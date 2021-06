Vitesse d'accès doublée avec la double convergence du réseau 5G

SHENZHEN, Chine, 28 juin 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions en matière de télécommunications et de technologies d'Internet mobile pour les entreprises et le grand public, a déployé son 5G Indoor CPE MC8020 de troisième génération au Mobile World Congress 2021.

En 2018, ZTE a révélé l'un des premiers routeurs 5G au monde, le ZTE 5G Indoor CPE MC801. Le 5G Indoor CPE MC801A de deuxième génération de l'entreprise a été lancé en 2019 et a remporté le prestigieux prix If DESIGN AWARD. Actuellement, le 5G Indoor CPE MC801A est disponible dans plus de 30 pays en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

Faits saillants du produit

Prend en charge les modes autonome et non autonome du réseau 5G ainsi que les bandes de fréquence Sub-6 GHz et mmWave;

La technologie exclusive zlink Boost permet la convergence à deux voies du réseau 5G et de la large bande filaire, rendant ainsi possible un accès à deux gigabits;

Utilise la dernière technologie d'accès Wi-Fi 6 AX5400, offrant une vitesse d'accès 200 % plus rapide que celle de la génération précédente;

Adopte une antenne omnidirectionnelle à haut gain à quatre directions afin de fournir un réseau 5G à haute vitesse pouvant supporter jusqu'à 128 utilisateurs Wi-Fi simultanément.

Pour répondre au besoin croissant de diffusion en direct, le ZTE 5G Indoor CPE MC8020 de troisième génération offre une connectivité 5G de haute qualité, s'attaque à la congestion du réseau dans des scénarios complexes, répond aux exigences de configuration au niveau de l'entreprise et offre des réglages conviviaux pour faciliter la connexion intelligente à domicile.

Technologie de super antenne 3.0

La toute dernière technologie de super antenne 3.0 de ZTE permet d'atteindre une véritable hauteur omnidirectionnelle et d'améliorer la pénétration du signal 5G. La nouvelle super antenne offre 15 % plus de couverture et 20 % plus de vitesse d'accès que le ZTE 5G Indoor CPE MC801A.

Connectivité rapide pour les scénarios complexes

Avec la plus récente unité de traitement neuronal de calibre commercial de Qualcomm®, le ZTE 5G Indoor CPE MC8020 offre les technologies Wi-Fi 6, 4x4 MIMO et 4KQAM à une vitesse maximale de 5,4 Go/s et peut servir jusqu'à 128 utilisateurs simultanément. Le routeur prend en charge des technologies Wi-Fi 6 essentielles comme OFDMA, TWT et BSS Color, et utilise la puissance de calcul de l'intelligence artificielle au niveau des puces, ce qui réduit efficacement le brouillage et la consommation d'énergie tout en respectant des accords sur les niveaux de service (ANS) supérieurs pour différents profils d'utilisation connectés simultanément.

zLink Boost

La technologie avancée zLink Boost converge automatiquement les réseaux sans fil et filaires à large bande, doublant ainsi les vitesses en amont et en aval du ZTE 5G Indoor CPE MC8020 pour obtenir une connexion haute vitesse constante.

Connexion NFC One-Touch

Grâce à la nouvelle fonctionnalité NFC, le ZTE 5G Indoor CPE MC8020 peut être facilement connecté aux téléphones intelligents NFC d'une seule touche. La connexion des téléviseurs, des ordinateurs et des appareils intelligents au ZTE Indoor 5G CPE MC8020 peut être automatisée sans modifier les paramètres du réseau Wi-Fi.

Innovations de pointe en matière de réseau 5G

Avec 16 ans d'expérience dans le domaine de l'Internet mobile et près de 1 000 brevets dans ce domaine, ZTE a expédié plus de 200 millions d'appareils Internet mobiles dans le monde entier, dont plus de 30 millions d'envois de jeux de puces développées par l'entreprise. À ce jour, les terminaux Internet mobiles 5G de ZTE ont été déployés commercialement dans plus de 30 pays et régions.

