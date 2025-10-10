MILAN, 10 octobre 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et des communications, a organisé le Sommet mondial et le Congrès des utilisateurs 2025 à Milan du 6 au 7 octobre sous le thème « Accroître l'intelligence, créer des possibilités ». Plus de 500 chefs de file mondiaux des TIC, opérateurs, partenaires, analystes, organisations industrielles et innovateurs se sont réunis pour explorer la transformation numérique axée sur l'IA, favoriser un écosystème numérique intelligent ouvert et stimuler l'innovation industrielle et sociale.

Xu Ziyang, chef de la direction de ZTE, a ouvert le sommet mondial par un discours-programme. Il a souligné qu'à l'ère du passage des bits aux jetons, ZTE s'engage à mettre en place de solides réseaux intelligents, à dynamiser l'avenir de l'informatique et à établir des partenariats à l'échelle mondiale pour créer conjointement une nouvelle ère de l'intelligence.

Au cours de cet événement, ZTE a présenté ses dernières réalisations en matière de connectivité et d'informatique, d'autonomisation de l'industrie et d'amélioration de la vie intelligente des familles et des consommateurs..

Mise à niveau de la connexion : intégration bidirectionnelle réseau x IA

Dans le domaine des réseaux sans fil, ZTE continue d'être à la pointe des innovations UBR et M-MIMO, en créant des sites ultra-simples, ultra-efficaces et écologiques. L'IA remodèle les capacités des réseaux, en améliorant l'efficacité énergétique et l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, tout en garantissant une expérience utilisateur précise, faisant passer la 5G d'un modèle axé sur le volume à un modèle axé sur la valeur. La démonstration d'AgentGuard sur AIR RAN sécurise les interactions avec l'IA et les trois moteurs d'AIR Net évoluent vers un « fonctionnement agentique ». Pour la 5G-A, l'ISAC soutient l'économie des basses altitudes et la gestion de l'eau; les réseaux privés EasyOn permettent la RV en déplacement libre, la production de médias et la collaboration intelligente intégrée.

Dans le domaine des réseaux de base, ZTE a dévoilé son AI Core, qui améliore l'architecture des réseaux centraux grâce à « Know How » pour une expérience visualisée et le « Do So» pour une monétisation différenciée, faisant passer les opérateurs d'un modèle « axé sur le trafic » à un modèle « axé sur l'expérience ». L'AI Core a également introduit Agentic Ops, un cadre multi-agents (gestion des défaillances, résolution des plaintes, changement de réseau et simulation de jumeaux numériques) qui permet de passer de l'autonomie L3 à L4+.

Puissance de calcul : des avancées complètes

ZTE a présenté sa solution intelligente de traitement informatique complète, qui comprend une gamme complète de serveurs généraux et d'IA, y compris l'appareil tout-en-un AiCube destiné à l'industrie, afin de créer une base informatique haute performance. Côté logiciel, l'entreprise propose offre une plateforme de navigation à programmation schématisée alimentée par l'IA et Co-Sight Agent Factory, qui réduisent les obstacles à la formation et à l'inférence des modèles d'IA, permettant ainsi le développement d'applications d'IA basées sur des pipelines et précises à la minute près. La version améliorée Co-Sight Super Agent 2.0 a obtenu le meilleur score sur le tableau benchmark GAIA avec 84,05 points.

Pour les scénarios domestiques : IA x maison

Dans le segment AI Home, la croissance des revenus et la transformation de l'écosystème sont réalisées grâce à des mises à niveau technologiques et à l'innovation des modèles commerciaux en ce qui concerne la technologie AI Wi-Fi 7 et les terminaux de médias alimentés par l'IA. Grâce à des capacités de base comme une antenne intelligente alimentée par l'IA, l'itinérance transparente alimentée par l'IA et le moteur d'accélération alimenté par l'IA, l'AI Wi-Fi 7 permet d'augmenter de 50 % l'ARPU (revenu moyen par utilisateur) grâce à des opérations multicouches, des forfaits basés sur des scénarios et des combinaisons de terminaux écosystémiques, ouvrant ainsi une nouvelle ère de monétisation des maisons intelligentes. Les terminaux de médias alimentés par l'IA ont évolué, passant de simples boîtiers TV à des terminaux convergents adaptés à tous les scénarios.

Dans le segment de l'infrastructure optique alimentée par l'IA, l'accès optique alimenté par l'IA, l'AI HI-OTN et l'AI HI-IPNet sont stratégiquement axés sur la réduction des coûts, l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance, les performances et la sécurité, renforçant ainsi la compétitivité fondamentale du réseau filaire.

Pour les consommateurs : l'IA pour tous

ZTE accélère sa transformation axée sur le consommateur, en se concentrant stratégiquement sur le marché des jeunes, avec les jeux vidéo comme percée majeure. Lors de cet événement, ZTE a présenté la série de téléphones intelligents de jeux nubia Neo, ainsi qu'une gamme d'appareils élégants tels que nubia Air, Flip, Focus et bien d'autres, adaptés au mode de vie des jeunes. Cette stratégie a donné des résultats importants, les revenus internationaux liés aux téléphones intelligents ayant augmenté de plus de 30 % par rapport à l'année précédente au premier semestre 2025.

S'appuyant sur un portefeuille diversifié d'appareils basés sur l'IA, notamment des téléphones intelligents, des ordinateurs personnels, des tablettes, des appareils FWA&MBB et des appareils portables, ZTE élargit la portée de l'IA tout en améliorant son intelligence. Le stand ZTE Devices comprend trois zones principales : la zone des téléphones intelligents dédiés aux jeux, la zone des téléphones intelligents dédiés au style de vie et la zone FWA & MBB n° 1 au monde, équipée des dernières technologies 5G-A et Wi-Fi 7, ainsi que le lancement sur le marché international de l'AI Pet Mochi, qui sera un compagnon émotionnel plus intelligent, plus proactif et personnalisé pour tous.

ZTE continuera de faire progresser sa stratégie de « Connectivité + Informatique » grâce à des innovations complètes et des partenaires mondiaux afin de réaliser des avancées décisives dans les domaines de la connectivité, de l'informatique intelligente, des écosystèmes et des appareils, stimulant ainsi l'évolution technologique et industrielle.

