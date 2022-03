SHENZHEN, Chine, 3 mars 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de télécommunications et de technologies pour les entreprises et le grand public en matière d'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que sa caméra infonuagique professionnelle de sécurité résidentielle de prochaine génération alimentée par l'intelligence artificielle (IA) a remporté le prix du meilleur appareil connecté destiné aux consommateurs au Global Mobile Awards (GLOMO) lors du Mobile World Congress (MWC) de 2022 à Barcelone, en Espagne.

La caméra infonuagique professionnelle de sécurité résidentielle de prochaine génération alimentée par l'IA de ZTE utilise de façon innovante une technologie de collaboration liée à l'appareil et au nuage qui permet à d'importantes applications d'IA d'être déployées dans le nuage et d'être téléchargée sur demande par les utilisateurs afin que ces derniers puissent mettre en œuvre de nombreux cas d'utilisation à l'aide d'une seule caméra. Grâce à cette technologie, la caméra peut offrir plus de fonctions et une meilleure expérience aux utilisateurs.

En outre, la caméra et le nuage peuvent effectuer conjointement l'analyse de scénarios pour accroître l'efficacité de l'analyse et économiser les ressources informatiques. La caméra infonuagique professionnelle de sécurité résidentielle de prochaine génération alimentée par l'IA offre également une ouverture d'interface et une exposition des capacités, ce qui fait partie de l'engagement de ZTE visant à contribuer à la construction d'un écosystème de soins intelligents.

À ce jour, le produit a été déployé à grande échelle en Chine, aidant les utilisateurs à protéger leur maison, à surveiller les personnes âgées et les enfants, à se protéger contre les vols et les intrusions, et plus encore, en tout temps et en tout lieu.

Les GLOMO Awards représentent les prix les plus prestigieux de l'industrie, jugés par les plus importants spécialistes en la matière. Le prix du meilleur appareil connecté destiné aux utilisateurs que ZTE a remporté est décerné à un appareil ou gadget électronique de consommation de tous les jours qui offre des applications, des gains en efficience et des fonctionnalités aux utilisateurs, que ce soit à la maison ou lors de leurs déplacements.

Personne-ressource pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation