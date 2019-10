ZTE lance la première passerelle domestique hybride 5G+VDSL2 de l'industrie

SHENZHEN, Chine, 16 octobre 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile, a lancé aujourd'hui son produit H339X, la première passerelle domestique hybride 5G+VDSL2 de l'industrie, à l'occasion du forum mondial de la large bande, Broadband World Forum 2019.

Prenant en charge un certain nombre de technologies d'accès, telles que la 5G, la ligne d'abonné numérique à très haut débit VDSL2, le réseau optique passif (PON) et le réseau étendu Ethernet, le dispositif est conçu pour apporter aux entreprises de télécommunications de nombreuses solutions d'évolution à large bande et les aider à construire des réseaux à extrêmement haute performance.

La passerelle domestique hybride 5G+VDSL2 H339X permet un accès à large bande dans différents environnements. Dans les zones dotées d'une infrastructure en cuivre traditionnelle, les utilisateurs peuvent utiliser la passerelle H339X pour dépasser les contraintes de bande passante liées aux techniques xDSL et pour atteindre des vitesses en gigabits grâce à une combinaison de réseaux 5G et xDSL.

Dans les zones où les câbles en cuivre ou en fibre optique sont inaccessibles, la passerelle H339X permet aux utilisateurs d'accéder à des services à large bande par l'entremise de la 5G et de profiter d'une expérience réseau supérieure à faible taux et faible latence.

Grâce à un boîtier commutateur à fibre SFP pouvant accueillir un module GPON / XG-PON / XGS-PON, la passerelle H339X permet au réseau d'accès de passer en douceur de la ligne d'abonné numérique (DSL) au PON. Cela donne la possibilité aux entreprises de télécommunications d'effectuer des déploiements exhaustifs de la fibre. Par ailleurs, la passerelle H339X prend en charge l'accès au réseau étendu Ethernet à 10 gigabits, ce qui permet de construire un réseau domestique en mode SFU + routeur. La H339X peut être réutilisée dans le cadre des mises à jour du réseau pour aider les entreprises de télécommunications à réduire le coût des dispositifs et de l'exploitation.

Côté utilisateur, la passerelle domestique hybride 5G+VDSL2 H339X prend en charge le Wi-Fi 6, 4x4 MU-MIMO (multiples utilisateurs, multiples entrées, multiples sorties) 11ax@ 2.4GHz + 4x4 MU-MIMO 11ax@ 5GHz, offrant des débits physiques qui peuvent atteindre 3,6 Gigabits par seconde, soit le triple de la vitesse des passerelles domestiques AC1200. Grâce à son port du réseau local à 10 gigabits et son interface 5G à bande passante ultra-large, la passerelle H339X est à même d'offrir une expérience de la large bande nec plus ultra aux utilisateurs.

Conforme à la norme EasyMesh, la passerelle H339X est compatible avec les dispositifs de différents fournisseurs, afin d'aider les entreprises de télécommunications à déployer les services de réseau domestique et leur permettre de construire un réseau Wi-Fi à maillage intelligent.

Pour ce qui est de la conception matérielle, la passerelle domestique hybride 5G+VDSL2 H339X présente un réseau d'antennes de pointe afin que les bandes de radiofréquence 5G et Wi-Fi n'interfèrent pas entre elles. La forme en X de la H339X symbolise un avenir aux possibilités infinies, qui fait écho à l'intégration de multiples technologies d'accès au produit.

ZTE est à la pointe du domaine des équipements des locaux d'abonné en raison de ses solides capacités de R - D et de l'adoption généralisée de ses produits sur les marchés du monde entier. Au premier trimestre 2019, ZTE s'est classée à la deuxième place en termes de part de marché mondiale des équipements des locaux d'abonné, selon un rapport de données élaboré par la société de recherche IHS Markit.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations de bout en bout intégrées pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a décroché 25 contrats commerciaux liés à la 5G sur les principaux marchés de la 5G tels que l'Europe, la région Asie-Pacifique, la région Moyen-Orient et Afrique, pour ne citer que celles-ci. ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation. Attachée à la responsabilité sociétale des entreprises, ZTE participe au Pacte mondial de l'ONU.

