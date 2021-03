SHENZHEN, Chine, 5 mars 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées aux télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a publié aujourd'hui le livre blanc sur la solution RAN de précision pour la modernisation de l'économie numérique, le livre blanc sur la technologie NodeEngine avec China Mobile pour la transformation numérique du parc industriel, ainsi que le dossier commercial de NodeEngine, une première dans l'industrie.

Sur le thème de l'émancipation de l'industrie de la précision, la conférence de publication des livres blancs sur le RAN de précision et NodeEngine de ZTE a eu lieu en ligne. Lors de cette conférence, des représentants d'entreprises chefs de file de l'industrie, comme Xinfengming Group (l'un des plus gros fabricants de l'industrie du polyester) et China Southern Power Grid, ont fait part des dernières réalisations en matière de mises à niveau numériques assistées par 5G dans l'industrie de l'Internet industriel et de l'énergie, en insistant sur la transformation numérique, le développement d'applications 5G et l'écologie industrielle.

La solution RAN de précision contribue à jeter les bases de l'économie numérique

L'économie numérique fait maintenant figure de proue. La construction de nouvelles infrastructures est le principal moteur du développement continu de l'économie numérique. La 5G est devenue un important moteur de nouvelles infrastructures. En tant qu'artisan de l'économie numérique, ZTE se concentre sur trois domaines technologiques, à savoir le meilleur réseau, le nuage de précision et l'autonomisation des réseaux et des plateformes, et ouvre la voie à des mises à niveau industrielles grâce à l'innovation, à l'ingéniosité et à la patience, et ce, pour donner à toutes les industries les moyens d'accélérer leur transformation numérique et d'intégrer la 5G dans l'industrie en tant que moteur de l'économie numérique.

Les applications dans les industries verticales ont des exigences variées impliquant les médias, l'énergie, l'exploitation minière, les transports, les soins médicaux, l'éducation et bon nombre d'autres domaines. Les réseaux de télécommunications doivent offrir des expériences de service différenciées et déterministes et offrir une garantie de rendement optimal en matière de latence, de fiabilité et de vitesse. Dans ce contexte, ZTE a proposé la solution de RAN de précision. Grâce à la planification de précision, au découpage de précision, à l'identification de précision, à la planification de précision, à la mesure de précision et à l'E et E de précision, le RAN de précision attribue les ressources sans fil les plus raisonnables et les fonctions sans fil les plus appropriées pour les applications 5G dans les industries verticales, offrant ainsi une garantie de service précise et une utilisation efficace des ressources sans fil, de même qu'une base solide pour les services 5G au sein de différents secteurs.

NodeEngine accélère la transformation numérique des parcs

Face à la prochaine vague de transformation numérique à grande échelle des entreprises, l'accélération de la construction de parcs intelligents devient une priorité absolue. ZTE a lancé la solution NodeEngine, qui devrait aider les entreprises à localiser les applications numériques avec un minimum de coûts et de temps en proposant une isolation et une protection des services, en rationalisant la qualité de service et en offrant des capacités de positionnement de haute précision et de gestion en libre-service.

En outre, la solution garantit la sécurité des informations de production des entreprises et crée un réseau local intelligent et sur demande axé sur les applications verticales pour les opérateurs et les entreprises, accélérant ainsi l'incubation des applications 5G dans le parc industriel et faisant la promotion de la transformation numérique et de la modernisation des parcs industriels.

En 2019, ZTE, Xinfengming Group et China Mobile ont déployé conjointement une solution numérique 5G complète dans une usine intelligente 5G de la province du Zhejiang, en Chine, comprenant notamment des applications comme un robot d'inspection 5G avec une vision machine 8K reposant sur l'IA, un AGV 5G sans pilote, un système de vidéosurveillance HD panoramique et plus encore.

De plus, les trois parties ont récemment fait une utilisation commerciale de NodeEngine, une première dans l'industrie, afin de déployer rapidement un réseau privé à faible coût, tout en assurant la sécurité des données. Simultanément, le portail local d'E et E de NodeEngine peut être utilisé pour visualiser la qualité du réseau en temps réel afin d'obtenir une gestion et un contrôle flexibles. Cela permet d'améliorer la capacité de gestion de la production de l'entreprise et l'efficacité de la production, ainsi que les processus de gestion et de contrôle de la qualité des produits.

Cette usine intelligente 5G a remporté le premier prix du plus grand concours chinois lié aux applications 5G, le « Blooming Cup » parmi 3731 projets. Xinfengming Group, qui mise sur la technologie 5G, a entièrement construit un écosystème composé d'Internet, de fibres chimiques et d'une coordination à quatre chaînes (chaîne industrielle, chaîne d'approvisionnement, chaîne de service et chaîne de valeur). Celui-ci soutient la mise en œuvre rapide du plan de multiplication des capacités de l'entreprise. Au cours des trois dernières années, la capacité totale a doublé pour atteindre 10 millions de tonnes par année. En 2025, la capacité globale de l'entreprise passera à 20 millions de tonnes par an.

À l'heure actuelle, la 5G est entrée dans la phase clé de l'intégration et de l'innovation. Nous assistons aux balbutiements d'une tendance à la collaboration entre de multiples parties, y compris les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'équipement et les industries verticales. ZTE s'engage à être un bâtisseur de l'économie numérique et continuera de paver la voie vers la mise à niveau industrielle pour tous les partenaires de l'industrie. L'entreprise travaillera également avec ses partenaires pour favoriser une nouvelle ère de transformation numérique complète de l'économie et de la société.

Voici le lien pour accéder au livre blanc de NodeEngineThe following is the link to access the NodeEngine White Paper :

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202102251538.pdf

Voici le lien pour accéder au livre blanc postant sur la solution de RAN de précision : https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/202103050922.pdf

Personne-ressource pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Adresse courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation

Liens connexes

www.zte.com.cn