditions naturelles extrêmes et des défis techniques pour offrir une solution de télécommunications complète à la réserve naturelle de Kekexili, avec une technologie de micro-ondes de haute capacité, des stations de base et une couverture longue distance. Cette initiative a permis d'établir la première station de base 5G à la station de protection du lac Zhuonai, ce qui permet le suivi en temps réel des naissances d'antilopes tibétaines et améliore la communication pour les gardiens dans les environnements difficiles. Ces progrès créent également de nouvelles possibilités pour la protection future de l'environnement, la surveillance écologique, les expéditions scientifiques et la gestion novatrice des aires protégées.

« ZTE participe activement à des initiatives de protection de la biodiversité dans le monde entier, a déclaré madame Chen. En Autriche, nous avons établi un partenariat avec Drei Austria et IoT40, dans le cadre du projet 5G Bee-o-Meter, afin d'améliorer l'environnement favorisant la survie des abeilles. Dans la province du Sichuan, en Chine, nous avons déployé Panda's Coming, la première application de messagerie 5G consacrée à la protection des pandas au monde, pour contribuer à la conservation de l'habitat et au travail quotidien des gardes forestiers. En outre, en tant que l'un des premiers champions P2C de l'UIT, ZTE se consacre à la promotion de la transformation numérique et de la connectivité significative dans les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement enclavés et les petits États insulaires en développement, contribuant à combler le fossé numérique mondial. »

De plus, Summer Chen a été invitée à assister à la cérémonie de remise des prix SDG Digital GameChangers et à la séance de compte rendu SDG Digital : Moving the Mission Forward. Au cours de ces événements, elle a également partagé les initiatives de ZTE pour diriger la transformation numérique à travers le monde. Parmi celles-ci, mentionnons la récente collaboration de ZTE avec Orange Libéria pour mener à bien son premier projet de réseau rural, « Enhance Rural Area ». Ce projet a permis d'établir 128 écosites ruraux au Libéria, fournissant aux populations locales des services de réseau (alimentés à l'énergie solaire) peu coûteux, faciles à déployer et respectueux de l'environnement, et abordant efficacement les problèmes de connectivité dans les régions éloignées où les solutions de réseau conventionnelles ont échoué. Par conséquent, plus de 580 000 utilisateurs ruraux bénéficient maintenant de services numériques, financiers et énergétiques améliorés, jetant ainsi des bases solides pour l'avenir numérique du Libéria et de l'Afrique dans son ensemble.

En tant que membre du Pacte mondial des Nations Unies (UNGC) et de la Global Electronics Sustainability Initiative (GeSI), ZTE demeure déterminée à réaliser sa vision, soit « favoriser la connectivité et la confiance partout ». L'entreprise vise à combler le fossé numérique mondial en défendant le principe de la technologie pour tous et en favorisant les innovations numériques, donnant ainsi un nouvel élan à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

