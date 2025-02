SHENZHEN, Chine, 25 février 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, s'est vu attribuer une nouvelle fois la prestigieuse note A du CDP pour son action de premier plan en faveur du climat dans le cadre des informations publiées par le CDP en 2024. L'entreprise a obtenu la note A dans plusieurs catégories, notamment les émissions des champs d'application 1, 2 et 3, les initiatives de réduction des émissions, les produits à faible teneur en carbone, les politiques environnementales et la divulgation des risques et des perspectives. Cette réussite souligne l'engagement inébranlable de ZTE en faveur de la transparence environnementale, des pratiques durables et de sa compétitivité fondamentale en matière de développement vert.

Le CDP est un organisme à but non lucratif qui gère le système mondial de divulgation environnementale pour les entreprises, les villes, les États et les régions. Le CDP possède la plus grande base de données environnementales au monde, et les scores du CDP sont largement utilisés pour orienter les décisions d'investissement et d'approvisionnement. En 2024, plus de 24 800 entreprises, représentant les deux tiers de la capitalisation boursière mondiale, ont communiqué des informations sur le changement climatique, les forêts et la sécurité de l'eau par l'intermédiaire du CDP. Les entreprises figurant sur la liste A du climat sont reconnues comme des acteurs clés dans l'atténuation du changement climatique grâce à la formulation d'une stratégie solide et à la prise de mesures audacieuses.

En tant que moteur de l'économie numérique, ZTE s'appuie sur des technologies numériques fondamentales telles que la 5G, le big data, l'informatique en nuage et l'IA pour ouvrir une voie numérique verte et contribuer à la transition économique mondiale vers la décarbonisation.

Dans le domaine des activités durables, ZTE a mis en place des campus intelligents écologiques pour parvenir à un développement à faible émission de carbone grâce à des pratiques de bureau, de recherche et de développement respectueuses de l'environnement et à une fabrication écologique. En 2024, l'entreprise a mis en œuvre plusieurs initiatives d'économie d'énergie et de réduction des émissions, ce qui a permis d'économiser 45 millions de kWh d'électricité et de réduire de 13,4 % les émissions de carbone des champs d'application 1 et 2 d'une année sur l'autre. En outre, les systèmes photovoltaïques de ZTE ont produit 30 millions de kWh d'électricité par an. L'application « Carbon Visibility App », qu'elle a elle-même développée, couvre 83 % des principales catégories et données d'émissions de carbone.

Dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement durable, ZTE, en utilisant le modèle SMART, fournit des conseils systématiques en matière de réduction des émissions de carbone dans cinq domaines : stratégie, gestion, comptabilité, réduction et transmission. En 2024, l'entreprise a aidé 100 fournisseurs à réaliser des audits carbone au niveau de leurs structures et 10 fournisseurs à fixer des objectifs et des mesures de réduction des émissions de carbone. En outre, ZTE a collaboré avec plus de 160 fournisseurs de services environnementaux dans le monde entier pour mettre en place un réseau mondial de recyclage écologique.

Dans le domaine de l'infrastructure numérique durable, les solutions écologiques de bout en bout de ZTE ont été déployées sur plus de 30 réseaux dans le monde, couvrant plus de 1,5 million de sites et 250 000 armoires de centres de données, aidant ainsi les opérateurs mondiaux à économiser plus de 10 milliards de kWh d'électricité par an. En 2024, les produits système de l'entreprise ont permis une réduction de 8,39 % de l'intensité physique pendant la phase d'utilisation et de maintenance, tandis que les produits terminaux ont enregistré une diminution de 5,02 % des émissions absolues d'une année sur l'autre sur l'ensemble de leur cycle de vie. La même année, ZTE a réalisé des évaluations de l'empreinte carbone pour 154 produits, toutes catégories confondues.

Dans le domaine de l'autonomisation durable, ZTE s'appuie sur son architecture de « nébuleuse numérique » et sur des solutions de réseau en nuage vert de précision pour favoriser la transformation durable. En collaboration avec plus de 2 000 partenaires industriels, l'entreprise a mis en œuvre des pratiques écologiques 5G+ innovantes dans 15 secteurs clés, dont la sidérurgie, la fabrication électronique, les transports et l'énergie. Ces efforts ont conduit à la création de plus de 100 scénarios d'application innovants, accélérant la transformation numérique, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions dans tous les secteurs.

Grâce à son leadership continu en matière de développement vert, les objectifs à court et à long terme de ZTE dans le cadre des critères de neutralité carbone de la SBTi ont été officiellement fixés en avril 2024. ZTE est ainsi la première grande entreprise chinoise de technologies de l'information et de la communication à recevoir une double approbation de la SBTi et à figurer sur la liste A du CDP pour son leadership en matière de climat, et ce pour la deuxième année consécutive.

ZTE a notamment reçu la médaille d'or EcoVadis pour son excellence en matière de développement durable, ce qui la classe parmi les 4 % d'entreprises les plus performantes au niveau mondial et les 2 % les plus performantes dans le secteur de la fabrication d'équipements de communication. En outre, ZTE a été incluse dans la série d'indices FTSE4Good pour la neuvième année consécutive, et sélectionnée comme composante de la série d'indices Hang Seng Corporate Sustainability pour la treizième année. L'entreprise a remporté deux prix lors de la 6e édition des prix BDO ESG 2024 : le « Theme Award » et le « Outstanding ESG Performance of H-Share Companies ».

Pour l'avenir, ZTE reste déterminée à faire progresser ses initiatives écologiques, à s'associer à des partenaires mondiaux pour construire un écosystème industriel durable et à faible émission de carbone, et à façonner l'innovation numérique pour un avenir durable.

