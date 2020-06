SHENZHEN, Chine, 16 juin 2020 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur international chef de file des solutions technologiques de télécommunications, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a nommé aujourd'hui Ni Fei au poste de président pour les dispositifs mobiles. M. Ni prendra en charge l'ensemble des activités de ZTE dans le domaine des dispositifs mobiles tout en continuant à exercer ses fonctions de président de Nubia Technology Co., Ltd.

Ni Fei a rejoint ZTE en 2001 et il est engagé dans l'exploitation des produits terminaux de ZTE depuis 2004. En 2012, il a participé à la création de Nubia et il est devenu directeur général de Nubia Smartphones. En mai 2019, il est devenu président de Nubia.

Fort d'une riche expérience dans le domaine des produits terminaux, du marché intérieur ouvert et des marchés étrangers, M. Ni s'est engagé en faveur des innovations techniques. Il a pris l'initiative de créer le premier téléphone mobile Netcom complet en Chine (Nubia Z5). De plus, M. Ni a dirigé la conception du premier téléphone connecté sans bord (Nubia Z9) et du premier produit plein écran sans bord (Z17S). En 2018, il s'est lancé sur le marché de niche des téléphones portables de jeu, en lançant Redmagic.

En prenant l'activité des terminaux comme une partie importante des capacités de bout en bout de la société, ZTE continuera à consolider ses avantages technologiques et à renforcer ses investissements dans la 5G, l'IdO, les jeux de puces et d'autres domaines connexes.

ZTE s'est engagé à développer une série de dispositifs terminaux 5G diversifiés, afin de répondre aux diverses exigences des opérateurs, des entreprises utilisatrices et des consommateurs dans de multiples scénarios de service. Au moyen d'un portefeuille complet de terminaux 5G, ZTE s'efforce de donner des moyens d'action à un large éventail de secteurs et de démontrer ses capacités de pointe en matière de solutions 5G de bout en bout.

Orienté vers le marché du grand public, ZTE sera fidèle à sa stratégie de qualité et explorera les exigences du marché apportées par les nouvelles technologies et les expériences, afin de chercher l'innovation, en se concentrant sur le marché national ouvert des téléphones mobiles.

En ce qui concerne les marchés de l'industrie, des gouvernements et des entreprises, la plateforme en nuage de ZTE est la base. En se concentrant sur les domaines technologiques, tels que les équipements privés d'abonné, les terminaux montés sur véhicule et les modules, ZTE créera des solutions intégrées pour l'IdO industriel (Ido-I), l'IdO consommateur (IdO-C) et l'IdO véhicule (IdO-V).

À l'avenir, Ni Fei conduira l'équipe à saisir les opportunités à moyen et long terme de la 5G et de l'IdO, pour faire face aux changements et aux défis des marchés mondiaux des terminaux.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, aux entreprises et au secteur public. La société s'est engagée à fournir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout afin d'offrir excellence et valeur à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotés sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / cote pour les actions A : 000063.SZ), les produits et services ZTE sont vendus dans plus de 160 pays.

