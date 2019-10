ZTE fait la démonstration du premier magasin de découpage du réseau de la 5G en Europe

SHENZHEN, Chine, 23 octobre 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un grand fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprise et de technologie grand public pour l'Internet mobile a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Hutchison Drei Austria, qui a pour objet de faire la démonstration du premier magasin de découpage du réseau en Europe. Il s'agit de la première exploitation de découpage du réseau de bout en bout de l'industrie.

Dans le magasin de découpage du réseau de la 5G, les clients particuliers ou les entreprises peuvent choisir le modèle de découpage prédéfini et fixer les paramètres du contrat de niveau de service en fonction des caractéristiques de l'utilisateur ou des besoins individuels du secteur concerné. Après s'être connecté à la boutique en ligne de services basés sur le découpage en tranches, l'utilisateur peut choisir des services avec différents contrats de niveau de service, tels que la bande passante garantie, la latence maximale, pour ne citer que ces paramètres. Ensuite, le service spécifique peut être mis dans le panier en vue de la vérification. Une fois le paiement effectué, ce service peut être activé immédiatement sur demande. Si le nombre d'utilisateurs augmente ou si les niveaux de l'indicateur clé de performance diminuent, le système peut automatiquement ajuster ses ressources pour conserver le niveau. Cette solution de découpage de tranches peut être largement utilisée dans les industries verticales pour répondre aux exigences variables et garantir le niveau de service, quel que soit le type de marché vertical concerné.

Cette solution innovante peut accélérer la commercialisation des tranches de la 5G et aider les entreprises de télécommunications à rencontrer un vif succès sur différents marchés verticaux. En exposant les tranches personnalisées aux secteurs verticaux, les opérateurs peuvent transformer une entreprise qui dépend uniquement de trafic lié au commerce électronique de détail (CED) en une entreprise de tranche diversifiée comprenant le CED, les échanges interentreprises orienté client et les échanges interpartenaires. Cela fait que l'intégration exhaustive entre la 5G et les secteurs verticaux soit possible et que l'espace de valeur de la 5G soit stimulé, en permettant de satisfaire individuellement les exigences de réseau de chaque secteur vertical.

La solution de magasin de découpage de la 5G invite les industries verticales à participer à l'orchestration et à la gestion du cycle de vie de la tranche du réseau. S'appuyant sur les capacités d'orchestration et d'exposition pour les industries verticales, cette solution englobe la personnalisation des ententes de niveau de service, la surveillance en temps réel des indicateurs de performance clés, la charge améliorée et la gestion du cycle de vie des tranches du réseau. Les nombreux avantages de cette solution peuvent constituer une aide précieuse pour le processus commercial de la 5G et permettre aux industries verticales de réduire le coût total de propriété et d'améliorer l'expérience utilisateur de bout en bout.

ZTE fournit des systèmes sophistiqués de télécommunications, des dispositifs mobiles et des solutions technologiques d'entreprise au grand public, aux opérateurs télécom, entreprises et clients du secteur public. Dans le cadre de la stratégie de ZTE, la société entend offrir à ses clients des innovations intégrées de bout en bout pour assurer de l'excellence et de la valeur, à l'heure où convergent les secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée sur les bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code pour les actions H : 0763.HK / code pour les actions A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et ses services dans plus de 160 pays.

À ce jour, ZTE a décroché 25 contrats commerciaux liés à la 5G sur les principaux marchés de la 5G tels que l'Europe, la région Asie-Pacifique ainsi que la région du Moyen-Orient et Afrique. ZTE consacre dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement et occupe un rôle éminent dans des organisations internationales de normalisation.

Personne-ressource pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél : +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation