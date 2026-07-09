SHENZHEN, Chine, 9 juillet 2026 /CNW/ -- nubia, une marque de téléphones intelligents hautement personnalisée et axée sur le style de vie, annonce le lancement du nubia Neo 5 GT Special Edition, le plus récent ajout à sa gamme Neo, fondée sur la conviction de mettre des jeux de qualité professionnelle à portée de chacun. Conçu pour les jeunes joueurs et les technophiles de la génération Z à la recherche d'une expérience de jeu haut de gamme sans compromis, ce nouvel appareil rend la performance soutenue accessible à tous grâce au système de refroidissement AquaCore, le premier et seul système de refroidissement actif liquide et air de sa catégorie, ainsi que des déclencheurs ultrarapides, une autonomie de batterie marathon, un espace de jeu IA de niveau sport électronique et l'AI Copilot Demi 2.0 exclusif.

Le nubia Neo 5 GT Special Edition fait ses débuts avec le premier système de refroidissement actif liquide et air de sa catégorie (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

« Chez nubia, l'ADN de notre marque repose sur une innovation technologique permanente et des connaissances approfondies des joueurs, ce qui nous permet de faire progresser sans relâche les téléphones intelligents de jeu. Après huit ans dans le domaine du sport électronique, nous croyons que la performance soutenue est l'aspect le plus important et que la gestion du refroidissement est ce qui la rend possible », déclare Bai Keke, vice-président de ZTE. « Le nubia Neo 5 GT Special Edition est conçu pour relever ce défi en combinant le refroidissement actif par air, tiré de la conception de PC de jeu, à un refroidissement actif par liquide, inspiré de la gestion thermique des serveurs IA. Du ventilateur intégré que nous avons développé au MWC Barcelona 2026 au refroidissement liquide aujourd'hui, nous construisons un écosystème thermique dans lequel les jeunes joueurs peuvent profiter d'une performance optimale, du début à la fin. »

Entrez dans une nouvelle ère de refroidissement avec le système de refroidissement révolutionnaire AquaCore

Au centre de ce modèle se trouve le système de refroidissement AquaCore de nubia, qui combine le refroidissement par liquide et par air dans une architecture thermique biactive. Le système de refroidissement par liquide utilise un liquide de refroidissement de qualité serveur AI conçu pour une fiabilité à long terme. Alimenté par une micropompe piézoélectrique et une pellicule de refroidissement à trois couches, il entraîne la circulation continue du liquide de refroidissement dans le sens horaire afin de transférer plus efficacement la chaleur des composants de base vers les zones plus froides. Une conception transparente révèle le mouvement du liquide de refroidissement, ajoutant une esthétique de jeu distinctive qui transforme l'ingénierie en une partie de l'identité de l'appareil.

Le ventilateur de refroidissement actif intégré fonctionne de concert avec la conception de conduit traversant pour générer un circuit d'écoulement d'air à haute vitesse qui accélère la dissipation de la chaleur. À mesure que la boucle de liquide attire la chaleur des composants de base, le ventilateur aide à l'expulser plus efficacement. Pour renforcer encore l'efficacité du refroidissement, nubia a étendu la zone totale de dissipation de la chaleur à 33 652 mm², combinant les technologies de refroidissement par CV, graphite et liquide en une architecture thermique ultra-large.

Un niveau de contrôle digne d'une console, pour un gameplay confortable et réactif

nubia a équipé l'appareil de 550Hz Neo Triggers 5.0, jumelé à l'algorithme Instant Touch Rate de 3049Hz et à l'algorithme Magic Touch 3.0, ce qui permet une latence de moins de 5,5 ms inégalée de l'industrie pour offrir une réponse tactile instantanée. Il dispose également d'une face arrière complètement plate, la seule de sa catégorie, avec des coins arrondis raffinés et un câble de recharge à 90 degrés pour une sensation plus confortable en main.

Alimenté par la Cold-Core Trinity avec chipset MediaTek Dimensity 7400 4nm, jusqu'à 24 Go de RAM dynamique et l'optimisation du moteur NeoTurbo, il est conçu pour fournir des taux d'images élevés et stables. Cet appareil est doté d'une batterie à deux cellules de 6,210mAh, prise en charge par 80W (45W PD pour le marché de l'UE) de charge rapide et technologie Bypass Charging. Il prend également en charge le mode extrême à 5%, offrant jusqu'à 30 minutes de jeux supplémentaires.

L'expérience de jeu immersive améliorée par l'AI Copilot Demi

Le nubia Neo 5 GT Special Edition comprend un écran AMOLED de 1,5 K de 6,8 po avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité de pointe locale de 4 500 nits, offrant une clarté vive dans des titres à mouvement rapide dans des conditions d'éclairage changeantes. Jumelé à des enceintes stéréo doubles avec DTS:XMD Ultra et un moteur linéaire à axe X, il crée une expérience sensorielle plus immersive.

Au-delà du matériel, nubia a intégré AI Copilot Demi 2.0 pour compléter la façon dont les utilisateurs jouent et interagissent. Des fonctionnalités telles que Gaming Coach, Gaming Chatbot et Demi Auto-Chat sont conçues pour fournir des conseils, soutenir la communication et aider les utilisateurs à rester concentrés sans interrompre le gameplay.

Le nubia Neo 5 GT Special Edition est déployé dans le monde entier dès juillet, en commençant par l'Asie du Sud-Est. L'appareil est livré en Surge Black et Glacial Silver, et est disponible en RAM de 24 Go (12 Go + 12 Go) avec 256 Go ou 512 Go de stockage, soutenu par un engagement de mise à jour logicielle de cinq ans, renforçant le dévouement de nubia à la stabilité à long terme.

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SOURCE ZTE Corporation