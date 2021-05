L'entreprise obtient un succès partagé au sein de l'économie numérique et crée une valeur durable pour la société

SHENZHEN, Chine, 21 mai 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprises et de technologies de consommation pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport sur le développement durable 2020.

Le rapport montre que ZTE, suivant son positionnement stratégique de « moteur de l'économie numérique », s'est acquitté de manière proactive de ses responsabilités sociales d'entreprise en 2020. Tout en tirant parti des technologies pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ZTE a déployé des efforts considérables pour promouvoir le développement de l'économie numérique et mettre en œuvre une croissance verte. Entre-temps, la société a contribué à l'essor de la communauté mondiale et a continuellement amélioré ses pratiques et ses plans de gouvernance d'entreprise pour l'avenir.

ZTE a publié des rapports sur le développement durable une fois l'an au cours des 13 dernières années.

Exploiter la 5G pour lutter contre la pandémie de COVID-19 de façon globale

Au début de 2020, face à l'éclosion soudaine de cas de COVID-19, ZTE a rapidement enclenché un mécanisme d'intervention d'urgence visant à prévenir et contrôler la pandémie. Tout en mettant en œuvre des mesures rigoureuses de prévention de la pandémie pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, ZTE a assumé ses responsabilités sociales d'entreprise en prenant des mesures pour combattre la COVID-19 au moyen de diverses technologies.

Au début de la pandémie de COVID-19 en 2020, ZTE a rapidement coordonné des ressources planétaires favorisant la production et la distribution, l'établissement d'un réseau, une communication garantie, des services sur place, différentes applications de service, et plus encore. L'entreprise a mis sur pied des réseaux 4G et 5G exploités dans plus de 210 hôpitaux répartis dans 82 villes et 26 provinces au pays, comblant ainsi les lacunes dans la communication nécessaire au maintien des fonctions vitales. À mesure que la pandémie s'aggravait, ZTE s'est associé à différents partenaires de l'industrie pour développer des applications novatrices, notamment la télémédecine 5G, la logistique intelligente, les classes 5G basées sur le nuage et la sécurité tridimensionnelle, en tirant parti des technologies pour VAINCRE la COVID-19.

En outre, face au défi de la pandémie mondiale, ZTE a créé 12 succursales bénévoles à Wuhan, à Chengdu, à Chongqing et dans d'autres villes chinoises, ainsi qu'au Myanmar, en Inde et dans d'autres pays. Tous ces bénévoles ont fourni un soutien remarquable dans la lutte contre la pandémie et pour répondre à d'autres urgences. Conjointement, la fondation ZTE a fait don de matériel de prévention de la pandémie, notamment des masques faciaux, des lunettes de protection, des combinaisons de protection et des ventilateurs, aux travailleurs de première ligne en Chine et dans plus de 50 pays et régions du monde.

Améliorer les compétences de base et obtenir un succès partagé au sein de l'économie numérique

L'économie numérique accélère l'intégration au sein d'autres industries et est devenue un nouveau moteur du développement économique mondial. Dans ce contexte, ZTE s'engage à être un moteur de l'économie numérique en créant et en partageant des occasions de développement avec des parties liées afin de promouvoir conjointement le développement sain de cette économie.

Voici la déclaration de Xu Ziyang, président de ZTE : « En 2020, la pandémie a bouleversé la façon dont les gens vivent et travaillent. Les services de TIC sont devenus aussi essentiels que l'air, l'eau et l'électricité. Les entreprises doivent donc accélérer la transformation numérique intelligente, non seulement pour réduire les coûts et accroître leur efficacité, mais aussi pour devenir plus agiles et intelligentes, ce qui leur permettra de mieux faire face aux incertitudes liées aux milieux extérieurs, aux marchés et aux technologies. »

Le rapport indique que ZTE, pour devenir un « moteur de l'économie numérique », considère les innovations technologiques comme le principal moteur du développement des entreprises. Toujours sur la bonne voie pour améliorer ses compétences de base, l'entreprise innove continuellement dans le domaine des puces, des algorithmes, de l'architecture, des bases de données et des systèmes d'exploitation, entre autres, jetant ainsi des bases solides pour une croissance vigoureuse. Sur une base annuelle, ZTE a investi plus de 10 milliards de yuans dans la recherche et le développement. À la fin de mars 2021, l'entreprise avait déposé 80 000 demandes de brevets à l'échelle mondiale, dont plus de 38 000 lui avaient été accordées. Selon le rapport « Who is leading the 5G patent race? » publié en février par l'entreprise IPlytics basée à Berlin, ZTE figure dans le top 3 mondial pour son leadership durable en matière de brevets 5G déclarés Standard-Essential Patents (SEP) par l'Institut européen des normes de télécommunication.

Parallèlement, et conformément à son objectif « d'autonomiser les industries grâce aux innovations et d'atteindre un succès partagé dans l'économie numérique », ZTE est déterminé à combler le fossé numérique entre les scénarios d'affaires traditionnels et les applications de technologie numérique, à fournir aux industries des solutions fondées sur des scénarios qui créent vraiment de la valeur, et à devenir un chef de file de la transformation numérique des industries. En 2020, en collaboration avec plus de 500 partenaires des secteurs du transport, de l'énergie, des finances, de la culture et du tourisme, et des gouvernements, ZTE a dirigé la création d'applications 5G novatrices, la mise en place de pratiques commerciales et l'élaboration d'environ 100 scénarios pour des applications 5G innovantes en s'appuyant sur ses réseaux principaux, « des solutions infonuagiques et de réseau précises » et des plateformes habilitantes. L'entreprise s'est acquittée consciencieusement de ses responsabilités en tant que chef de file de la technologie dotée d'une forte capacité d'innovation.

Dans le domaine industriel, par exemple, un projet d'usine intelligente réalisé conjointement par ZTE et Yunnan Sunho Aluminum favorise la transformation et la mise à niveau de Sunho par la « fabrication intelligente » et permet à l'entreprise industrielle traditionnelle de réduire ses coûts d'exploitation et ses effectifs, tout en augmentant son efficacité. En matière de soins de santé, ZTE propose des solutions de soins de santé intelligentes propulsées par la 5G qui intègrent des applications innovantes comme des démonstrations de fonctionnement, des consultations à distance, des visites à distance, ainsi qu'un diagnostic mobile et assisté par IA, afin de protéger chaque vie humaine.

Dans le domaine de l'éducation, l'entreprise fournit de multiples scénarios et applications reposant sur l'innovation, comme des salles de classe à distance 5G + 4K, l'éducation 5G par réalité étendue basée sur le nuage, l'enseignement 5G + RA, et des salles de classe holographiques 5G+, dans le but d'éveiller la curiosité des enfants et de leur faire imaginer l'avenir.

Dans le domaine financier, la base de données réparties autodéveloppée par ZTE, GoldenDB, sert de base sûre et fiable pour le système de services bancaires, protégeant les transactions de plus de 300 millions de clients. De plus, en appliquant des technologies novatrices aux téléphones intelligents ainsi qu'aux terminaux d'information personnels et à domicile, ZTE fait du mode de vie intelligent à scénario complet 5G une réalité avec une grande variété de terminaux intelligents 5G, pour un succès partagé dans l'économie numérique.

Mettre en pratique le concept de développement vert pour atteindre l'objectif de « carboneutralité »

La « carboneutralité » ayant atteint un consensus au sein des grandes économies du monde, ZTE participe activement à la décarbonisation de l'économie mondiale et favorise davantage la commercialisation de la 5G verte dans plusieurs domaines, et ce, pour aider toutes les industries à entrer rapidement dans le cycle du développement vert.

« Nous croyons fermement que les eaux limpides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables et nous essayons de réduire notre empreinte sur l'environnement à partir de la source. Nous utilisons des matières premières plus écologiques et raffinons nos techniques de production », a souligné Xie Junshi, vice-président directeur et chef de l'exploitation de ZTE dans le rapport. « Nous utilisons des technologies plus avancées pour promouvoir le rendement des produits. Nous nous sommes engagés à atteindre l'efficacité suprême du spectre, de l'énergie et de l'exploitation du réseau pour favoriser le développement durable. »

En raison de l'avènement de la 5G, la consommation d'énergie des stations de base et des terminaux 5G est considérée comme un enjeu clé pour le développement durable de l'industrie. ZTE étudie activement les moyens de réduire la consommation d'énergie des stations de base, et a obtenu plus de 500 brevets d'innovation 5G verts. L'entreprise s'est engagée à accroître son efficacité et à réduire sa consommation grâce à ses puces auto-développées à haut rendement, à son exploitation à efficience élevée, à sa conception structurale de pointe et à sa force technologique. De plus, ZTE a aidé plus de 20 exploitants à construire plus de 500 000 sites verts à haut rendement dans des pays et des régions comme la Chine, l'Italie, le Vietnam, le Myanmar, le Pakistan, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie. En 2020, ZTE a lancé PowerPilot, une solution écoénergétique pour les réseaux 4G et 5G. La solution PowerPilot permet d'économiser deux fois plus d'énergie que les solutions conventionnelles basées sur l'intelligence artificielle, et permet de réaliser une économie d'énergie pouvant aller jusqu'à 20 % dans un réseau multimodal, réduisant ainsi efficacement les dépenses opérationnelles. À l'heure actuelle, la solution est commercialisée avec succès au sein de plus de 700 000 sites dans plus de 20 réseaux dans le monde.

De plus, ZTE participe activement aux recherches sur les normes en matière d'économie d'énergie. En 2020, ZTE a publié un livre blanc intitulé « 5G Energy Efficiencies, Green is the New Black » en collaboration avec GSMA Intelligence, un chef de file mondial de la recherche sur les télécommunications, les médias et la technologie (TMT) qui fait partie de GSMA. Celui-ci analyse le contexte et les principes de la construction des réseaux de télécommunication et de l'amélioration de leur efficacité énergétique à l'ère de la 5G sur le plan de la réduction des coûts, de l'optimisation de la performance des réseaux, de la sécurité énergétique et de la contribution aux efforts de réduction des émissions de carbone à l'échelle mondiale. Il résume également la viabilité des économies d'énergie et de la réduction de la consommation par l'innovation.

En tant que praticien actif du développement écologique, ZTE Corporation fait également la promotion globale de la gestion de la protection de l'environnement dans ses activités administratives et activités d'exploitation au quotidien. L'entreprise travaille en fonction de l'atteinte des objectifs de la direction en matière d'économie d'énergie et d'émissions de gaz d'échappement, tout en renforçant davantage la technologie de production et en améliorant son équipement afin de réduire la consommation de ressources naturelles et les répercussions sur l'environnement.

Croître de concert avec ses employés et ses partenaires et contribuer à l'essor de la communauté mondiale

En 2020, ZTE a une fois de plus accéléré sa transformation numérique interne afin de créer l'« entreprise en nuage par excellence » entièrement infonuagique, intelligente et flexible dans les domaines de la recherche et du développement, de l'exploitation, des activités de bureau et de la production. Tout en réduisant ses coûts, augmentant son efficacité et améliorant la qualité, l'entreprise a fait face avec souplesse aux incertitudes de l'avenir. Pendant la pandémie, les services infonuagiques de ZTE ont permis à plus de 70 000 employés dans le monde de travailler à domicile. Plus important encore, le taux d'efficacité du travail à distance de plus de 30 000 employés du secteur de la recherche et du développement a atteint plus de 95 %.

Sur le plan de la gouvernance d'entreprise, ZTE a de nouveau renforcé sa capacité d'attirer des talents de base et ses mesures incitatives, amélioré son système de gestion de la conformité et son système de gestion du contrôle interne d'entreprise, et atteint une croissance de grande qualité le long de son parcours en trois étapes : « reprise, croissance et expansion ».

En ce qui concerne ses contributions à la communauté mondiale, la Fondation ZTE demeure fidèle à sa mission, qui consiste à « promouvoir le bien-être public, assumer sa responsabilité d'entreprise et promouvoir le développement du bien-être public ». Au cours de la dernière année, l'entreprise s'est concentrée sur trois grands domaines, à savoir les soins médicaux, l'aide à l'éducation et l'aide aux groupes défavorisés, en plus d'organiser des activités favorisant le bien-être public et la réduction de la pauvreté.

En 2020, la Fondation ZTE a investi plus de 14 millions de yuans dans le bien-être public, mis en œuvre 37 projets favorisant le bien-être public et réalisé 73 activités bénévoles au profit du bien-être public. La Fondation a obtenu des notes parfaites selon l'indice de transparence 2020 de la China Foundation Transparency Index (FTI) au cours de trois années consécutives. Elle a également remporté le « Annual Charity Innovation Award » et le « Annual Charity Project Award » lors de la dixième édition du China Charity Festival.

ZTE demeure résolument engagée en faveur du développement durable dans le monde et met en pratique sa responsabilité sociale en tant que « moteur de l'économie numérique ». L'entreprise continuera de croître de concert avec ses employés et ses partenaires, et s'attend à réaliser le codéveloppement des entreprises, des personnes, des partenaires et de l'environnement pour favoriser la communication et la confiance en tout lieu.

Cliquez ici pour consulter le rapport complet et le télécharger : https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202105191132FR.pdf

