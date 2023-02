Pour aider les exploitants à bâtir un réseau 5G collaboratif très simple et très efficace pour toutes les bandes

Pour aider les exploitants à construire le meilleur réseau 5G avec le coût total de possession (CTP) le plus bas pour inspirer l'économie numérique

BARCELONE, Espagne, 28 février 2023 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et de la communication, a lancé sa solution 5G UniSite pour tous les scénarios et une série de produits innovants de premier plan au Mobile World Congress de Barcelone, en Espagne, visant à aider les exploitants à construire un réseau 5G collaboratif tourné vers l'avenir, extrêmement simple et très efficace, pour toutes les bandes.

La radio à ultra-haut débit (UBR) 12 TR à trois secteurs unique pour une solution de site plus simple

Alors que la commercialisation mondiale de la 5G entre dans la voie rapide, les bandes FDD existantes accélèrent l'évolution vers la 5G. Cependant, le facteur des spectres très fragmentés a entraîné de nombreux défis, comme un grand nombre d'unités radio, une superficie limitée pour les tours et des coûts d'exploitation et de l'entretien élevés.

L'UBR 12 TR de ZTE est unique dans l'industrie, intégrant le 1,8 GHz, le 2,1 GHz et le trisecteur en une seule boîte de 12×120 W de puissance ultra-élevée, ce qui garantit à la fois l'expérience des technologies d'accès radio existantes et l'évolution vers la 5G.

Pour l'UBR 12 TR associé à l'UBR trisecteur 6 TR basse fréquence, seules deux unités radio suffisent pour soutenir 5 bandes FDD, ce qui simplifie grandement la solution du site. Comparativement à la solution traditionnelle, la consommation d'énergie peut être réduite de 30 %. De plus, les antennes, modules d'alimentation, batteries et autres infrastructures existantes peuvent être réutilisés au maximum, ce qui réduit encore plus le CTP.

UBR haute puissance en série pour partage de RAN

À l'ère de la 5G, le partage de réseau d'accès radioélectrique (RAN) est devenu le choix le plus rentable pour de plus en plus d'exploitants. Les produits UBR en série de ZTE peuvent répondre aux exigences relatives au multibande, à la haute puissance et à la facilité de déploiement nécessaires au partage de RAN.

Les produits UBR en série prennent en charge des combinaisons de bandes de fréquences multiples de moins de 3 GHz et de moins de 1 GHz, ainsi qu'une puissance de transmission diversifiée de 4×120 W à 4×180 W. De plus, les ressources en électricité peuvent être partagées entre différentes bandes de fréquences sur demande.

Parmi ces produits, l'UBR tribande de 1,8 GHz + 2,1 GHz + 2,6 GHz offre la plus grande puissance de transmission de l'industrie - 4×180 W, supportant avec souplesse le partage de RAN multiopérateurs, tandis que l'UBR tribande unique de l'industrie de 900 MHz + 1,8 GHz + 2,1 GHz intègrent les trois bandes FDD les plus utilisées, réduisant au minimum l'espace nécessaire à la tour.

Réseau d'antennes AAU 128 TR extrêmement grandes pour une très grande capacité future

Pour répondre à la demande future de capacité ultra-grande dans les zones urbaines denses, ZTE a lancé un réseau d'antennes AAU extrêmement grandes dans la bande sous-6 GHz, dans laquelle le nombre de canaux émetteurs-récepteurs est doublé, passant des 64 TR traditionnels à 128 TR, et le nombre d'éléments d'antenne connexes est doublé, passant de 192 à 384, afin d'augmenter la couverture et d'augmenter la capacité.

Grâce à l'innovation de l'architecture et de l'algorithme, l'AAU 128TR peut améliorer la couverture urbaine dense de 3 dB et, plus important encore, peut contenir 32 flux de données en liaison descendante et 24 flux de données en liaison montante. Par conséquent, le débit de crête des cellules peut atteindre 10 Gb/s, et le débit moyen des cellules et l'expérience de l'utilisateur périphérique peuvent également être grandement améliorés.

AAU mmWave à ultra-large bande passante et MiCell pour plus de scénarios

Pour les points névralgiques de trafic, la liaison terrestre sans fil du site et l'accès sans fil fixe (AFSF) des entreprises ou des ménages, ZTE a lancé une AAU 8T8R mmWave avec bande passante ultra-large de 1,6 GHz, ce qui permet d'atteindre un débit maximal de 25 Gb/s De plus, ce produit peut être divisé de façon flexible en deux cellules 4T4R, ce qui permet davantage d'applications sur le même site.

MiCell, la solution innovante mmWave distribuée par microcellules de ZTE, peut atteindre un débit de 4 Gb/s par tête RF. Cette solution peut répondre à la demande ultra-élevée des stades, des expositions, des plaques tournantes de transport et d'autres endroits, et s'adapter avec souplesse aux diverses exigences d'application de la capacité ultra-élevée, de la faible latence et de la fiabilité élevée dans les scénarios interentreprises comme les usines intelligentes.

Grâce à la conception innovante de l'architecture du MiCell, les modules de fréquence intermédiaire (FI) sont déplacés des têtes RF vers les unités de bande de base pour atteindre la mise en commun des ressources FI, qui peut être partagée dynamiquement par toutes les têtes RF. Cette architecture minimise la complexité de la tête RF, la rendant plus petite et plus légère. La consommation d'énergie peut également être considérablement réduite. Grâce aux innovations ci-dessus, le MiCell assure un déploiement flexible et efficace et une expansion facile de la couverture sur demande.

Liaison terrestre multibande iEasylink et MBS pour améliorer la fiabilité et la distance

En tant que nouveau membre des solutions de micro-ondes iEasylink, ZTE a lancé une unité extérieure multibande ultra-compacte NR9961 (1×bande E et 4×bande normale) et une antenne multibande (3 bandes en 1) avec stabilisation du faisceau millimétrique (MBS). Cette solution offre une liaison de 10 Gb/s beaucoup plus fiable avec le matériel le plus simple, ce qui réduit de 67 % la charge de travail liée à l'installation et à l'alignement de l'antenne. Comparativement à l'antenne traditionnelle, la MBS peut améliorer efficacement la distance de liaison de la bande E jusqu'à 50 %. De plus, une carte modem intégrant 4 interfaces FI sera également offerte sur l'IDU modulaire de la série NR9000, ce qui peut réduire la consommation d'énergie de 50 % et augmenter l'utilisation du support.

Avec le développement de l'écosystème 5G, celui-ci offrira davantage de connexions et de services, ce qui favorisera l'évolution continue du réseau. La solution UniSite pour tous les scénarios de ZTE aide les exploitants à construire un réseau 5G avec le CTP le plus bas pour inspirer l'économie numérique.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation Communications

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation