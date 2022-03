SHENZHEN, Chine, 2 mars 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions en matière de télécommunications et de technologies d'Internet mobile pour les entreprises et le grand public, a lancé la nouvelle série ZTE Blade V40 au Mobile World Congress 2022 (MWC 2022) le 28 février 2022, heure locale de Barcelone. La nouvelle série Hero comprend les modèles ZTE Blade V40 5G, ZTE Blade V40 Pro, ZTE Blade V40 et le ZTE Blade V40 Vita. Avec leur configuration diversifiée et leur performance exceptionnelle, ces quatre modèles remarquables ont attiré, à juste titre, beaucoup d'attention.

Le ZTE Blade V40 5G, équipé de la super antenne 5G 3.0, est plus rapide, plus stable et beaucoup plus intelligent

À l'avènement de la 5G, l'Internet mobile a officiellement atteint le stade de la bande passante élevée et de la faible latence. Un mode de vie intelligent à scénarios complets exige un téléphone intelligent performant. Par conséquent, les utilisateurs ont besoin de signaux rapides et stables pour améliorer leur expérience en ligne et profiter de scénarios intelligents. Au cours du MWC 2022, ZTE a lancé le ZTE Blade V40 5G avec un excellent rendement 5G.

Les performances de communication de ZTE ont toujours été dignes de confiance. Le ZTE Blade V40 5G est alimenté par un processeur 5G à noyau d'octa de 7 nm. Il est de plus doté d'une super antenne 5G appliquée à un système d'antenne intégré à 360° et d'une technologie de signal de référence sonore. Il procure un rendement accru avec des réseaux Wi-Fi, 5G et 4G triple. Ainsi, ce modèle offrira des vitesses de chargement plus rapides, des réseaux plus stables et une expérience plus intelligente.

Le ZTE Blade V40 Pro, équipé d'un chargeur rapide 65W et doté d'un corps mince de 8,3 mm, représente l'équilibre parfait entre performance et apparence

À l'heure actuelle, en plus d'une belle apparence, tous les téléphones intelligents requièrent une grande vitesse de réseau et une capacité de recharge rapide. Le ZTE Blade V40 Pro, avec sa capacité de charge rapide et son aspect agréable, répond précisément à ces exigences. Équipé d'une charge super-rapide de 65 W, d'une batterie de 5100 mAh à haute capacité et de la technologie d'économie d'énergie intelligente de ZTE, le ZTE Blade V40 Pro offre une très longue durée d'attente, ce qui en fait un appareil favori des utilisateurs.

Sans aucun doute, ZTE Blade V40 Pro est plus joli. La conception simplifiée du boîtier de 8,3 mm lui donne une apparence mince et naturelle. L'écran AMOLED de 6,67 pouces avec une profondeur de couleur de 8 bits couvre toute la gamme de couleurs DCI-P3, pour des couleurs à l'écran plus éclatantes et vibrantes, avec une transition plus naturelle. La caméra hérite d'une disposition simple à double anneau. Quant aux couleurs, le Blade V40 Pro est offert en bleu rose brillant avec superposition de texture étoilée. C'est ce qu'on appelle un dégradé magique. Il donne au téléphone une apparence élégante et jeune.

Le ZTE Blade V40, équipé d'un écran FHD+ et d'une triple caméra 48 MP, offre une nouvelle expérience HD

À l'heure actuelle, la communication visuelle est extrêmement populaire et les téléphones intelligents mettent l'accent sur la taille des écrans et la configuration des caméras pour se démarquer de la concurrence. Le ZTE Blade V40, un téléphone portable FHD+ avec grand écran, est une source d'agréables surprises. L'un des faits saillants est l'affichage FHD + poinçon, popularisé ces dernières années. Il mesure 6,67 pouces, avec un rapport écran-boîtier de 92,1 %, et offre une expérience immersive en plein écran.

La configuration de la caméra de ce modèle suit le courant dominant actuel. Il est équipé de trois caméras de 4 Mpx, interchangeables au besoin, ainsi que d'une lentille macro de 4 cm, d'une caméra de profondeur, de réglages HDR automatiques et d'une fonction d'autoportrait d'AI de 8 Mpx. L'appareil peut à lui seul réaliser des photographies de haute qualité, sans avoir recours au traitement de l'image.

Le ZTE Blade V40 Vita est équipé d'un affichage en cascade HD+ qui accentue l'impact visuel, et d'une batterie haute capacité qui contribue à la longue durée de vie de la batterie

Le ZTE Blade V40 Vita, équipé d'un très grand écran et reconnu pour sa longue durée de vie, est un autre modèle de la série ZTE Blade V40. Ce modèle présente un affichage en cascade HD+ de 6,745 pouces, avec un rapport écran-boîtier de 91 %, se classant en tête de l'industrie. Avec une réelle expérience HD et Hi-Fi, il rehausse l'impact visuel et tactile.

Sur le plan de la durée de vie de la batterie, le ZTE Blade V40 Vita affiche un excellent rendement. Il équipé d'une batterie haute capacité de 6 000 mAh, d'un chargeur rapide de 22,5 W et d'un système d'économie d'énergie AI. Avec une longue durée de vie de la batterie, une capacité de recharge rapide et une consommation d'énergie réduite, ce modèle offre toujours une très longue capacité de service. De plus, la mémoire flash UFS 2.2 permet au modèle de surpasser les performances de nombreux autres téléphones portables.

L'innovation illimitée contribue grandement à d'autres percées. Bénéficiant de grandes innovations technologiques, ZTE continue de mener la tendance du développement industriel. La dernière version de la série ZTE Blade V40 propose aux utilisateurs un style de vie plus intelligent avec la 5G, une expérience enrichie avec une charge rapide et une superbe apparence, une perception visuelle HD plus immersive, un affichage large plus convivial, ainsi qu'une longue durée de vie de la batterie. Grâce à sa configuration diversifiée et à ses performances remarquables, elle répondra au maximum aux différents besoins de plusieurs utilisateurs.

À partir d'avril 2022, la série ZTE Blade V40 sera lancée successivement dans tous les canaux dans le monde, y compris le marché des transporteurs, le marché libre, les canaux de vente en ligne et hors ligne et d'autres encore.

Personne-ressource : Margrete Ma

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation