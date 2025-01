SHENZHEN, Chine, le 22 janv. 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées en matière de technologies de l'information et de la communication, a été reconnu comme leader global, principal innovateur et principal responsable de la mise en œuvre de la 5G d'accès fixe sans fil (FWA) dans le rapport d'évaluation de la concurrence des fournisseurs de CPE 5G FWA publié par ABI Research, une organisation d'analyse de marché de premier plan.

Cette distinction souligne la domination de ZTE sur le marché de la 5G FWA, mettant en lumière ses progrès technologiques novateurs et ses stratégies de mise en œuvre exceptionnelles. ZTE a maintenu sa position de leader mondial sur le marché de la 5G FWA et des MBB pendant quatre années consécutives. Ce succès est attribuable à sa présence étendue dans plus de 160 pays, à ses 49 centres de service à l'étranger, à son portefeuille de produits complet adapté à divers scénarios d'utilisateurs et à son engagement inébranlable en faveur de l'innovation technologique.

« L'innovation et la mise en œuvre axée sur le client sont au cœur de la stratégie de ZTE, a déclaré Bai Keke, vice-président de ZTE et directeur général de l'Internet mobile, ZTE Mobile Devices. Notre leadership en matière de 5G FWA reflète notre engagement à exploiter les technologies de pointe, comme l'IA, les innovations avancées de la 5G et le Wi-Fi 7, pour favoriser une connectivité intelligente, transparente et intégrée pour les utilisateurs du monde entier. »

ABI Research présente ZTE comme un leader de l'industrie en matière d'innovation et de mise en œuvre de la FWA sur le marché mondial

L'évaluation de la concurrence des fournisseurs de CPE 5G FWA d'ABI Research a évalué dix grands fournisseurs CPE 5G FWA en fonction de critères d'innovation et de mise en œuvre. ZTE occupe la première place dans les deux catégories. Selon l'analyste de l'industrie d'ABI Research, Larbi Belkhit, « Le succès de ZTE dans la création d'un portefeuille diversifié qui répond directement aux besoins des clients et son utilisation novatrice de l'IA pour l'utilisation de la bande passante et le rendement élevé lui ont valu les positions de meilleur responsable de la mise en œuvre et de meilleur innovateur dans notre évaluation de la concurrence des fournisseurs de CPE 5G FWA. »

Le rapport a reconnu le leadership technologique de ZTE avec des innovations comme la première solution FWA à pile complète alimentée par l'IA de l'industrie, l'allocation dynamique de bande passante et la technologie d'antenne avancée, qui améliorent toutes la connectivité dans les environnements à faible signal. Le portefeuille diversifié de produits de ZTE, allant des modèles de base aux modèles phares et couvrant des applications pour les particuliers, les domiciles, les véhicules et les solutions de l'IdO, ainsi que ses solides partenariats mondiaux, ont renforcé sa position de leader de l'industrie.

ZTE n'a cessé de repousser les limites de la technologie 5G FWA, établissant de nouvelles références avec des produits comme le ZTE G5 Ultra, la première 5G FWA alimentée par l'IA au monde, qui fournit des taux de données de pointe allant jusqu'à 19 Gbit/s. Le G5 Ultra est équipé du Wi-Fi 7 tribande, d'une antenne 13dBi à commutation de faisceau intelligente, de systèmes d'antenne pilotés par l'IA, d'une gestion intelligente de la qualité de service et d'un contrôle vocal intégré par l'IA. Ces fonctionnalités offrent une connectivité exceptionnelle pour les applications à forte demande comme les jeux vidéo, la diffusion en continu et le travail à distance.

Les capacités de mise en œuvre de ZTE renforcent son leadership sur le marché. Les solutions 5G FWA de l'entreprise sont déployées par plus de 150 opérateurs dans 35 pays, y compris des marchés clés en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Les partenariats stratégiques avec ces opérateurs ont renforcé la réputation de ZTE en tant que partenaire de confiance. En répondant aux besoins des consommateurs, mais aussi des entreprises, ZTE s'assure que ses solutions répondent à un large éventail de besoins de connectivité.

Propulser l'avenir du FWA avec une nouvelle philosophie de produit : AI-powered GIS

Dans le cadre de sa nouvelle philosophie de produits AI-powered GIS, ZTE intègre l'écologie, l'intelligence artificielle et la sécurité (Green, Artificial Intelligence and Security) dans ses solutions 5G FWA. Cette approche tire parti d'une IA avancée pour optimiser les performances du réseau en s'appuyant sur le comportement de l'utilisateur, en améliorant l'efficacité de la bande passante de 20 % et en réduisant la congestion de 30 %. Les solutions de ZTE accordent également la priorité à la sécurité des utilisateurs grâce à la détection des menaces en temps réel alimentée par l'IA et à des fonctionnalités comme la protection des enfants, assurant une expérience en ligne plus sûre pour les familles. La plateforme Smart Cloud basée sur l'IA améliore l'efficacité opérationnelle en permettant la gestion des appareils à distance, réduisant au minimum le besoin d'assistance sur site. De plus, la super antenne exclusive alimentée par l'IA de ZTE augmente la vitesse et la fiabilité du réseau, même dans les zones où les signaux sont plus faibles, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de performance de FWA.

La reconnaissance de ZTE souligne son dévouement à faire progresser la technologie 5G grâce à l'innovation continue et à une mise en œuvre de pointe sur le marché. Avec près de deux décennies d'expertise, ZTE s'engage à fournir des réseaux plus intelligents et plus efficaces, à favoriser l'inclusion numérique et à façonner l'avenir de la connectivité mondiale.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation