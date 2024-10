MEXICO, 25 octobre 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et des communications, a donné aujourd'hui le coup d'envoi du Broadband User Congress 2024 à Mexico, au Mexique.

ZTE a organisé le Broadband User Congress sur le thème de « Empowering Broadband Collaboration » (collaboration en matière de haut débit) les 22 et 23 octobre 2024. Des leaders d'opinion éminents, des partenaires de l'industrie, des analystes de premier plan de IFT, GlobalData, Omdia, ABI, S&P Global, IDATE et des opérateurs de premier plan, pour ne nommer que ceux-là, ont participé à l'événement pour échanger sur leurs principales connaissances. Cet événement de deux jours a attiré plus de 500 participants de près de 20 pays. De plus, plus de 30 conférenciers ont discuté de sujets tels que les tendances dans l'évolution des télécommunications et de la large bande, l'écosystème de la large bande, la technologie Wi-Fi, les cas d'utilisation de la large bande, etc.

« Nous sommes déterminés à libérer le plein potentiel des réseaux des opérateurs, à améliorer l'expérience des utilisateurs et à construire une infrastructure agile et prête pour l'avenir qui stimule à la fois l'efficacité et la croissance », a souligné Xiao Ming, président du secteur international, ZTE. « En cette ère numérique en évolution rapide, nous sommes à l'avant-garde, prêts à saisir toutes les occasions d'innovation et de réussite. »

Au cours de l'événement, ZTE et les opérateurs ont discuté de stratégies pour stimuler les activités de valeur dans un marché hautement concurrentiel, en mettant l'accent sur la croissance du revenu moyen par client.

ZTE a d'abord proposé d'optimiser la base d'utilisateurs en offrant une gamme de solutions, y compris la solution Gigabit + Mesh, la solution 2 Gigabit + Mesh + STB et la solution All-Optical Mesh + NAS + IPC. Ces solutions sont conçues pour fidéliser les clients de base, convertir les clients intermédiaires et élever les clients haut de gamme, ce qui se traduit par des améliorations complètes du revenu moyen par client.

Le deuxième objectif était d'élargir un système utilisateur de grande qualité. ZTE a décrit des stratégies pour attirer, retenir et mobiliser les utilisateurs haut de gamme grâce à un marketing de qualité, à des expériences utilisateur exceptionnelles et à des installations transparentes. De plus, ZTE a exploré des occasions dans les marchés axés vers les entreprises pour élargir davantage sa base d'utilisateurs de grande valeur.

ZTE a ensuite introduit une solution pour accélérer la modernisation des réseaux légers. Cela comprend l'optimisation du partage des ressources du réseau pour réduire les coûts, la visibilité et la gestion des réseaux de distribution optique (ODN) passifs et l'aide aux exploitants de systèmes multiples pour la transition des réseaux à fibres coaxiales hybrides vers des réseaux de fibre optique jusqu'au domicile. ZTE a présenté une solution avancée de réseau de transport léger qui permet de réduire considérablement les coûts tout en soutenant des réseaux légers et flexibles.

De plus, ZTE a proposé une solution IP et optique rentable conçue pour réduire au minimum les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploitation pour les clients.

En ce qui concerne les coûts d'exploitation, ZTE a mis en évidence une plateforme de gestion et de contrôle automatisée couvrant l'ensemble du cycle de vie de la planification, de la construction, de l'entretien et de l'optimisation du réseau. Cette plateforme permet aux opérateurs de rationaliser leurs opérations et d'améliorer leur efficacité globale.

Avec des décennies de collaboration avec les clients d'Amérique latine et une compréhension approfondie des besoins en matière de télécommunications, la stratégie de réseau à large bande de ZTE est axée sur la création de réseaux entièrement optiques de prochaine génération qui offrent une expérience de service améliorée aux particuliers, aux ménages et aux entreprises de toute la région.

ZTE continue de dominer le marché mondial, se classant au premier rang des expéditions de réseaux optiques passifs (PON) destinés à l'équipement des locaux d'abonné et de ligne d'accès numérique (DSL) pour équipement des locaux d'abonné (CPE). Ses terminaux de réseau optique passif (ONT PON) ont été classés « chef de file » dans le dernier rapport de notation FTTP de GlobalData, avec plus de 604 millions d'appareils CPE expédiés dans le monde. ZTE est également en tête du marché mondial du protocole Internet connecté sur terminal, le total des expéditions se classant en premier.

En outre, ZTE se classe au deuxième rang mondial des parts de marché des terminaux de ligne optique de réseau optique passif et de la technologie de réseau optique passif 10G, et sa plateforme TITAN a été reconnue comme « chef de file » pendant quatre années consécutives par GlobalData.

ZTE se classe également au premier rang dans le domaine du transport optique 5G et détient la cote « chef de file » pour sa plateforme de paquets optiques depuis huit années consécutives.

L'exposition présente également les serveurs à haute performance de ZTE, qui fournissent une infrastructure informatique complète, soulignant l'engagement de ZTE à construire une base numérique complète et efficace pour diverses industries.

La solution UniSite de ZTE et ses produits avancés sont également présentés, offrant une simplification extrême du site et une efficacité énergétique tout en soutenant l'évolution vers les capacités 5G-A.

Pour en savoir plus sur le ZTE Broadband User Congress 2024, veuillez consulter le site : https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/buc_2024.html

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

[email protected]

SOURCE ZTE Corporation