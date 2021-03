SHENZHEN, Chine, 30 mars 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées aux télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a annoncé aujourd'hui que sa solution préconnectorisée PON+ de réseau optique passif de pointe et la solution intelligente de répartiteur optique ont reçu des notes élevées au programme Lightwave Innovation Reviews. Ces résultats viennent réaffirmer la position de chef de file de ZTE dans le domaine des communications optiques.

Une solution de réseau optique préconnectorisé pour le déploiement efficace du réseau optique

La solution de réseau optique préconnectorisé de ZTE comprend une série de boîtiers préconnectorisées pour nœuds optiques d'intérieur et d'extérieur et des câbles optiques préfabriqués. En remplacement de l'épissurage traditionnel par fusion de fibres plutôt complexe, la connexion innovante de câbles optiques préfabriqués facilite l'épissurage des fibres et améliore l'efficacité de la construction. Cette solution est également dotée des premiers connecteurs préconnectorisés de l'industrie qui supportent « l'insertion aveugle » et « l'auto-verrouillage ». Grâce à sa conception modulaire, la solution offre un déploiement toutes saisons et facilite les opérations et la mise en réseau.

La solution PON+ Innovation technique de réseaux fixes de 5e génération et pratique commerciale

Grâce à l'optimisation systématique et à l'innovation de la technologie donnant accès au réseau optique, la solution ZTE PON+ améliore la couverture complète de bout en bout du réseau, la faible latence déterministe, la virtualisation, la capacité informatique du réseau d'accès et la fiabilité. Elle améliore également la qualité et l'expérience utilisateur des services à large bande à domicile. Cet aspect favorise une utilisation généralisée des technologies de réseau optique passif, permettant de passer des domiciles aux gouvernements et aux entreprises. En plus de ces avantages, la solution soutient les métiers et les industries traditionnels en leur permettant de passer à l'ère de la fibre optique, de la numérisation et de l'intellectualisation. Il ouvre la voie aux réseaux fixes de 5e génération et stimule la nouvelle croissance des industries, en fournissant une base solide pour l'aménagement et le développement à long terme de différents secteurs.

La solution intelligente de répartiteur optique basée sur la bande C++ permettant la mise en place de réseaux optiques efficaces, fiables et écologiques

Le système intelligent de répartiteur optique de ZTE prend en charge les directions optiques de 32 degrés maximum. Il peut être appliqué sur la bande C++ pour permettre au nœud d'atteindre une capacité de 1 500 T+ afin de mettre en œuvre l'ordonnancement des services dans plusieurs directions de manière flexible aux nœuds du centre de données de base.

Le système de répartiteur optique de ZTE fait appel à trois technologies novatrices. Premièrement, il repose sur un fond de panier optique. Les fibres optiques à ruban multiples sont automatiquement acheminées et encapsulées dans des cartes flexibles en tant que matrice de commutation optique. Cela permet de réduire considérablement la perte de connexion, ce qui contribue à l'amélioration considérable de la fiabilité du réseau. En outre, des connecteurs optiques de haute précision sont également utilisés pour assurer l'alignement de haute précision des interfaces optiques. Le verrouillage et le déverrouillage automatiques des connecteurs peuvent résister aux interférences de vibration provenant de l'environnement externe.

De plus, il présente une conception innovante de connecteur optique à l'épreuve de la poussière, qui protège efficacement le fond de panier optique contre la pollution par la poussière lors de son fonctionnement. Également, son étiquette optique intelligente permet de mettre en œuvre une surveillance et un suivi intelligents des longueurs d'onde, ce qui améliore considérablement le déploiement du réseau et l'efficacité de l'exploitation et de l'entretien.

Le programme Lightwave Innovation Reviews est présenté par Lightwave, un média bien connu dans l'industrie mondiale des réseaux optiques. Lightwave organise la remise de prix annuelle récompensant l'innovation depuis de nombreuses années, dans le but de reconnaître les meilleurs produits et solutions dans le domaine de la communication par fibre optique. Le jury est composé de spécialistes renommés des réseaux optiques, d'exploitants de réseaux, de fournisseurs, ainsi que de cadres supérieurs, d'analystes et d'ingénieurs d'entreprises de recherche industrielle et d'experts-conseils.

