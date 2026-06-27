ZTE a dévoilé des solutions qui améliorent l'efficacité des jetons et minimisent le coût par jeton grâce à la synergie profonde de divers éléments, dont le SuperPod, une inférence extrêmement rentable et l'AIDC avec une efficacité énergétique ultime

ZTE a lancé le NewStart AIOS et l'a positionné comme la « fondation technologique à l'ère de l'IA »

Axée sur les capacités natives de l'IA, ZTE a favorisé l'intégration approfondie de l'IA aux réseaux existants - grâce à des mises à niveau d'architecture et à des innovations de scénarios clés - pour bâtir un réseau de communication de nouvelle génération.

SHANGHAI, 27 juin 2026 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a présenté l'usine d'IA avec un TCO optimal, un écosystème alimenté par AIOS couvrant des applications basées sur des scénarios et des terminaux innovants, et des avancées révolutionnaires dans les réseaux basés sur l'IA au MWC Shanghai 2026. Grâce à la synergie extrême entre l'informatique, le réseau, le stockage, l'énergie et les logiciels, ainsi qu'aux innovations en matière d'architecture au niveau du système, ZTE a complètement ouvert un nouvel élan pour les opérations de jetons.

ZTE présente des capacités d'IA complètes au MWC Shanghai 2026 en soutien à la nouvelle ère d'opérations de jetons (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

À mesure que les agents d'IA se généralisent, la concurrence dans l'industrie passe de l'échelle de puissance de calcul à l'efficacité des jetons. Tirant parti de ses capacités complètes d'IA, ZTE crée une chaîne de valeur complète couvrant la production, les services et la circulation des jetons, afin de permettre aux opérateurs, aux entreprises et aux partenaires de l'industrie de libérer la valeur de l'IA à grande échelle.

Construire une usine d'IA avec un TCO optimal pour une production de jetons plus efficace et rentable

L'efficacité des jetons est la compétitivité fondamentale en cette ère d'inférence. Les usines d'IA avec un TCO optimal sont la clé pour augmenter l'efficacité des jetons et atteindre la « liberté des jetons ».

Au MWC Shanghai 2026, ZTE a présenté des solutions qui améliorent l'efficacité des jetons et minimisent le coût par jeton grâce à la synergie profonde de divers éléments, dont le SuperPod, l'inférence extrêmement rentable et l'AIDC avec une efficacité énergétique ultime.

Fort de 41 ans d'expertise accumulée en R&D et en ingénierie de systèmes complexes à très grande échelle, ZTE a lancé sa solution SuperPod. Tirant parti de la conception collaborative ouverte multipuce et de l'architecture innovante Orthogonal Electrical eXchange (OEX), il permet un déploiement prêt à l'emploi et un provisionnement rapide. Un seul rack prend en charge 128 GPU, avec une grande évolutivité allant jusqu'à 16 000 GPU, jetant les bases d'un calcul à haute efficacité dans la formation et l'inférence des modèles.

Grâce à la synergie du réseau, du stockage et de l'informatique, ainsi que du matériel et des logiciels, ZTE réalise une inférence extrêmement rentable. Avec le réseau non bloquant et le Global Server Load Balancing (GSLB), la solution de ZTE permet une coordination efficace entre des grappes de calcul allant de milliers à des dizaines de milliers de GPU, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'inférence.

De plus, ZTE a développé sa solution AIDC avec une efficacité énergétique ultime, qui intègre une alimentation électrique HVDC de 800 V, un refroidissement liquide à pile complète et une synergie informatique-électricité intelligente, permettant des opérations hautement efficaces et à faibles émissions de carbone.

Qu'il s'agisse de la construction de grappes informatiques, de l'optimisation de l'efficacité de l'inférence ou de l'exploitation écologique, ZTE permet aux usines d'IA, jusque-là centrées sur le calcul, de donner à présent la priorité à l'efficacité pour offrir un système de production de jetons plus rentable et durable.

Développement d'une fondation technologique novatrice AIOS pour la planification plus intelligente des jetons et des services en boucle fermée

L'usine d'IA relève le défi de la production de jetons à faible coût, tandis qu'AIOS joue un rôle essentiel dans la planification des jetons, l'orchestration et la production axée sur les services.

ZTE a lancé l'AIOS NewStart et l'a positionné comme la « fondation technologique à l'ère de l'IA ». Fondée sur AIOS, Co-Claw, une plateforme d'agent d'entreprise, est entièrement intégrée aux terminaux ZTE et étend les services d'IA à la production et à la vie quotidienne.

Pour les entreprises, l'accent est mis sur l'amélioration de l'efficacité des bureaux et de la R&D et sur la mise en place d'opérations intelligentes, afin de réaliser des flux de travail évolutifs et de prendre des décisions en boucle fermée.

Pour les maisons, ZTE a lancé des terminaux novateurs avec différentes tailles d'écran qui servent de points d'entrée à une maison intelligente entièrement connectée. Il peut s'agir d'un assistant IA pour la maison, d'un compagnon de divertissement IA et d'un gardien de sécurité IA - toujours opérationnel et actif pour un mode de vie intelligent.

Pour les particuliers, la société a introduit un nouveau paradigme natif de l'IA couvrant les téléphones, les ordinateurs cloud IA, les écrans intelligents IA, FreeScreen et plus encore, permettant des recommandations personnalisées, des réponses contextuelles et des interactions immersives dans les voyages, le quotidien et le travail. L'IA a les bonnes réponses et offre des expériences intelligentes agréables en tout temps et en tout lieu.

Tirant parti de la base technologique d'AIOS, de la plateforme d'agents Co-Claw et d'une gamme complète d'appareils d'IA, ZTE transforme les jetons en ressources planifiées, utilisables et monétisables. Cela permet aux opérateurs et aux entreprises de développer un modèle en boucle fermée pour les services basés sur des jetons.

IA + réseau, co-construction d'un avenir de la connectivité 6G intelligente et omniprésente

La 6G est plus qu'un bond générationnel en matière de connectivité. Elle sert également d'infrastructure essentielle qui permet une circulation efficace des jetons à l'ère de l'IA.

En tant que participant clé de la recherche et de la normalisation 6G mondiale, ZTE se concentre sur les aspects « AI+ » et « SAGIN », accélérant l'évolution de la 6G de la recherche à l'utilisation commerciale.

En ce qui concerne SAGIN, ZTE a lancé des solutions de charge utile de communication par satellite LEO de pointe compatibles avec divers scénarios d'application de SAGIN pour la 5G-A et la 6G, favorisant la base de connectivité essentielle pour une évolution harmonieuse de la 5G-A à la 6G.

En ce qui concerne les communications basées sur l'IA, ZTE a présenté sa solution GigaMIMO et le premier prototype de 256 TR U6G au monde dans la zone 6G. Avec GigaMIMO, une technologie de base pour la 6G, la solution tire parti de l'innovation en matière d'architecture, de la synergie informatique et des percées algorithmiques pour surmonter systématiquement les goulots d'étranglement critiques en matière de capacité, de couverture et d'efficacité spectrale du réseau futur, accélérant ainsi le déploiement de la 6G et l'évolution de l'industrie.

Axée sur les capacités fondées sur l'IA, ZTE a favorisé l'intégration approfondie de l'IA aux réseaux existants - grâce à des mises à niveau de l'architecture et à des innovations de scénarios clés - pour bâtir un réseau de communication de nouvelle génération.

La solution AIR MAX met à niveau l'architecture réseau de façon exhaustive en intégrant l'IA en son cœur et fournit un système de capacités à trois niveaux comprenant l'infrastructure native de l'IA, les opérations autonomes et le moteur de monétisation. Ensemble, ils permettent aux opérateurs d'évoluer les capacités, de transformer les services, de changer les opérations et de remodeler l'écosystème pour l'ère de l'IA.

La solution AI HI-NET offre trois capacités clés : une solution conçue pour l'IA, à ultra haute vitesse et sans perte, et intrinsèquement sécurisée, établissant une base réseau solide pour un accès informatique intelligent omniprésent, une connectivité étendue sans perte et l'intégration de l'informatique, du réseau, de la sécurité et du service.

La solution 10G AI-Optical Network a été déployée à grande échelle dans les maisons, les campus, les petites entreprises et d'autres scénarios clés, ce qui a permis d'accroître la valeur pour les villes entièrement fibrées.

Pendant ce temps, ZTE continue de promouvoir des applications de scénarios clés grâce à des innovations telles que de nouveaux appels avec assistant IA, des services de réseau mobile « de première classe », ISAC pour les économies à basse altitude et des réseaux hautement autonomes. Ces efforts visent à bâtir une base de connectivité plus intelligente, efficace et digne de confiance pour l'ère de l'IA.

De l'usine d'IA à l'AIOS, à la plateforme d'agents et aux futurs réseaux, ZTE a fait la démonstration d'un système de capacité de bout en bout au MWC Shanghai 2026. Le système couvre la production, la planification et la circulation des jetons, intégrant l'informatique, le réseau, les terminaux et les agents pour accélérer l'IA des percées technologiques au déploiement à grande échelle.

L'industrie de l'IA se jette dans l'ère de l'inférence, où les jetons sont devenus une mesure clé de la création de valeur fondée sur l'IA. Pour l'avenir, ZTE collaborera avec des partenaires de l'industrie pour bâtir une infrastructure et des écosystèmes d'IA plus efficaces, inclusifs et durables. Ensemble, nous visons à intégrer l'IA à divers secteurs d'activité et à créer un nouvel élan de croissance pour l'ère de l'IA.

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SOURCE ZTE Corporation