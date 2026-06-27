ZTE et la GSMA organiseront conjointement le 15e Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE et GSMA M360 ASEAN à Kuala Lumpur, en Malaisie

Autour du thème « Concevoir l'infinité , de la connectivité à la valeur numérique », le Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE présente quatre chapitres de vision : VISION, VOLUME, VALEUR et INITIATIVE

L'événement ZTE comprendra des présentations, des tables rondes, des présentations de nouveaux produits, des visites de kiosques et des performances de robots, réunissant des leaders d'opinion mondiaux, des représentants gouvernementaux, des dirigeants d'opérateurs, des analystes et des médias

SHANGHAI, 27 juin 2026 /CNW/ - Le 25 juin, ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), chef de file mondial en matière de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a signé un accord pour devenir le partenaire stratégique de l'événement M360 ASEAN de la GSMA.

Les deux parties organiseront conjointement le 15e Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE et le GSMA M360 ASEAN, le Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE se tiendra les 8 et 9 septembre et le GSMA M360 ASEAN se tiendra les 9 et 10 septembre 2026.

ZTE et la GSMA annoncent la tenue simultanée du Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE et du GSMA M360 ASEAN au MWC26 de Shanghai (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Les événements réuniront des dirigeants mondiaux des TIC, des opérateurs et des experts techniques pour mener des discussions approfondies et une exploration pratique axées sur l'évolution des futurs réseaux, la mise en œuvre inclusive de l'IA et la prospérité économique numérique régionale. En tirant parti des forces technologiques respectives et des écosystèmes industriels mondiaux, les deux parties échangeront des informations de pointe et fourniront des solutions sectorielles exploitables, créant ainsi une plateforme de communication ouverte et efficace pour le secteur.

Sous le thème « Concevoir l'infinité, de la connectivité à la valeur numérique », le 15e Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE se déroulera sur quatre chapitres qui cartographient le passage d'une infrastructure intelligente à des résultats mesurables :

VISION - Définition du prochain chapitre numérique : une exploration ouverte conçue pour soulever les questions essentielles qui façonneront les cinq prochaines années. Quel type d'économie numérique le monde veut-il devenir, et quelle est la propre vision de l'ASEAN pour sa région ? Cette session donne le ton pour l'ensemble du Sommet.

- Définition du prochain chapitre numérique : une exploration ouverte conçue pour soulever les questions essentielles qui façonneront les cinq prochaines années. Quel type d'économie numérique le monde veut-il devenir, et quelle est la propre vision de l'ASEAN pour sa région ? Cette session donne le ton pour l'ensemble du Sommet. VOLUME - La montée des infrastructures intelligentes : Ce chapitre s'aligne naturellement sur les principales forces de ZTE, non pas en mettant l'accent sur les produits, mais en mettant en valeur les capacités de bout en bout. Il explorera l'IA pour le réseau, le réseau pour l'IA, les centres de données, l'informatique, le nuage, l'énergie et les réseaux autonomes, en brossant un tableau complet de l'infrastructure intelligente qui sous-tend l'avenir numérique.

- La montée des infrastructures intelligentes : Ce chapitre s'aligne naturellement sur les principales forces de ZTE, non pas en mettant l'accent sur les produits, mais en mettant en valeur les capacités de bout en bout. Il explorera l'IA pour le réseau, le réseau pour l'IA, les centres de données, l'informatique, le nuage, l'énergie et les réseaux autonomes, en brossant un tableau complet de l'infrastructure intelligente qui sous-tend l'avenir numérique. VALEUR - Là où la valeur est réellement créée : conçu comme la séance la plus longue et la plus avantageuse pour les participants, ce segment est entièrement axé sur le client, sans présentations du fournisseur. Des études de cas réelles et le point de vue des exploitants occuperont une place centrale et démontreront où la transformation numérique aura une incidence tangible.

- Là où la valeur est réellement créée : conçu comme la séance la plus longue et la plus avantageuse pour les participants, ce segment est entièrement axé sur le client, sans présentations du fournisseur. Des études de cas réelles et le point de vue des exploitants occuperont une place centrale et démontreront où la transformation numérique aura une incidence tangible. INITIATIVE - Façonner la prochaine ère de création de valeur : la séance de clôture phare du Sommet, qui comprend le dialogue de haut niveau sur la façon dont l'industrie peut collectivement façonner la prochaine ère de création de valeur, en favorisant de nouvelles entreprises et la collaboration avec l'écosystème.

Au cours de ces deux journées, les participants peuvent s'attendre à des discours de visionnaires, à des panels de l'industrie, à des lancements de nouveaux produits, à des visites de kiosques d'exposition et à des performances de robots réunissant des dirigeants gouvernementaux, des dirigeants d'opérateurs, des partenaires de l'écosystème, des analystes et des médias du monde entier.

À propos du Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE :

le Sommet mondial et congrès des utilisateurs de ZTE, qui en est à sa 15e édition, est devenu le plus grand forum organisé par ZTE en dehors de la Chine et un événement annuel historique pour l'industrie mondiale des TIC. Chaque année, l'événement réunit des leaders d'opinion, des représentants gouvernementaux, de hauts dirigeants d'exploitants, des analystes de l'industrie et des médias du monde entier pour échanger des idées et façonner l'agenda numérique.

INFORMATIONS POUR LES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel :[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3001120/ZTE_and_GSMA_Announce_Co_location_Between_ZTE_Global_Summit___User_Congress_and_GSMA_M360_ASEAN_at_M.jpg

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SOURCE ZTE Corporation