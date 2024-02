Le CDP a reconnu ZTE pour ses actions exceptionnelles contre le changement climatique, qui ont valu à l'entreprise de figurer sur la « Liste A » 2023 du CDP

L'inclusion de ZTE sur la « Liste A » souligne l'engagement et le leadership de l'entreprise en matière de transparence environnementale et de développement durable

SHENZHEN, Chine, 7 février 2024 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a récemment été reconnu pour son leadership en matière de transparence et de performance d'entreprise dans le domaine du changement climatique par le Carbon Disclosure Project (CDP), un organisme environnemental international à but non lucratif, s'assurant une place sur la « Liste A » 2023 de l'organisme. D'après les données fournies par le questionnaire 2023 du CDP sur les changements climatiques, ZTE est l'une des 346 entreprises ayant obtenu un score « A » parmi plus de 21 000 entreprises.

Le CDP est un organisme à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation environnementale pour les entreprises, les villes, les États et les régions. La base de données et les scores environnementaux du CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement vers une économie carboneutre, durable et résiliente. La « Liste A » du CDP reconnaît les entreprises qui ont joué un rôle de premier plan dans l'atténuation des changements climatiques en formulant une stratégie robuste et en prenant des mesures audacieuses. L'inclusion de ZTE sur la « Liste A » souligne l'engagement et le leadership de l'entreprise en matière de transparence environnementale et de développement durable.

Appliquant la philosophie du développement vert de manière proactive, ZTE s'est activement engagé dans la transition mondiale vers une économie décarbonisée. L'entreprise s'engage à passer au vert avec l'innovation numérique à travers quatre grandes dimensions : l'exploitation verte, la chaîne d'approvisionnement verte, l'infrastructure numérique verte et l'autonomisation verte, facilitant ainsi la transition rapide de diverses industries sur la voie du développement vert. Notamment, ZTE a annoncé sa participation à l'« initiative Science-Based Targets » (SBTi) en mai 2023, concrétisant ainsi les efforts de l'entreprise pour apporter une contribution substantielle à la croissance économique mondiale favorisant un avenir plus vert et plus durable.

ZTE détient actuellement plus de 650 brevets en matière d'innovation verte. En 2023, l'entreprise a ajouté 22 MW de capacité de production d'énergie photovoltaïque, ce qui représente une croissance remarquable de 700 % sur 12 mois. En collaboration avec plus de 1 000 partenaires de premier plan à l'échelle mondiale, ZTE participe activement à des initiatives vertes et d'innovation dans le secteur de la 5G+. En outre, l'entreprise a établi une chaîne d'approvisionnement écologique grâce à une étroite collaboration avec différents partenaires en amont et en aval. En 2023, l'entreprise a effectué des vérifications des émissions de carbone auprès de 150 fournisseurs et a été reconnue comme une entreprise de gestion de la chaîne d'approvisionnement verte à l'échelle nationale.

En collaboration avec Sinotrains et Lufthansa Cargo, ZTE a été le pionnier de la mise au point d'une solution de carboneutralisation de bout en bout dans le domaine de la logistique verte en 2023, marquant ainsi une réalisation remarquable dans la chaîne écologique logistique internationale. En garantissant la neutralisation complète des émissions de carbone grâce au transport écologique de ses produits finis, depuis la base de fabrication intelligente 5G mondiale de ZTE à Nanjing, en Chine, jusqu'à leur arrivée à l'entrepôt à Madrid, en Espagne, l'entreprise a établi un processus fluide et respectueux de l'environnement. De plus, cette approche garantit la précision du calcul, de la vérification et de la certification de l'empreinte carbone tout au long du parcours de transport.

Pour l'avenir, ZTE restera inébranlable dans son engagement à respecter les principes du développement durable. Mettant fortement l'accent sur les opérations vertes comme partie intégrante de son éthique d'entreprise, ZTE vise à intégrer la responsabilité environnementale dans toute la chaîne de l'industrie, en contribuant activement à un développement de haute qualité par ses initiatives environnementales et durables.

