À l'ère de l'IA, l'incertitude est la seule certitude

ZTE propose une stratégie « All in AI, AI for All » afin d'intégrer l'intelligence à l'ensemble des produits et des solutions, tout en orientant l'évolution vers une organisation axée sur les données qui favorise la collaboration homme-machine

Pour gérer l'incertitude, ZTE met en place un système d'IA résilient, capable d'actions agiles et d'une évolution rapide.

Pour l'avenir, ZTE croit que l'IA ouvre une nouvelle étape de la symbiose humain-IA

SHANGHAI, 26 juin 2026 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial en matière de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a annoncé que Cui Li, directrice du développement de l'entreprise, a prononcé un discours intitulé « Unlocking Value and Embrace Uncertainty in the AI Era » au MWC Shanghai 2026.

Cui Li, directrice du développement de ZTE, au MWC Shanghai 2026 : comment libérer la valeur pour aborder l'incertitude avec confiance à l'ère de l'IA (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Cui Li a noté que le monde subit un profond changement de paradigme. L'IA itère à un rythme effréné et génère des demandes plus personnalisées, où le modèle « universel » ne s'applique plus. Nous sommes maintenant dans une ère où l'incertitude est la seule certitude. En cette période de changement, ZTE a mis de l'avant la stratégie « All in AI, AI for All ». Plus précisément, l'entreprise vise à exploiter pleinement la valeur de l'IA, en intégrant profondément des capacités fondées sur l'IA aux produits et aux solutions pour réaliser un grand bond en matière de création de valeur, et en faisant progresser l'évolution agile vers une organisation axée sur les données qui favorise la collaboration homme-machine. Pendant ce temps, pour répondre à l'incertitude, ZTE s'engage à bâtir un système d'IA résilient, capable d'actions agiles et d'évoluer rapidement à partir de quatre dimensions clés : ouverture et découplage, mise à l'échelle flexible, synergie extrême et priorité aux scénarios. En ce qui concerne l'avenir de la symbiose entre l'humain et l'IA, ZTE restera inébranlable dans son rôle de contributeur de valeur dans l'écosystème et réalisera des innovations et des percées continues afin de créer un avenir meilleur avec des partenaires mondiaux.

Consultez le discours de Cui Li « Libérer la valeur et accepter l'incertitude à l'ère de l'IA » sur :

https://www.zte.com.cn/global/about/news/zte-cdo-cui-li-at-mwc-shanghai-2026-unlocking-value-and-embracing-uncertainty-in-the-ai-era.html

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SOURCE ZTE Corporation