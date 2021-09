SHENZHEN, Chine, 17 septembre 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques pour les entreprises et les consommateurs dans le domaine de l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu une part de 50 % dans la section 4 de l'approvisionnement centralisé 2021-2022 des routeurs/commutateurs haut de gamme de China Mobile, se classant au premier rang en raison de ses routeurs haut de gamme ZXR10 M6000-18 S et ZXR10 M6000-8S Plus. Cette section est la plus importante dans l'approvisionnement centralisé de routeurs haut de gamme de China Mobile, et contient le plus grand nombre d'équipements.

ZTE fournira les routeurs qui joueront les rôles de routeur de services (Service Router) et de routeur périphérique (Provider Edge) dans des applications telles que le réseau privé en nuage, la mise en réseau en nuage, la 5G fonction de plan d'utilisateur (User Plane Function), le réseau privé IP et les réseaux métropolitains (Metropolitan Area Network). En outre, ZTE fournira l'équipement nécessaire au futur réseau IP de China Mobile, en particulier les réseaux privés en nuage et les réseaux de transport 5G.

Basé sur ROSng, le système d'exploitation du routeur avec des droits de propriété intellectuelle indépendants, le routeur haut de gamme ZXR10 M6000-S de ZTE prend en charge SR/EVPN/SRv6/BIER et favorise l'évolution des réseaux IP vers la simplicité et l'intelligence. Le routeur utilise le processeur de gestion de réseau interne pour atteindre une performance de 1 To à un emplacement unique, et satisfait aux normes de pointe de l'industrie en matière de performance de réacheminement, d'économie d'énergie et de réseau SDN.

En juin 2021, les routeurs haut de gamme ZXR10 T8000 et ZXR10 M6000-3S de ZTE se sont classés au deuxième rang de l'évaluation exhaustive et ont été sélectionnés respectivement pour les sections 3 et 5 de la demande d'approvisionnement. De plus, dans le cadre de l'approvisionnement centralisé des routeurs haut de gamme de China Mobile 2019-2020, le routeur ZXR10 M6000-S de ZTE s'est classé au premier rang dans la section 2 (pour les routeurs haut de gamme de 2 To) et au deuxième rang dans la section 3 (pour les routeurs haut de gamme de 400 Go). Jusqu'à présent, le ZXR10 M6000-S s'est classé au deuxième rang des parts de marché au pays.

En tant que moteur de l'économie numérique, ZTE s'est engagé à offrir des solutions d'infrastructure numérique de pointe. Grâce à son innovation continue, l'entreprise a renforcé sa position concurrentielle en matière de brevets standard, de technologies clés et de solutions de produits pour accélérer la construction de réseaux 5G.

À l'avenir, ZTE, en partenariat avec China Mobile, continuera d'innover et d'améliorer ses technologies de réseau 5G et accélérera le déploiement commercial des réseaux 5G afin de favoriser un avenir numérique.

