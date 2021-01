SHENZHEN, Chine, 11 janvier 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et de consommation pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui avoir remporté le prix de contribution en matière de stratégie de protection des renseignements personnels de BSI (Privacy Strategy Contribution Award) au troisième Smart Summit Economic Forum, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles relatives à la protection des renseignements personnels et à la conformité.

Près de 300 représentants d'entreprises, d'établissements de recherche, d'associations industrielles et de ministères bien connus ont été invités au forum, qui était disponible via diffusion en direct.

BSI, une organisation centenaire du Royaume-Uni dotée d'une charte royale et l'un des membres fondateurs de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), sélectionne le prix d'excellence 2020 en fonction de trois éléments : performance avancée, stratégie de protection des renseignements personnels et responsabilité sociale de l'entreprise (RSE).

« ZTE se démarque parmi de nombreuses entreprises ayant obtenu la certification ISO 27701 et remporte le prix de contribution en matière de stratégie de protection des renseignements personnels, qui témoigne de la grande reconnaissance des organismes de certification professionnelle envers la protection de la vie privée de ZTE, a déclaré Shen Nan, chef des affaires juridiques de ZTE. En mettant en œuvre des normes élevées, l'entreprise s'est engagée à intégrer la protection des renseignements personnels aux activités commerciales et à la conception de produits, en s'attendant à renforcer la base de confiance mutuelle entre ZTE et ses partenaires mondiaux pour la promotion d'une situation gagnant-gagnant entre les deux parties. »

Auparavant, ZTE avait été certifiée avec succès relativement au premier système de gestion des renseignements personnels ISO 27701 (produits 5G) au monde, émis par BSI, ce qui indique que les produits 5G de ZTE ont été certifiés par les autorités sur le plan de la sécurité et de la conformité du traitement des renseignements personnels.

ZTE accorde une grande importance à la protection des renseignements personnels et se conforme aux lois et aux règlements de protection de la vie privée applicables aux pays et aux régions où l'entreprise exerce ses activités. Entre-temps, l'entreprise a mis en place un système de contrôle et de règles de conformité de premier plan et a intégré la conception de la protection de la vie privée dans le processus de recherche et de développement des produits en tant que connotation importante de la compétitivité fondamentale des produits. À l'avenir, l'entreprise continuera de travailler avec des partenaires mondiaux pour promouvoir le développement durable dans le cadre des conditions préalables à la conformité à l'ère de l'économie numérique.

Personnes-ressources pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Adresse courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation

Liens connexes

www.zte.com.cn