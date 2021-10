ZTE obtient la certification ISO/IEC 27701:2019 en gestion des ressources humaines

SHENZHEN, Chine, 22 octobre 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques pour les entreprises et les consommateurs dans le domaine de l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que ses activités de gestion des ressources humaines ont passé avec succès l'examen de la British Standards Institution (BSI) et que l'entreprise a obtenu la certification ISO/IEC 27701:2019 PIMS (système de management de la protection de la vie privée) en gestion des ressources humaines.

La norme ISO/IEC 27701:2019 est actuellement l'une des plus rigoureuses au monde en matière de protection des renseignements personnels. Visant à aider les organisations à protéger et à traiter efficacement les renseignements personnels collectés, la norme apporte un soutien solide aux entreprises en matière de respect des exigences de la loi chinoise sur la protection des renseignements personnels, du Règlement général sur la protection des données de l'UE, ainsi que les lois et réglementations sur la protection des données d'autres pays et régions.

La portée de cette certification couvre les activités de gestion des ressources humaines sous la responsabilité du service des ressources humaines de ZTE Corporation. Ces activités comprennent le recrutement et l'affectation, la rémunération et les avantages sociaux, la gestion du cadre, la culture organisationnelle, les relations avec les employés, la protection des renseignements personnels pour le système d'information sur les ressources humaines, l'application des lois et des règlements, la sécurité de l'information, la sécurité des locaux et la gestion de l'approvisionnement.

La certification ISO/IEC 27701:2019 témoigne de la reconnaissance des efforts déployés par les autorités internationales pour protéger la vie privée des employés de ZTE. Elle reconnaît également les réalisations du service des ressources humaines de ZTE Corporation dans l'élaboration et l'exploitation du système de gestion de la vie privée.

« Dans le cadre des activités de gestion des ressources humaines, le service des ressources humaines de ZTE Corporation doit traiter une grande quantité de renseignements personnels sur les employés. ZTE accorde beaucoup d'importance aux droits personnels des employés et à la protection de la vie privée de ceux-ci. L'entreprise a incorporé des lois et des règlements externes dans les systèmes et les règles de gouvernance d'entreprise et a formulé des mesures de gestion réalisables conformément aux exigences de la norme ISO/IEC 27701:2019. Ces systèmes et règles ainsi que les mesures de gestion ont été intégrés aux activités de gestion des ressources humaines au moyen d'outils numériques, assurant la sécurité et la crédibilité du traitement de l'information des employés, ainsi que la légitimité et la conformité de la gestion des processus », a déclaré M. Gu Junying, vice-président directeur de ZTE.

Pour sa part, M. Lin Jin, directeur général de la BSI Asie-Pacifique, a déclaré : « Au nom de BSI Group, je tiens à féliciter la direction des ressources humaines de ZTE d'avoir réussi la vérification et d'avoir obtenu la certification ISO/IEC 27701 pour le système de management de la protection de la vie privée. ZTE Corporation est devenue la première entreprise au monde à obtenir la certification ISO 27701 dans le domaine de la gestion interne des ressources humaines

La mise en place du système de protection des renseignements personnels des ressources humaines a donné des résultats historiques. Il s'agit d'une manifestation importante de la protection des renseignements personnels de l'entreprise, du respect des droits et des intérêts des employés et de la réalisation des responsabilités des employeurs. À l'avenir, la BSI continuera de soutenir l'établissement de l'excellent système de conformité de ZTE. Nous nous réjouissons à l'idée que ZTE continue de promouvoir les capacités de protection des données des ressources humaines et de fournir des démonstrations comparatives et une expérience précieuse pour l'ensemble de l'industrie et les travaux de conformité aux données de diverses entreprises ».

À l'avenir, ZTE continuera à se positionner comme une entreprise de classe mondiale et de premier plan dans le domaine de la conformité à la protection des données personnelles, à améliorer la gestion, le contrôle des risques de bout en bout et la gestion et le fonctionnement du système. L'objectif est d'optimiser l'efficacité de la gestion et du contrôle du système, de promouvoir la marque de l'employeur, de renforcer la confiance et de façonner l'image de l'entreprise en tant que « défenseur de la vie privée des employés ».

Relations avec les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation

Liens connexes

www.zte.com.cn