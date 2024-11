ISTANBUL, 9 novembre 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et des communications, a lancé son Sommet annuel 5G et Congrès des Utilisateurs 2024 à Istanbul, en Turquie.

Cet événement de deux jours, organisé sous le thème « Prospérer grâce à l'innovation intelligente », a réuni des professionnels d'organisations de l'industrie, d'organismes de normalisation, d'opérateurs, de groupes de réflexion, de partenaires de l'industrie et d'analystes, ainsi que d'autres acteurs de l'écosystème mondial. Les discussions ont porté sur les derniers développements dans les réseaux 5G, 5G-A, d'IA et de prochaine génération, offrant des renseignements précieux sur les tendances émergentes et partageant des études de cas pratiques pour stimuler l'avenir de la transformation numérique.

Au cœur de l'événement, ZTE a présenté ses produits, solutions et pratiques exemplaires novateurs, incarnant le potentiel de transformation de l'innovation intelligente. Les progrès de l'entreprise en matière de technologie sans fil ont été divisés en trois étapes de développement :

Dans la zone prête pour la 5G, ZTE a introduit la solution de site la plus simple, UniSite, couvrant UBR Pioneer, FMM Pioneer et Green Pioneer, pour aider les opérateurs à construire un réseau 4G/5G efficace et orienté vers l'avenir.

La zone 5G a mis en évidence des solutions 5G novatrices adaptées aux marchés ToC, ToB et ToH, en mettant l'accent sur la monétisation de la 5G, les solutions sans fil intelligentes, les réseaux 5G privés et FWA.

La zone 5G-A a déverrouillé la pratique de la commercialisation de la 5G-A grâce à des solutions comme l'expérience 5G-A 10 Gb/s, la détection et la communication intégrées, RedCap, et discute également de la façon dont l'IA renforce l'exploitation et la maintenance du réseau.

Dans le domaine des réseaux de base, ZTE a dévoilé sa dernière solution Smart Core, améliorée par les technologies d'IA et de 5G-A, mettant en vedette l'intelligence des services, l'intelligence des réseaux et l'intelligence d'exploitation et de maintenance pour remodeler l'ère de l'IA mobile et créer de nouvelles valeurs commerciales avec les opérateurs mondiaux.

Dans le domaine des produits de serveur et de stockage, ZTE a réuni des partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle des serveurs, y compris des fabricants de puces, des fournisseurs de services de plateforme infonuagique, des fabricants de production, des fournisseurs de services d'intégration de systèmes et des clients de l'industrie mondiale, afin d'explorer de nouvelles possibilités pour l'infrastructure de puissance de calcul à l'ère de l'IA. De plus, ZTE a lancé sa série de serveurs G6 pour la première fois sur les marchés étrangers.

Dans le domaine des réseaux filaires, ZTE, en se concentrant sur le thème tout-optique, a présenté la solution tri-mode 50G PON Combo ainsi que les avancées de la coopération mondiale, le réseau de campus tout-optique FTTR-B à haut rapport performance/prix, le réseau de transmission optique Tbit de pointe, le réseau IP 800GE économique, ainsi que la série LinkPro de produits Wi-Fi 7 pour tous les formats. L'objectif était d'offrir aux clients du monde entier des connexions entièrement optiques à haute vitesse, fiables et économiques.

ZTE a souligné sa stratégie d'« IA pour tous » en présentant des innovations 5G de pointe alimentées par l'IA. Parmi les points forts figuraient le lancement de la première solution FWA de l'industrie alimentée par l'IA, la ZTE Nebula AI FWA Solution, la première série FWA G5 intégrant l'IA et la 5G, ainsi qu'une gamme complète de produits FWA et MBB adaptés à un usage personnel, domestique, industriel et pour véhicules. Cela s'accompagnait de smartphones élégants, tels que les séries nubia Focus 5G, nubia Music et nubia Neo 2 5G. Dans son écosystème intelligent à scénario complet 3.0, ZTE a élargi son offre d'IA aux dispositifs IdO et de santé, dans le but de permettre à tout le monde de profiter de l'IA et des dernières technologies.

L'innovation dépend non seulement de percées individuelles, mais aussi d'une collaboration étroite et d'une croissance symbiotique entre les industries. ZTE collabore avec des partenaires mondiaux pour explorer la transformation numérique dans divers secteurs, stimulant ainsi les progrès dans l'économie numérique.

