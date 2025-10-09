MILAN, 9 octobre 2025 /CNW/ - Le 6 octobre, ZTE Corporation (0763.HK/000063. SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, a présenté sa stratégie à deux volets pour son expansion mondiale : la transformation 2C avec un accent stratégique sur les téléphones intelligents destinés aux jeunes amateurs de jeux vidéo et le développement d'un écosystème d'intelligence artificielle complet centré sur l'utilisateur lors du Congrès des utilisateurs d'appareils ZTE à Milan, sur le thème « Libérez vos émotions, définissez votre style », dans le cadre d'un sous-forum du Sommet mondial et du Congrès des utilisateurs ZTE.

ZTE accélère son expansion mondiale en se concentrant stratégiquement sur les téléphones intelligents destinés aux jeunes amateurs de jeux (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

ZTE a présenté divers produits élégants qui illustrent ses stratégies, notamment la série nubia Neo 3, nubia Air, le lancement international du « compagnon émotionnel » IA Mochi et les solutions d'accès sans fil fixe et de haut débit mobile de nouvelle génération, dans le but de créer des moteurs de croissance durables à l'échelle mondiale.

« Notre mission est d'être la marque technologique qui comprend le mieux le mode de vie des jeunes en proposant des produits diversifiés qui répondent à leurs besoins et expriment leur identité, a déclaré Ni Fei, vice-président senior de ZTE et président de ZTE Mobile Devices. La croissance durable de ZTE, dont les recettes provenant des téléphones intelligents ont augmenté de plus de 30 % au premier semestre 2025, et la série nubia Neo, qui a enregistré une croissance remarquable de plus de 300 %, confirment que notre stratégie axée sur les jeux trouve un écho à l'échelle mondiale. »

Une progression mondiale axée sur les jeunes, grâce à une stratégie centrée sur les téléphones intelligents dédiés au jeu

ZTE intègre profondément sa transformation 2C dans le mode de vie des jeunes, en mettant l'accent sur le jeu, grâce à ses téléphones intelligents innovants dédiés au jeu (la série nubia Neo), tout en élargissant son écosystème de jeu, en co-créant une culture de jeu dynamique par le biais de partenariats IP de jeu, de collaborations avec des équipes d'esports et de l'assistant virtuel IA Demi.

La série nubia Neo 3 a été désignée téléphone intelligent officiel de Garena Free Fire. Après les éditions précédentes à succès dotées de fonctionnalités mettant en vedette les personnages bien-aimés Kelly, Hayato et Moco, la nouvelle édition limitée nubia Neo 3 GT 5G célèbre un autre personnage emblématique : Kapella. Cette édition spéciale reflète la personnalité charmante de Kapella grâce à des fonctionnalités puissantes et une intégration complète au jeu. Elle présente également Demi, un compagnon virtuel révolutionnaire basé sur l'IA qui sert de navigateur intelligent en fournissant des guides de jeu complets, et qui est doté d'une fonction unique, Demi Mouthpiece, permettant de communiquer dans le jeu. Sa couleur blanche saisissante lui confère une allure de guerrier cybernétique.

La série nubia Neo 3 procure des capacités de jeu de niveau professionnel grâce à ses doubles gâchettes de jeu, son espace de jeu IA 3.0, son écran 120 Hz, sa grande batterie avec charge bypass, ses moteurs linéaires à axe Z et son système de refroidissement multicouche. Le nubia Neo 3 GT 5G édition limitée sera d'abord disponible en Asie du Sud-Est en octobre 2025, à partir de 249 $.

Si les téléphones intelligents destinés aux jeux constituent le cœur de sa stratégie, ZTE conçoit des produits adaptés à chaque style de vie, un engagement parfaitement incarné par le nubia Air. Le nubia Air redéfinit le segment « Air-style » en intégrant une batterie massive, un grand écran avec une luminosité de 4 500 nits, une protection contre la poussière et l'eau de haut niveau (IP69K, IP69 et IP68) et des capacités d'IA accessibles dans un boîtier ultra-mince. Le nubia Air est conçu pour établir une nouvelle référence dans son segment de prix. Son lancement mondial a débuté en septembre, à un prix de départ de 279 $.

Faire progresser un écosystème IA complet centré sur l'utilisateur

ZTE fait progresser les applications IA sur appareil afin d'offrir des expériences interactives supérieures. Étape majeure au-delà de l'innovation centrée sur la technologie, le compagnon IA Mochi fait son entrée sur le marché en pleine croissance des appareils électroniques grand public dotés d'une IA émotionnelle, démontrant l'engagement de ZTE envers sa stratégie « l'IA pour tous » et servant de pratique clé au sein de son écosystème IA complet connectant les personnes, les véhicules et les maisons.

Mochi est conçu pour être un « compagnon émotionnel » plus intelligent, plus proactif et plus personnalisé pour tous. Doté d'un apparence réconfortante, Mochi ressent, écoute et répond aux émotions des utilisateurs par des mouvements doux, des sons et des retours haptiques. Sa texture moelleuse et douce comme un nuage et ses yeux expressifs lui confèrent une personnalité vivante. Mochi prouve qu'avoir de la compagnie doit être aussi simple que cela.

L'écosystème intelligent de ZTE s'appuie sur son leadership en matière de connectivité. Numéro 1 mondial des parts de marché de l'accès sans fil fixe et du haut débit mobile 5G depuis quatre années consécutives, ZTE continue à innover avec ses derniers produits 5G-A et Wi-Fi 7, notamment le ZTE G5 Ultra, le premier CPE phare 5G-A alimenté par l'IA au monde; le ZTE G5 Max Wi-Fi, le premier CPE Wi-Fi 7 mmWave 30 dBi au monde; et le ZTE U60 Pro, le WiFi mobile 5G Wi-Fi 7 le plus rapide au monde. Ces avancées renforcent le rôle de ZTE dans la création d'un monde plus connecté et plus intelligent.

