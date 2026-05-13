SÃO PAULO, 13 mai 2026 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), le chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a organisé avec succès son congrès des utilisateurs à large bande, sous le thème « Monétisez votre haut débit intelligent ». L'événement a réuni plus de 300 dirigeants de FAI, d'exploitants, de gouvernements, d'associations industrielles et de partenaires de l'écosystème partout en Amérique latine. Axé sur la réduction des coûts du réseau, l'amélioration de l'efficacité et l'innovation en matière de services à domicile, le congrès a présenté des solutions complètes de monétisation intelligente à large bande pour l'Amérique latine. Ces solutions aident les opérateurs et les FAI à aller au-delà des modèles de type pipe-only, en boostant l'ARPU du réseau de base, en diversifiant les revenus et en redéfinissant la compétitivité.

ZTE organise le Broadband User Congress 2026 à São Paulo, sous le thème « Monétisez votre haut débit intelligent » (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Fang Hui, vice-président principal de ZTE, déclare : « Avec plus de 20 ans de présence en Amérique latine, ZTE a réalisé des centaines de projets marquants et a servi plus de 100 millions d'utilisateurs au Brésil. Nous favoriserons des expériences haut de gamme grâce à l'innovation technologique, dégagerons le potentiel de croissance grâce à des partenariats gagnant-gagnant et favoriserons la transformation industrielle grâce à l'IA. En tirant parti de nos capacités complètes « Connectivity + Computing », nous nous engageons à bâtir un écosystème numérique ouvert et intelligent et à créer conjointement une nouvelle valeur avec des partenaires latino-américains. »

ZTE a présenté des concepts innovants d'exploitation de réseau et des portefeuilles améliorés, traduisant l'approche « Monétisez votre haut débit intelligent » en pratiques déployables et rentables.

Pour la construction d'un réseau à large bande par opérateur, ZTE s'engage à construire le meilleur réseau à large bande de sa catégorie pour chaque client.

En accès, les solutions de monétisation FTTx de ZTE réduisent les barrières de déploiement du réseau via des OLT légers, adoptent CEM+AI pour permettre une analyse précise de la qualité et un marketing ciblé, et s'étendent sur le marché océanique bleu B2B avec l'IA tout-optique et l'IA Interactive Flat Panel, équilibrant la réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité et la croissance de l'ARPU. Le système ODN intelligent de bout en bout assure l'assurance du réseau tout au long du cycle de vie.

Dans le domaine du transport, ZTE a lancé une solution C+L full-band 1.6T OTN améliorée avec l'IA. Elle offre des percées en matière de taux d'une seule longueur d'onde, d'efficacité du spectre et d'exploitation et d'entretien intelligents, en tenant compte de la mise à l'échelle, de la réduction des coûts et de la prestation de services agile. La société a également lancé un routeur central à créneau unique de 28,8 To/S et des routeurs d'agrégation 100GE/400GE haute performance, permettant aux opérateurs de construire des réseaux IP de nouvelle génération ultra-large bande, verts, sécurisés et intelligents, jetant les bases d'une mise à niveau de la valeur à large bande.

Dans le secteur de l'exploitation et de l'entretien intelligents, la plateforme AIOps améliore considérablement l'efficacité du diagnostic des pannes. Il réduit les coûts d'exploitation et favorise l'évolution vers les réseaux autonomes de niveau 4.

Pour le haut débit domestique, ZTE tire parti d'une technologie solide et d'une innovation continue de l'IA pour assurer un coût total de propriété optimal.

En matière de connectivité intelligente, l'IA Wi-Fi 7 sert de base en tirant parti des avantages des spécifications, de la couverture, du contrôle, du matériel, des logiciels et de la chaîne d'approvisionnement pour aider les opérateurs à optimiser le coût total de propriété et à obtenir une sélection précise.

Dans le domaine des services à valeur ajoutée pour les maisons intelligentes, les capacités de grands modèles renforcent l'IA O&M, les caméras IA et l'IA Smart View, créant de nouvelles expériences résidentielles intégrant le contrôle intelligent, la mise en forme, le divertissement et la sécurité, passant de la connectivité de base à des services à valeur ajoutée.

Dans les opérations intelligentes, la plateforme SCP permet une gestion unifiée des appareils à domicile grâce à des diagnostics à distance, à une optimisation en un clic, au verrouillage des appareils volés et au marketing ciblé VAS, à la réduction des coûts d'exploitation et d'entretien, à la stabilisation des revenus et à la création de systèmes efficaces pour une monétisation durable.

ZTE permet aux fournisseurs d'accès Internet d'augmenter leurs revenus grâce à un déploiement léger et à une efficacité convergente.

Light PON léger permet un déploiement rapide et rentable du réseau, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché.

Light OTN dispose d'une conception haute densité 12.8T-in-2U avec gestion WebGUI minimaliste, prenant en charge le déploiement 1.6T à une seule longueur d'onde, sans intervention et prêt à l'emploi, réduisant les coûts et la complexité de l'exploitation et de la maintenance tout en assurant un coût total de propriété optimal.

Light IP Network offre une convergence IP légère de bout en bout, du CPE à l'épine dorsale, fondée sur une architecture ouverte unifiée, une évolution harmonieuse des produits et une exploitation et maintenance minimalistes alimentés par l'IA, permettant l'intégration hétérogène du réseau et la protection des opérations des FSI.

Lors de l'événement, ZTE a lancé le décodeur TV 3.0 de nouvelle génération, marquant une nouvelle phase dans la mise à niveau de la télévision numérique au Brésil. ZTE et MediaTek ont présenté conjointement des solutions Wi-Fi 7 et 10G PON pour des scénarios de maison et de PME haut de gamme, aidant les opérateurs à exploiter des utilisateurs de grande valeur. Qualcomm et ZTE collaborent sur une infrastructure de réseau de prochaine génération pour l'ère de l'IA, combinant les plateformes Wi-Fi et FWA natives de Qualcomm avec le leadership en matière d'accès et de réseautage de ZTE.

Lu Maoliang, président de ZTE Brésil, déclare : « Le Brésil est un marché stratégique de base pour ZTE. Avec 25 ans d'opérations localisées en Amérique latine, nous avons servi plus de 100 opérateurs et fournisseurs d'accès Internet, déployé plus de 60 000 km de fibres optiques et rejoint plus de 30 millions de foyers. Ce congrès répond précisément aux exigences locales en proposant des technologies et des produits de premier plan tout en favorisant le succès commercial durable des clients ».

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SOURCE ZTE Corporation