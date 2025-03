BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, participera au salon MWC Barcelona 2025 du 3 au 6 mars sur le thème « Catalyser l'innovation intelligente ». En association avec des partenaires industriels, ZTE encouragera l'intégration poussée de l'IA et de la connectivité, en accélérant l'innovation intelligente et en façonnant conjointement un avenir hautement efficace, intelligent et durable.

ZTE mettra l’accent sur le thème « Catalyser l’innovation intelligente » au salon MWC Barcelona 2025, qui exploite la puissance de l’IA (PRNewsfoto/ZTE Corporation) ZTE mettra l’accent sur le thème « Catalyser l’innovation intelligente » au salon MWC Barcelona 2025, qui exploite la puissance de l’IA (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Le kiosque de ZTE est situé au 3F30, Hall 3, Fira Gran Via; l'entreprise y présentera des solutions innovantes qui intègrent la connectivité et l'IA dans six domaines thématiques clés : réseau mobile ultra-efficace, monde tout optique, valeur générée par l'IA, moteurs de l'intelligence, avenir infini et vie intelligente.

Réseau mobile ultra-efficace et réseau tout optique : double reconstitution de la productivité des réseaux

En répondant aux besoins fondamentaux des opérateurs en matière de réseau, ZTE démontrera comment tirer parti des réseaux mobiles ultra-efficaces de la prochaine génération et des réseaux tout-optique pour bâtir un réseau de base moderne et à l'épreuve du temps, efficace et à faibles émissions de carbone.

Dans le domaine des réseaux mobiles, ZTE continue d'être à la pointe de l'innovation en matière d'UBR, et lance les premiers AAU MIMO massif TDD+FDD bimode et AAU à bande ultra-large 400M OBW du secteur, ce qui permet de créer des sites ultra-simplifiés, très efficaces et écologiques. Ciblant les scénarios de réseaux intérieurs et agricoles, ZTE a dévoilé plusieurs nouvelles solutions pour permettre une couverture complète du trafic. Pour donner un nouvel élan au développement de la 5G-A, ZTE encourage l'innovation dans les communications par satellite air-sol et les réseaux non terrestres, afin de construire le réseau intégré espace-air-sol et de parvenir à une connectivité omniprésente.

En intégrant la détection et la communication, ZTE renforce l'économie de basse altitude et la gestion de l'eau. En outre, avec l'introduction de la solution de nouveaux médias 5G-A, ZTE améliore l'expérience de diffusion en direct de la réalité augmentée.

Dans le domaine des réseaux tout-optique, ZTE s'engage à faire progresser le développement de haute qualité des réseaux optiques. Pour les foyers tout-optique, ZTE stimule la croissance des revenus grâce au Wi-Fi 7, au FTTR et à d'autres solutions, réduit les coûts d'exploitation grâce aux outils numériques et améliore le développement technologique grâce aux terminaux intelligents pilotés par l'IA. En ce qui concerne les villes tout optique, ZTE s'étend aux bureaux, aux hôtels et aux campus grâce à la ToB tout optique, ce qui stimule l'ARPU des clients. Pour l'infrastructure tout-optique, ZTE a lancé des solutions ODN intelligentes, OTN pleine bande et IP amélioré par l'IA pour mettre en place un réseau de base ultra-simplifié, ultra-rapide et très efficace.

En vue d'une évolution future, ZTE se consacre au développement intégré de la 5G-A et de la 6G, et crée un réseau intelligent distribué qui combine la connectivité, la détection et l'intelligence pour soutenir le monde omniprésent de l'Internet de tout, axé sur l'IA. Grâce à des innovations technologiques majeures et au développement d'un écosystème commercial, ZTE vise à construire en collaboration un nouveau terrain d'action pour des services axés sur la valeur.

Informatique intelligente complète et innovation industrielle : bâtir ensemble une prospérité fondée sur la valeur de l'IA

ZTE fait de l'informatique intelligente l'objectif central à long terme de l'entreprise, et encourage activement l'intégration de la connectivité et de l'innovation en matière d'IA. Elle a lancé une solution d'IA tout-en-un et de bout en bout pour soutenir ses clients dans leur transformation numérique et saisir les futures opportunités du marché.

Lors du MWC Barcelone 2025, ZTE présentera son infrastructure informatique intelligente complète, qui comprend des centres de données refroidis par liquide, des serveurs informatiques intelligents, des serveurs informatiques polyvalents, du stockage, des commutateurs à grande vitesse et l'unité intégrée d'entraînement et d'inférence AiCube qui prend en charge le déploiement de la version complète de DeepSeek. Cette solution est conçue pour répondre de manière flexible aux besoins en réseau informatique des grands centres de données, des centres de données périphériques et des déploiements d'entreprises intégrées dans divers scénarios. En outre, ZTE présentera la première solution intégrée de stockage d'énergie du secteur, qui combine l'intégration de nouvelles énergies dans des scénarios multiples avec une planification intelligente de l'énergie pour améliorer l'efficacité énergétique.

En outre, ZTE s'appuie sur des technologies telles que la convergence hétérogène et l'intégration informatique-réseau pour lancer une série de solutions, notamment AIR RAN et AIR Core, afin de construire des réseaux de bout en bout, axés sur l'IA, qui aident les opérateurs à remodeler leurs modèles d'entreprise.

Axé sur l'innovation industrielle, ZTE propose une solution d'application de l'IA intégrée complète, qui couvre les puces, le matériel, les logiciels et les services d'intégration. Afin d'obtenir des résultats optimaux pour les applications, ZTE intègre ses propres capacités aux ressources de pointe du secteur pour aider les clients à créer les applications d'IA les plus rentables. Digital Nebula 3.0, qui comprend le grand modèle Nebula, intègre une suite complète d'outils pour l'apprentissage du modèle, l'inférence et le développement d'applications. Cela permet aux clients du secteur d'exploiter l'IA de manière efficace, rapide et rentable. À l'usine Nanjing de Binjiang, le grand modèle industriel Nebula a permis de multiplier par dix la génération de documents de processus et de réduire de 70 % les coûts de main-d'œuvre liés à l'inspection de la qualité. En outre, ZTE favorise les applications d'innovation externes dans des secteurs tels que la fabrication, les transports et l'énergie, favorisant ainsi la monétisation de la valeur de l'IA.

Création d'un écosystème intelligent à scénario complet avec des interactions basées sur l'IA et une gamme complète de dispositifs d'IA

Conformément à la stratégie de produits « L'IA pour tous », ZTE continue d'étendre son portefeuille complet d'appareils alimentés par l'IA sous diverses formes. En faisant des téléphones intelligents à intelligence artificielle la principale passerelle, ZTE crée une nouvelle expérience d'interaction multimodale centrée sur l'intelligence vocale.

Dans le cadre de son système d'exploitation IA, ZTE parvient à intégrer au niveau du système des capacités d'IA mondiales de premier plan. Son architecture multimodale incorpore de manière transparente des grands modèles de langage (LLM) avancés tels que Google Gemini, ByteDance Doubao, DeepSeek, China Mobile Jiutian et China Telecom Xingchen. ZTE n'est pas seulement la première à intégrer DeepSeek-R1 (avec des paramètres 671B) dans le téléphone intelligent phare nubia Z70 Ultra, mais elle intégrera aussi progressivement DeepSeek-R1 et d'autres LLM de premier plan dans toute sa gamme de produits, rendant ainsi les multiples valeurs de l'IA accessibles à un plus grand nombre de consommateurs.

nubia présentera le premier téléphone phare de nouvelle génération à véritable écran intégral au monde, doté de capacités photographiques de pointe, le nubia Z70 Ultra, ainsi que l'élégant téléphone compact pliable, le nubia Flip 2. Fidèle au concept « Né pour gagner », nubia poursuit le développement de son téléphone intelligent de jeu pour tous, la série nubia Neo 3. nubia présentera ses premiers écouteurs à intelligence artificielle, nubia LiveFlip, qui interagissent en toute fluidité avec les téléphones intelligents nubia AI par le biais de son système d'exploitation IA, améliorant ainsi l'expérience d'interaction avec des scénarios complets alimentés par l'intelligence artificielle.

REDMAGIC, une marque de matériel professionnel reconnue dans le monde entier, lancera la première console de jeu au monde avec un véritable plein écran 1,5K Wukong, la série REDMAGIC 10 Pro. L'entreprise présentera son premier ordinateur portable et sa première tablette de jeu en 3D sans lunettes 4K, ainsi qu'une variété d'accessoires esports, ce qui lui permettra de perfectionner son écosystème esports et d'offrir un soutien professionnel complet aux joueurs.

En outre, ZTE présentera le premier Cloud Pad 2-en-1 5G+IA au monde, ainsi qu'une gamme d'appareils IA polyvalents conçus pour les particuliers.

Pendant le salon MWC Barcelona 2025, ZTE organisera également plusieurs activités phares sur son kiosque d'exposition, notamment l'événement de lancement de nouveaux produits ZTE « L'IA pour tous », l'événement de lancement de l'AIR DNA pour le réseau du futur et plusieurs événements conjoints de lancement de produits par les clients, présentant une série de produits innovants à l'industrie. De plus, ZTE participera aux principaux forums thématiques organisés par la GSMA, où elle partagera les dernières idées et études de cas sur des sujets clés tels que l'évolution des réseaux du futur, le rôle de l'IA dans la transformation des réseaux, et la manière dont les réseaux privés renforcent les différentes industries. ZTE collaborera avec des opérateurs mondiaux, des partenaires industriels et des leaders d'opinion pour accélérer l'innovation intelligente dans tous les secteurs.

La convergence des technologies de l'IA et des TIC abolit les frontières entre les mondes physique et numérique, et ouvre une nouvelle ère fondée sur l'innovation intelligente et la connectivité transparente. Du 3 au 6 mars, rejoignez ZTE pour assister à l'accélération du progrès et entrer dans le nouvel avenir de l'intelligence numérique.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au salon MWC 2025 à Barcelone, ou consultez le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc25.html

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631564/ZTE_to_highlight_Catalyzing_Intelligent_Innovation_at_MWC_Barcelona_2025__harnessing_the_power_of_AI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2631565/ZTE_to_highlight_Catalyzing_Intelligent_Innovation_at_MWC_Barcelona_2025__harnessing_the_power_of_AI.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601626/5193977/ZTE_Logo.jpg

SOURCE ZTE Corporation