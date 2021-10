L'objectif est de protéger entièrement la vie privée des utilisateurs

SHENZHEN, Chine, 28 octobre 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763. HK/000063.SZ), un important fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques pour les entreprises et les consommateurs dans le domaine de l'Internet mobile, a passé l'examen de la British Standards Institution (BSI) et a obtenu le certificat de la norme internationale ISO/IEC 27701 : 2019 pour le PIMS (système de management de la protection de la vie privée).

Ce certificat démontre la reconnaissance par les autorités internationales des terminaux de ZTE en matière de protection de la vie privée des utilisateurs, et facilitera davantage le développement novateur des terminaux de ZTE dans les domaines de la sécurité des données des utilisateurs et de la protection de la vie privée.

À ce jour, ZTE s'est concentrée sur des scénarios de base, en construisant un système de conformité de protection de la vie privée de bout en bout, en boucle fermée et axée sur les processus, et a intégré le concept de protection de la vie privée dans les processus de recherche et développement de ses produits.

Le champ d'application de cette certification en matière de protection de la vie privée couvre les services de recherche et de développement, de maintenance et d'exploitation des applis basées sur le système d'exploitation MyOS de ZTE (Message Service, Z-Voice, ZTE Cares, ZTE Market, ZTE Mall et Z-Board), ainsi que les fonctions basées sur le système d'exploitation MyOS (mise à jour du système, reconnaissance faciale et compte ZTE). ZTE a mis au point un système complet de protection de la sécurité des renseignements sur les utilisateurs impliquant le visage et la voix des consommateurs, la consommation et le magasinage, l'interaction homme-ordinateur et d'autres domaines de base, qui peuvent protéger complètement la vie privée des utilisateurs.

La norme ISO/IEC 27701 : 2019 est actuellement une des plus rigoureuses au monde en matière de protection de la vie privée. La norme, publiée conjointement par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique internationale (CEI) en août 2019, vise à aider les organisations à protéger et à traiter efficacement les renseignements personnels recueillis.

De plus, la norme offre une garantie solide aux entreprises pour respecter les exigences de conformité du Règlement général européen sur la protection des données (RGPD), reconnu par l'industrie comme étant la réglementation la plus stricte de l'histoire en matière de protection de la vie privée. Cette fois-ci, ZTE a passé la certification, ce qui signifie que sa protection de la vie privée a atteint un niveau avancé à l'échelle internationale.

ZTE s'est engagée à mettre en place un système de conformité applicable, efficace et de pointe en matière de protection des données. À partir de 2019, ZTE a établi une base de référence pour le PIMS basé sur ISO/CEI 27701 : 2019, ainsi que pour les pratiques exemplaires de l'industrie. En outre, ZTE a introduit et établi le PIMS dans la gamme de produits de base et s'est continuellement améliorée en fonction de l'activité réelle. De 2020 à 2021, les produits 5G sans fil, les produits de réseau central sans fil et les produits de technologie numérique de ZTE ont successivement obtenu la certification ISO/IEC 27701 : 2019.

En tant que fournisseur de terminaux dans l'écosystème intelligent du scénario complet, ZTE s'engagera continuellement à améliorer le système de protection de la vie privée afin de créer un environnement de protection de la vie privée durable, transparent, ouvert et crédible. Pour aller de l'avant, l'entreprise, en vertu de ses avantages technologiques, prendra la sécurité comme une pierre angulaire importante, lancera davantage de terminaux 5G, fournira aux consommateurs des produits et de services divers et pratiques, et construira un mode de vie numérique et intelligent plus étonnant et plus sécuritaire.

